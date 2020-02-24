В Дубае стартует Международное роуд-шоу «Нефть и Газ Туркменистана»

В отеле Hyatt Regency Dubai Creek Heights активно идет регистрация делегатов Международного роуд-шоу «Нефть и Газ Туркменистана», 2020, посвященного 25-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана. Выездная конференция, в рамках которой лидеры международных нефтяных компаний и руководство правительства Туркменистана обсудят инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе Туркменистана, состоится 24-25 февраля в конференц-зале «Al Maha».

Ключевые темы обсуждения на международном форуме – «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества» и «Привлечение инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана».

Возможности развития нефтегазового сектора Туркменистана привлекают внимание как иностранных инвесторов, так и международных организаций, правительственных делегаций и торговых компаний.

Свыше 100 компаний из около 40 стран подтвердили свое участие в конференции, ожидается прибытие более 200 делегатов. В течение двух дней работы конференции помимо пленарного заседания планируется проведение еще четырех сессий, предварительно согласованных встреч в двухстороннем формате, а также круглого стола и семинара.

Международное роуд-шоу «Нефть и Газ Туркменистана 2020» в Дубае является одним из ряда мероприятий, которые пройдут в этом году, и знаменует собой новый подход в привлечении инвестиций, предпринятый туркменскими национальными нефтяными компаниями в партнерстве с Turkmen Forum и Gaffney, Cline & Associates. Оно послужит хорошей платформой для получения информации из первых рук об инвестиционных возможностях в нефтегазовом секторе.

Следующее выездное мероприятие OGT 2020 будет проведено в Лондоне в начале июля, сразу за которым последует 25-ая, юбилейная конференция OGT в Туркменистане, которая состоится 28-29 октября 2020 года в Ашхабаде./// Turkmen Forum