На OGT 2020 в Дубае состоялись первые переговоры

Рабочие сессии первого дня международного роуд-шоу были посвящены перспективам развития газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана, индустриализации, а также освоению морских блоков туркменского шельфа Каспийского моря и привлечению инвестиций.

С исчерпывающими докладами выступили руководители и ведущие специалисты нефтегазового сектора как Туркменистана, так и зарубежных компаний, среди которых Gas Strategies, Haldor Topsoe, China National oil and gas Exploration and Development Corporation, Dragon Oil, WOOD, Gaffney, Cline & Associates.

Во второй половине дня также был организован круглый стол «ТАПИ – маяк мира и сотрудничества» и семинар по правовым и налоговым аспектам инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана.

В завершение дня были организованы предварительно согласованные встречи делегатов таких компаний, как Siemens LLC, BP, SOCAR AQS, Baker Huges, Technip FMC и др. с руководителями нефтегазовой отрасти Туркменистана. Встречи и переговоры продолжатся завтра после закрытия конференции. /// Turkmen Forum, 24 февраля