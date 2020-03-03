Минздрав Туркменистана выпустил рекомендации по защите от коронавируса

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выпустило одобренные ВОЗ рекомендации по профилактике заболеваний коронавирусом (Covid-19) и сезонными острыми респираторными инфекциями:

Соблюдайте правила безопасности пищевых продуктов. Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи;

мясо и яйца тщательной термической обработке до полной готовности;

Мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса и обращением с готовой пищей;

Защитите окружающих от инфекции. Избегайте близких контактов с людьми, если вы кашляете или если у вас высокая температура. Не плюйте на землю в общественных местах;

При высокой температуре, кашле и затруднённости дыхания как можно скорее обратитесь за медицинской помощью;

Если до этого вы совершали какие-либо поездки, расскажите об этом врачу;

Мойте руки. Когда руки очень загрязнены, мойте их с мылом под проточной водой;

Когда руки не очень загрязнены, на них возможно большое количество невидимых глазу возбудителей заболевания, поэтому протирайте руки антисептическими средствами или мойте руки с мылом и водой;

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтём или салфеткой. После этого сразу же выбросьте салфетку и вымойте руки;

Избегайте близких контактов с людьми, которые имеют признаки высокой температуры или кашляют;