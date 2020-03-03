Минздрав Туркменистана выпустил рекомендации по защите от коронавируса

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выпустило одобренные ВОЗ рекомендации по профилактике заболеваний коронавирусом (Covid-19) и сезонными острыми респираторными инфекциями:
- Соблюдайте правила безопасности пищевых продуктов. Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи;
- мясо и яйца тщательной термической обработке до полной готовности;
- Мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса и обращением с готовой пищей;
- Защитите окружающих от инфекции. Избегайте близких контактов с людьми, если вы кашляете или если у вас высокая температура. Не плюйте на землю в общественных местах;
- При высокой температуре, кашле и затруднённости дыхания как можно скорее обратитесь за медицинской помощью;
- Если до этого вы совершали какие-либо поездки, расскажите об этом врачу;
- Мойте руки. Когда руки очень загрязнены, мойте их с мылом под проточной водой;
- Когда руки не очень загрязнены, на них возможно большое количество невидимых глазу возбудителей заболевания, поэтому протирайте руки антисептическими средствами или мойте руки с мылом и водой;
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтём или салфеткой. После этого сразу же выбросьте салфетку и вымойте руки;
- Избегайте близких контактов с людьми, которые имеют признаки высокой температуры или кашляют;
- Избегайте незащищённого контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными животными.
Туркменские власти также проводят информационную кампанию через средства массовой информации, специальные группы и семейных врачей, нацеленную на разъяснение мер предосторожности и необходимости вакцинации./// nCa, 3 марта 2020 г.