На церемонии открытия новой мечети Бердымухамедов отметил взаимосвязь Ислама и общества

Новости и комментарий nCa

В пятницу (21 февраля 2020 года) президент Бердымухамедов посетил Туркменабат, где провел церемонию открытия главной мечети Лебапского велаята.

Строительство мечети началось в 2015 году.

На первом этаже мечети, площадью 3444 квадратных метра, могут разместиться 3000 верующих мужского пола. Первый этаж, предназначенный для женщин, рассчитан на 1609 места.

Комплекс мечети занимает земельный участок площадью 5 га. Помимо молитвенных залов, в него входит гостиница на 50 мест, автостоянка на 390 автомобилей,

Здесь расположены четыре минарета, каждый высотой 63 метра. Высота купола составляет 40 метров.

Проект мечети был выполнен местной частной компанией Altyn gül, а некоторые работы были переданы на субподряд местным компаниям Altyn bürgüt, Döwletli öý и Demir gap. Проект и план были подготовлены частной компанией Binýat taslama.

Президент побеседовал с представителями духовенства, а затем принял участие в садака (ритуальной трапезе), устроенной для участников церемонии открытия мечети и первой службы. Расходы на организацию садака были покрыты за счет гонораров, полученных президентом от продажи его книг.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Ислам – это в целом жизни. Вот почему ислам еще называют словом «Дин» [путь].

Категоризация веры как религии резко ограничивает ее значимость для общества. Основной принцип заключается в том, что Ислам принимает то, что хорошо в каждом обществе, и пытается изменить то, что вредно для людей. При этом ислам предоставляет достаточно места для разнообразия его последователей с точки зрения географии, культуры и интеллекта.

По мере развития человечества религия может устаревать и терять связь с реальностью. Путь остается неизменным.

Выступление президента Бердымухамедова на церемонии открытия мечети в Туркменабаде 21 февраля 2020 года следует рассматривать именно в этом контексте.

Не упоминая об этом прямо, глава государства дал ответ в противовес противостоял экстремистским интерпретациям и насильственным тенденциям, которые пытаются внедрить в ислам отдельные лица.

Ниже приведено краткое содержание беседы Президента с представителями духовенства и выступления на церемонии открытия мечети:

Как известно из истории, мечети были первыми центрами науки и образования в мусульманском мире, средоточием духовной жизни общества.

Мы строим наш сегодняшний день и наше будущее по гуманным законам и высоким нравственным ориентирам, оставленным в наследство предками.

Туркменское государство гарантирует неукоснительное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе – свободы вероисповедания, оказывает помощь верующим, ежегодно совершающим священный для каждого мусульманина хадж. И сегодня культовые сооружения призваны служить укреплению гражданского согласия в обществе, преемственности многовековых обычаев и традиций нации.

Туркменский народ сумел сквозь века пронести и сохранить свои национальные традиции и обычаи, культурные ценности. Неотъемлемой частью его достояния является и исламская религия.

Исламская религия имеет большое значение в воспитании людей в духе добросовестности, гуманизма, добра, в раскрытии лучших человеческих качеств. И поэтому государство создаёт все условия для обеспечения свободы совести.

Широко, на государственном уровне отмечаются праздники Ораза и Курбан байрам. Специальным Указом эти дни объявляются нерабочими. Чтобы наш народ мог полностью и правильно изучать религиозные учения, этические нормы, обряды, Управлением муфтия Туркменистана издаётся множество книг. Всё это является свидетельством проявления уважения к нашей религии и верующим.

И впредь будут прилагаться все усилия для того, чтобы туркменистанцы могли исповедовать любую религию, жили в согласии и спокойствии, повышался уровень жизни людей.

Высказывания туркменского лидера точны и своевременны.

С негативными интерпретациями и деструктивными идеологиями, окружающими Ислама, крайне важно отделить правду от лжи.

Такая работа должна быть институционализирована на всех уровнях. /// nCa, 24 февраля 2020 г.