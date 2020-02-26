Военный Атташе Посольства России провел торжество в честь Дня Защитника Отечества

Полковник Е. В. Васильев, военный атташе Посольства России, провел во вторник торжественный прием по случаю Дня Защитника Отечества.

Этот день отмечается в России, Туркменистане, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане в знак уважения к людям, которые играют значимую роль в обороне страны, будь то военные или гражданские лица.

Выступление Полковника Васильева:

Уважаемый господин заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Туркменистана, Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

23 февраля в России отметили День Защитника Отечества, праздник, который имеет не только высокий общегосударственный статус, но и носит поистине всенародный характер.

В этот день чествуют тех, кто служил, служит или будет служить в Вооруженных Силах. Всех, кто беззаветно предан своей Родине, кто защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина нашей страны.

В России практически каждая семья, так или иначе, связана с армией. У нас немело военных династий, где из поколения в поколение выбирают нелегкий ратный труд. Через службу в Вооружённых Силах прошли миллионы наших соотечественников, и для большинства из них это стало настоящей школой жизни. Это тяжелый ратный труд, который в России всегда был в почете.

Вся история нашей страны буквально пронизана традициями, идеями и ценностями военного патриотизма. Патриотизм Армии и гражданственность российского офицерства во все времена питали духовность российского общества. Мы гордимся талантливыми полководцами и бесстрашными бойцами. Гордимся солдатами, которые сумели отстоять не только собственную страну, но и не раз спасали мир от завоевателей.

Сегодня Вооруженные Силы России уже в новых условиях демонстрируют свою востребованность и свою эффективность. Наш военный потенциал был и остается составной частью системы международной безопасности. Мы видим, как вспыхивают все новые региональные и локальные конфликты. Возникают зоны нестабильности и искусственно управляемого хаоса. Россия в этих условиях не может полагаться только на дипломатическое и экономические методы урегулирования противоречий. У нашей страны нет и не может быть агрессивных целей и ли имперский амбиций. Но боеспособность армии и флота- это важнейший фактор национальной и международной безопасности, в том числе, и при оказании противодействия международному терроризму.

Я очень рад, что сегодня на нашем торжестве присутствуют представители Вооруженных сил Туркменистана. Отношения между нашими странами – это пример надежного стратегического партнерства. День Защитника Отечества вырос из Дня Советской Армии. Армии, в которой служили и воевали граждане всех республик бывшего Советского Союза. Поэтому этот день – часть нашей общей истории. Воины-туркменистанцы достойно служили, отважно сражались во все времена. В том числе и в годы Великой Отечественной войны. 75-летие Победы, которой мы будем отмечать в этом году. Через ее испытания прошли около 300 тысяч воинов из Туркменистана. 78- тысяч из них награждены орденами и медалями. 112 человек стали Героями Советского Союза – 15 – полными кавалерами Ордена Славы.

Дорогие Друзья!

С особым чувством признательности и благодарности обращаемся мы сегодня к ветеранами, которые познали всю тяжесть военной службы, не жалея себя, отстояли честь и свободу родной земли, защитили национальные интересы Отечества. Их беззаветное служение Родине – пример для тех, кто сегодня находится в боевом строю и кто завтра займет в этом строю свое место.

Позвольте поздравить всех присутствующих с Днем защитника Отечества – праздником, который давно стал одним из любимых и почитаемых. И это еще раз свидетельствуют об уважении общества к своим защитникам. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

С праздником, дорогие коллеги и наши многоуважаемые гости!

Благодарю за внимание. /// nCa, 26 февраля 2020 г.

Фотографии с места торжества: