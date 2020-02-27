Духовные скрепы Великого Шелкового пути

Рашид Алимов, доктор политических наук, посол Республики Таджикистан в КНР (2005-2015 годы), Генеральный секретарь ШОС (2016-2018 годы)

В городе Душанбе, столице Республики Таджикистан, посетителей Центра культурных обменов Таджикистана и Китая встречает робот-экскурсовод. Неспешно, но со знанием дела, на одном из трёх языков (таджикском, китайском и русском) он неспешно рассказывает о «Старых согдийских письмах», копии которых представлены тут же на центральном стенде. Оригиналы согдийских писем, как известно, были найдены известным путешественником сэром Аурэлом Стейном в 1907 г. в разрушенной сторожевой башне Китайской стены. Во времена Великого Шелкового пути располагавшийся в ней гарнизон охранял участок трассы между Дуньхуаном и Лоуляном. Как вспоминал автор находки, письма 16 (!) столетий находились в нетронутой временем сумке неизвестного «почтальона», каждое письмо было аккуратно сложено, а на внешней стороне написаны имена отправителя и адресат. Судя по тому, что письма хорошо сохранились и дошли до наших дней, «шёлковая почта» в начале IV века нашей эры (ученые датируют письма 312-313 годами) работала надежно.

Согдийский язык до XI века был широко распространён на территории современных Узбекистана и Таджикистана, а во времена Великого Шелкового пути выступал в качестве lingua franca обширного центральноазиатского региона. «Старые письма» – не только самые ранние рукописные тексты на согдийском языке. Главное, – «Согдийские письма» и другие письменные документы на согдийском языке, оригиналы которых хранятся в Британской библиотеке в Лондоне, как «живые свидетели» далёких времён, напоминают нам о тесных связях между народами Китая и Центральной Азии.

Как известно, во многих китайских городах времён Великого Шелкового пути весьма важную роль в налаживании и укреплении торговых связей между Китаем и дальними странами на Западе играли торговые представительства Согдианы. Дуньхуан занимал среди них одно из ключевых месторасположений, так как этот «сверкающий форпост» служил своеобразными «воротами в Китай» для торговых караванов.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Дуньхуан яркой жемчужиной в длинной реке мировой цивилизации, где формировался »дух« Великого Шелкового пути. «Культура Дуньхуана принадлежит Китаю, но исследования Дуньхуана принадлежат всему миру», – справедливо подчеркнул он, выступая 19 августа 2019 года перед коллективом Дуньхуанской академии . Высоко оценив деятельность ученых из Великобритании и Франции, России и Германии, США и Японии, Центральной и Южной Азии, Председатель КНР предложил исследователям со всего мира продолжить изучение богатейшей культуры Дуньхуана – объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Важно воспользоваться приглашением руководителя КНР к совместному изучению наследия дуньхуанской культуры, вобравшей в себя многообразие культур всех народов мира, которые были вовлечены в формирование Великого Шелкового пути.

В Дуньхуане, в частности, широко представлена буддийская культура. Как известно, среди первых распространителей буддизма в Китае были купцы из центральноазиатских государств, активно торговавшие вдоль маршрутов Великого Шелкового пути. Одним из «молчаливых хранителей тайн» тех далёких времён является самая большая в мире глиняная скульптура Будды, найденная в 1966 году на юге Таджикистана среди развалин буддийского монастыря IV-VII веков. В марте 2021 года исполнится двадцать лет как «Будда в нирване», гигантская статуя длиной тринадцать метров и высотой 2 метра 70 сантиметров, предстала перед мировой общественностью во всем своем величии и продолжает восхищать всех, кто приходит в Национальный музей древностей Таджикистана.

Согдийские «Старые письма», «Будда в Нирване», другие многочисленные памятники культуры периода зарождения и расцвета Великого Шелкового пути на территории Центральной Азии являются своеобразными посланиями из прошлого в настоящее, духовными скрепами народов-соседей, которые не поддаются влиянию времени. Правительства и научные круги стран Центральной Азии и Китая из года в год расширяют сотрудничество в целях открытия новых страниц истории Великого Шелкового, сохранения и приумножения его богатого культурного наследия. В ЮНЕСКО на рассмотрение переданы документы для внесения в Репрезентативный Список ряда коридоров и центральноазиатских городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути . Некоторые из них уже включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО . Как представляется, эти шаги позволят усилить политику в области культурного наследия, будут способствовать устойчивому развитию и межкультурному диалогу, взаимному уважению и взаимопониманию между народами, а также дадут возможность нынешним и будущим поколениям больше узнать о истории и культуре народов Центральной Азии и их исторических связей с Китаем. Мощным стимулом к этому выступает и совместное продвижение Инициативы «Пояс и Путь».

Сохранение и приумножение богатейшего культурного и природного наследия является одной из приоритетных задач правительств государств Центральной Азии. За последние 20 лет совместно с ЮНЕСКО проведена большая работа в интересах нынешних и будущих поколений. В Список Всемирного наследия внесены 53 объекта культурного наследия . Многие из них напрямую связаны с историей Великого Шелкового пути. Особое место среди них занимает известный на весь мир перекрёсток мировых культур – город Самарканд (Узбекистан).

Центральная Азия – один из очагов человеческой цивилизации. Очевидно, что 53 объекта, внесённые в Список Всемирного наследия, не могут в полной мере отразить вклад народов региона в развитие материальной и духовной культуры человечества. Национальные комиссии ЮНЕСКО стран Центральной Азии проводят большую кропотливую работу по изучению и документированию потенциальных объектов для внесения в Список и восполнения их недопредставленности. В ЮНЕСКО для рассмотрения уже переданы документы на 75 новых объектов: (от Казахстана – 15, от Кыргызстана – 3, от Таджикистана – 17, от Туркменистана – 9, от Узбекистана – 31). Каждый из них призван стать тем недостающим фрагментом, который дополнит впечатляющую картину общего исторического наследия народов Центральной Азии и вклада каждого из них в развитие мировой цивилизации.

В 2010 году в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО был включён Саразм – древнейшее поселение оседлых народов Центральной Азии . В соответствии с решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в сентябре 2020 года в древнем таджикском городе Пенджикент пройдут мероприятия, посвящённые 5500-летию Саразма как Центра формирования древнеземледельческой культуры таджикского народа. Как считают ученые-археологи, через Саразм проходил Великий лазуритовый путь, который затем лёг в основу одного из надёжных маршрутов Шелкового пути из Европы в Китай и Индию.

Важно отметить, что каждый объект, включённый странами Центральной Азии в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, отличается эффективным менеджментом и продуманной охраной, которые обеспечивают его сохранение от возможных климатических изменений, сейсмических рисков, бесконтрольных строительных работ и посещений туристов.

С начала открытия и формирования Великого Шелкового пути ни высокие горы и быстрые реки, ни бескрайние степи и безжизненные пустыни не являлись препятствием для общения народов Центральной Азии с Китаем. Укрепление этих связей было продиктовано как взаимным интересом развивать торгово-экономические отношения, так и обоюдным желанием двух древних центров культуры к познанию друг друга и взаимообогащению. Заложенные на заре нашей эры традиции диалога культур и цивилизаций продолжаются в наши дни. «Духовные скрепы» времён Великого Шелкового пути продемонстрировали свою надежность сквозь века. И на века.///Жэньминь Жибао, 25 февраля