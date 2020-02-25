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TEKNOFEST-2020 – крупнейшее технологическое и аэрокосмическое шоу Турции

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Крупнейшее технологическое и аэрокосмическое шоу Турции – TEKNOFEST-2020 – пройдет в Газиантепе, историческом городе, граничащем с Сирией.

Teknofest, ежегодное мероприятие, которое впервые состоялось в Стамбуле в 2017 году, будет включать 12 крупных параллельных мероприятий.

Форум, организуемый под руководством Турецкого Технологического Фонда и Министерства промышленности и технологий Турции, пройдет с 22 по 27 сентября 2020 года.

TEKNOFEST-2019, который проходил в Стамбуле, посетили около 1,7 миллиона человек.

Было решено, что ежегодно это уникальное мероприятие будет проводиться в разных городах Анатолии в четные годы и в Стамбуле в нечетные годы.

Подробнее о шоу здесь: https://www.teknofest.org//en

/// nCa, 25 февраля 2020 г.

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