Men başararyn – Я думаю, что смогу: Классика мотивирующей литературы на туркменском языке

Эльвира Кадырова

Посольством США в Туркменистане переведена на туркменский язык и издана весьма популярная детская сказка о «Маленьком паровозике, который сумел» (The Little Engine That Could), считающаяся классическим детским произведением в американской литературе.

Впервые данный рассказ под заголовком «Думаю, что смогу» (Thinking One Can) вышел в свет в 1906 году в издании Wellsprings for Young People для воскресной школы. Затем сказку переписывали и переиздавали различные издательские дома и авторы.

Следует отметить, что начало 20-го века в истории Соединенных Штатов Америки, (в этот период как раз и появился сказочный рассказ о смелом маленьком паровозике, которому удалось совершить невозможное) характеризуется бурным экономическим и индустриальным прогрессом. Именно в этот период Штаты принимают небывалый приток иммигрантов из Европы и России, с которыми историки и связывают возникновение понятия «американской мечты» – надежды на лучшую жизнь, полную материального достатка и успеха.

Одним из таких иммигрантов был и автор версии сказки о синем паровозике Арнольд Мунк, известный под псевдонимом Уотти Пайпер. Арнольд Мунк родился в Венгрии и будучи ребенком вместе с семьей мигрировал в Соединенные Штаты, обосновавшись в Чикаго. Позже он переехал в Нью-Йорк.

Арнольд Мунк владел издательской фирмой Platt & Munk, которая в 1930 году опубликовала пересказ раннего варианта истории The Pony Engine с иллюстрациями от художницы Лоис Ленски Кови.

В 1954 году Platt & Munk издала другую слегка отредактированную версию рассказа о паровозике под названием The Little Engine That Could, которая была на этот раз иллюстрирована работами Джорджа и Дорис Хауман. Именно эта версия широко известна в читательских кругах как оригинальная и была переведена на туркменский язык Посольством США.

Сказка «The Little Engine that Could» относится по жанру к так называемой мотивирующей литературе. Повествование начинается с описания поезда, вагоны которого нагружены многочисленными игрушками – куклами, клоунами, мягкими игрушками, машинками, самолетиками, книгами, а также различными вкусностями и сладостями – для девочек и мальчиков.

Однако, случилась беда. Паровоз, который вез поезд, сломался, а впереди гора, которую нужно преодолеть, чтобы доставить к утру все лакомства и игрушки ребятне.

Игрушечные пассажиры поезда – веселые клоуны, белокурые куклы и медвежата – обратились за помощью к проезжавшему мимо сверкающему золотом большому паровозу.

Но тот отказался снизойти до маленького поезда, поскольку перевозит только крупные пассажирские составы.

Не помогли маленькому поезду и Большой паровоз, который возил только товарные поезда, и даже старый паровоз, который просто устал.

На горизонте показался маленький синий паровозик, который не остался равнодушным к бедной толпе белокурых кукол, плюшевых жирафов и слонов. Ну и пусть, что он маленький и лишь перевозит в депо вагоны с одного пути на другой.

Осознание того, что там за горой живут ребятишки, которые ждут этот ценный груз, победило все страхи маленького паровозика.

И тут в сказке наступает кульминационный момент. Со словами, ставшие лейтмотивом всей истории, «Я думаю, что смогу. Я думаю, что смогу. Я думаю, что смогу», паровозик прицепил состав и медленно, пыхтя и напрягаясь, стал подниматься на гору. В туркменоязычном тексте эти слова переведены следующим образом: «Meniň pikirimçe – men başararyn – men başararyn – men başararyn – hawa, men başararyn”.

Выше и выше карабкается отважный паровозик, неустанно повторяя свою мантру «Я думаю, я смогу». Достигнув вершины, паровозик стал спускаться с горы в долину в город. Пассажиры восторженно скандируют «Ура!», а маленький синий паровозик облегченно пыхтит: «Я думал, что смогу. Я думал, что смогу. Я думал, что смогу. Я думал, что смогу. Я думал, что смогу. Я думал, что смогу» или на туркменском языке: «Men başararyn diýip pikir etdim. Men başarjagymy bilýärdim-le. başarjagymy bilýärdim-le”.

Пожалуй, на финальных секундах чтения истории о маленьком смелом паровозике каждый из нас, независимо от возраста, вспомнит такие моменты в жизни, когда приходилось «тащить свою неимоверно тяжелую ношу», покорять шаг за шагом новые «горы», балансировать на грани пропасти и неудачи.

Очевидно, что сказка «The Little Engine That Could» не имеет границ фольклорной принадлежности. Подобные произведения, простые, понятные по языку, но глубокие по смысловому содержанию, можно причислить к лучшим образцам вдохновляющей литературы. Ведь она учит нас оптимизму, усердию, трудолюбию, любви к ближним, а значит полезна для чтения и переосмысления не только детям, но и взрослым. /// nCa, 25 февраля 2020 г.