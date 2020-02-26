Covid-19 – новая информация и развеивание мифов

Репортаж nCa

Коронавирус, имеющий официальное название Covid-19, продолжает распространяться с высокой скоростью. Однако, все еще есть надежда на то, что вирус удастся сдержать, прежде чем он приобретет масштабы пандемии.

Китай сообщил об увеличении числа новых инфицированных больных, при этом уровень смертности сократился с 2% до 1%.

Если раннее предполагалось, что инкубационный период составляет от 7 до 14 дней, то сейчас стало ясно, что этот срок длится от 2 до 10 дней.

Американская компания Moderna Therapeutics уже выпустила первую партию вакцины от Covid-19.

Если бы некоторые страны не поспешили эвакуировать своих граждан из Китая, вероятно, вирус не распространился бы до такой степени.

Для ознакомления с последней и исчерпывающей информацией о вирусе Covid-19 в Европейском регионе, пожалуйста, посетите страницу регионального бюро ВОЗ:

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61

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ВОЗ опубликовала серию инфографических материалов, развеивающих распространяющиеся мифы о коронавирусе: