АБАЙ И КАЗАХСТАН В XXI ВЕКЕ

Президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт ТОКАЕВ

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Чтобы достойно отметить годовщину великого сына нашего народа, специально созданная комиссия начала подготовительную работу. Планируется организовать масштабные мероприятия как на национальном, так и на международном уровне, которые должны быть не просто праздничными торжествами, а вести к расширению национального сознания, самопознанию и духовному совершенству.

Безусловно, Абай Кунанбайулы оставил неизгладимый след в истории нашей страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель современной национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразились национальное самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа, которые позднее были оценены в качестве уникального явления, названного миром Абая.

В прошлом году прошла эстафета чтения отрывков из произведений Абая. В этой акции, предложенной школьницей по имени Ляйлим, принял участие и я, поддержав инициативу. Эта акция, в которой приняли активное участие многие, от школьников до взрослых людей, в том числе известных на мировом уровне, продлилась несколько месяцев.

Благодаря этому весь Казахстан еще раз заглянул в глубины наследия Абая, проявил уважение и почтение к нему, использовал его назидания как эффективный способ воспитания современного поколения. Надеюсь, что челлендж, эстафета чтения стихов Абая в этом году в честь юбилея поэта будет активно продолжена.

Елбасы, Первый президент и Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнул важность обновления общественного сознания. Сохранение национального самосознания и его адаптация к современным требованиям стали общенациональной проблемой, потому что модернизация сознания открывает путь к прорывному развитию страны в ХХІ веке.

В этой связи считаю чрезвычайно востребованным наследие Абая. Произведения великого поэта актуальны и сегодня. Идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас.

Учитывая вышеизложенное, в интересах модернизации нации и страны необходимо еще раз переосмылить его труды и взять их на вооружение в нашей практической деятельности.

В этой статье я хотел бы поделиться с общественностью мыслями об актуальности для наших дней наставлений Абая, о том, какие уроки мы должны извлечь из сочинений великого поэта.

Эталон, идеал национального характера, менталитета

Возрождение и модернизация–это не только уход от прошлого, но и открытость к новому, к новым ценностям.

На самом деле, это процесс развития и модернизации, в ходе которого происходит гармонизация, сближение национальных ценностей с позитивными тенденциями сегодняшнего дня. В этом случае мы не можем обойти наследие Абая. Ведь великий мыслитель более века назад призывал нацию к совершенствованию, обновлению, чтобы соответствовать новому времени.

О том, что наследие поэта будет цениться как вечное завещание, свидетельствуют и слова Лидера нации: «Несмотря на смену времен и меняющийся мир, наш народ продолжает советоваться с Абаем, с каждым разом открывая для себя все новые и новые грани и глубины его величия. Абай всегда будет со своим народом, на протяжении веков призывая казахстанцев покорять новые вершины».

Если мы обратимся к сочинениям Абая, то ясно увидим, что он искренне хотел совершенствования и развития своего народа, эта идея красной нитью проходит через все его труды. Известно, что основой прогресса являются образование и наука. И Абай всей душой желал, чтобы казахи постоянно учились, осваивая новые знания. Смысл его слов «Не хвастайся, пока не овладеешь наукой» в том, что нельзя достичь высот, не освоив знания. В другом своем наставлении «Овладевай наукой не для того, чтобы разбогатеть» он подчеркивал, что изучать науки нужно для процветания своего народа. Именно так нужно понимать и другие слова Великого Абая: «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись к знаниям».

Такое понимание чрезвычайно актуально и сегодня. Строго говоря, оно стало еще более актуально, чем когда-либо, потому что мы видим, как наука XXI века стремительно уходит к новым высотам. И наша задача – не только не отставать от прогресса, но и выйти на передовые позиции.

Для этого нам нужно, прежде всего, модернизировать систему образования. С этой целью была проделана большая работа, но в отечественном образовании все еще есть пробелы. Пути его улучшения освещены в предвыборной программе и на августовской конференции в прошлом году.

Принятие Закона «О статусе педагога» является одной из полезных инициатив в этом направлении. Это шаг к повышению качества образования. В целом в любом обществе место учителя особое. Учителя играют ключевую роль в воспитании грамотного и образованного молодого поколения. Мы обязаны уважать и почитать учителя. Поэтому государство должно работать над повышением авторитета профессии учителя, создать им необходимые условия для успешной работы.

Абай особенно подчеркивал, что одним из благих дел является изучение иностранных языков. Поэт в двадцать пятом слове своей книги «Слова назидания» писал, что дает человеку знание иностранного языка: «Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами». Говоря другими словами, для того чтобы стать равными с более развитыми народами, очень важно изучать их языки.

В то же время в новых исторических условиях нам всем необходимо обратить внимание на развитие и повышение авторитета своего родного языка. Дополнительно приоритетной задачей остается изучение английского языка. Чем больше языков освоит молодежь, тем шире у нее будут возможности. При этом нужно уделять серьезное внимание знанию своего родного языка. Как говорил Абай, без сомнения, нашему народу будет на пользу, если молодое поколение полностью освоит науки, будет уважать свой язык и знать множество иностранных языков.

Мир меняется не каждый день, а каждый час. Во всех областях появляются новые горизонты и ранее неизвестные перспективы. Новые научные знания служат прогрессу человечества. Настало время, когда только знания позволят вырваться вперед. Чтобы идти в ногу со временем, нам нужно иметь ясный открытый разум. Этот шаг требует умения сочетать лучшие достижения современной цивилизации с нашими национальными целями. В такое время мы должны отказаться от наших старых, не соответствующих современности, обычаев и привычек.

Именно поэтому Абай, постоянно, критически оценивая некоторые поступки людей, говорил: «Не стремятся к глубоким размышлениям, к глубоким знаниям, только лгут и распространяют слухи».

Поэт призывал людей осваивать разные виды искусства. Он ясно осознавал, что это было требованием времени, и постоянно говорил об этом своему народу. Можно сказать, что идея формирования интеллектуальной нации, о которой мы сегодня говорим, берет свое начало с Абая. Каждое слово великого мыслителя было нацелено на развитие и совершенствование своего народа.

Поэтому для нас важно обратить особое внимание на глубокое изучение Абая. Познать Абая – значит познать себя. Самопознание и постоянное саморазвитие человека, стремление к знаниям и наукам есть показатель совершенствования. В этом заключается смысл понятия «интеллектуальная нация». И слова Абая должны стать путеводной звездой для его потомков.

Абай призывал воспитать каждого казахского ребенка патриотом страны. Его наследие – школа здравого патриотизма, основа почитания своего народа. Поэтому, если хотим, чтобы наши граждане были образованными, следует снова и снова перечитывать Абая, вникать в смысл его стихов.

Нам нужно научиться любить свою страну так, как любил ее Абай. Хотя великий поэт подвергал резкой критике пороки своего народа, у него была только одна мысль – вывести казахов, свой народ на передовые позиции.

Богатое наследие Абая служит формированию новых качеств казахской нации. Размышления в его трудах прививают каждому человеку чувство патриотизма по отношению к своему народу, стране. Вот почему одним из направлений модернизации и развития страны является освоение молодым поколением наследия мудрого Абая, чтобы его наставления стали жизненными принципами молодежи.

Сторонник сильной государственности

Чтобы процветать как суверенное государство, нам нужно укреплять нашу государственность.

Следует понимать, что поддержание верховенства закона и общественного порядка является всеобщей обязанностью. Если у народа нет уважения к власти, значит не все хорошо в государстве. Вместе с тем гражданам, и особенно молодежи, необходимо объяснять смысл и содержание уважительного отношения к государственности. И вновь необходимо обратиться к наследию Абая.

Великий поэт в своих произведениях говорил об укреплении мощи страны, государства и национального единства. Он продвигал идею создания справедливого общества. Эти взгляды Абая особенно ценны в XXI веке для казахстанского общества, его единства и благополучия. Установки мудреца Абая соответствуют принципам цивилизованного государства. Справедливость будет прочно закреплена только в том случае, если верховенство закона, открытость правительства и отчетность перед народом находятся на высоком уровне, а представители гражданского общества активно участвуют в делах государства.

Моя концепция «Государство, прислушивающееся к голосу народа» была предложена для развития идеи справедливого общества. Конструктивный диалог между государством и обществом укрепляет доверие к государству. Члены правительства, в том числе министры и акимы , должны принимать во внимание предложения и пожелания граждан при принятии решений по вопросам государственного и социального значения. Я думаю, что это единственное условие формирования справедливого общества, о котором говорил Абай.

Великий поэт не зря отмечал, что «при отсутствии устойчивой власти, страной правят слухи». В таком случае очевидно, что народ недоволен органами управления.

Правительству следует всегда прислушиваться к народу, чтобы не было повода у тех, о которых говорил Абай: «Ничего не умеют, кроме как распространять слухи». В стране создан Национальный совет общественного доверия, чтобы представители власти и общества совместно могли обсуждать и принимать решения по проблемным вопросам. Я внимательно слежу за его деятельностью, встречаюсь с членами совета, с тем чтобы не допустить пустой формализации его работы.

Абай в своих трудах придавал важное значение проблеме меритократии. Он ценил человека по его достоинствам и заслугам, а не за его положение или должность. В этом смысле великий поэт своим примером направлял казахскую молодежь на правильный путь.

В настоящее время в Казахстане идет процесс политической модернизации. Благодаря программе Лидера нации в государственные структуры приходит новое поколение управленцев. Несмотря на это, в стране часто звучат заявления о необходимости кардинальных политических изменений. Однако к этому процессу нужно подходить с чрезвычайной ответственностью, на основе общенационального согласия, возможностей государства и сохранения управляемости обществом. Те же, кто, используя популистские идеи, поднимает шум о быстрых политических реформах, не думают о будущем своей страны.

Популизм как негативная тенденция приобрел глобальный характер. Во всем мире часто звучат голоса тех, кто, не имея четкой стратегии, рвется к власти, используя пустые лозунги. О таких популистах и пустозвонах Абай говорил: «Взбудоражат пустой болтовней и уйдут, оставив в дураках». Без сомнения, это опасная тенденция, которая подрывает развитие любой страны и ослабляет сплоченность нации.

Как сказал Абай, нам совершенно не нужны излишняя хвастливость, заносчивость, раздоры. Нам нужно двигаться вперед, внимательно и глубоко анализируя ситуацию в мире и внутри страны. Важно понимать, что основой нашей стабильности и развития являются согласие и единство внутри страны. В интересах будущего нашего государства, с тем чтобы не потерять плоды нашего многолетнего напряженного труда, нужно проводить последовательную эволюционную политику развития.

Проводя только такую политику, мы сможем достичь всех наших стратегических целей и вывести Казахстан в ряды развитых стран.

Предвестник, предшественник обновления общества

Очевидно, что основы нового Казахстана будут построены новым обществом. Это значит, что мы должны, прежде всего, сосредоточиться на повышении качественных характеристик и конкурентоспособности нашего народа. Необходимо также избавиться от негативных черт, которые препятствуют развитию общества и вносят разлад и смуту.

Сегодня ряд интеллектуалов во всем мире говорят о кризисе классического капитализма и скептически относятся к его будущему. Они отмечают, что в мире растет пропасть между богатыми и бедными, между образованными и необразованными, между городскими и сельскими жителями. Этот разрыв увеличивается ускоренными темпами. Бизнес думает только о прибыли, интеллигенция обособляется, каждый отвечает только сам за себя. Города быстро растут, а небольшие поселения приходят в упадок. Ученые считают, что все это связано с ослаблением социальной ответственности.

Вернется ли социальная ответственность? Конечно, это не простая задача. Решение этой сложной проблемы можно поискать в идее Абая о «Зрелом, всесторонне развитом человеке». Понятие «Зрелый, Целостный человек» соответствует английскому термину «A man of integrity». Это характерно только для тех, кто очень уверен в себе, стремится к добру, благим целям. Эта концепция, которая сейчас широко распространена, была разработана и продвигалась Абаем еще в XIX веке.

Человеческая жизнь на всем своем протяжении сопровождается поддержанием различных контактов, без них личность была бы отделена от общества. Общение, конечно же, предполагает взаимную ответственность. Эта ответственность нарушается, когда вмешивается эгоизм. Вот почему Абай говорил: «Соедини в себе разум, волю и сердце, и тогда ты станешь зрелым самостоятельным человеком», имея в виду, что у человека должны быть ясный ум, сильная, холодная воля и горячее, доброе сердце. Он рассматривает эти три понятия в постоянном единстве, но считает, что первые два должны подчиняться сердцу. Это философия жизни казахского народа.

Исходя именно из таких принципов, наш народ даже в самые трудные годы всегда был доброжелательным к представителям других национальностей. Даже если им нечего было есть, они считали своим долгом поделиться куском хлеба. Всегда было почтение к старшим, уважение к младшим, оказывалась помощь споткнувшемуся, и поддержка упавшему. Придерживаясь этих ценностей и передавая их новому поколению, наши предки сделали все возможное, чтобы сохранить себя как нацию.

Нам нужно вновь и вновь возвращаться к концепции Абая о «Зрелом человеке». Нашим ученым необходимо проводить новые исследования в этом направлении. Я считаю, что концепция «Целостного человека», по сути, должна стать фундаментальной опорой в любой сфере нашей жизни, в управлении государством, в образовании, в деловых и семейных делах.

Одна из постоянных тем творчества Абая – борьба с ленью, с бездельем. Поэт постоянно осуждал бесцельное времяпрепровождение, пассивность и призывал быть активным в жизни, постоянным трудом оттачивать свое мастерство. Борясь с ленью, он углублялся в психологические аспекты, объясняя, что через активную жизненную позицию можно преодолеть возникающие проблемы. То есть он уже в то время использовал категории такого современного и востребованного понятия, как «эмоциональный интеллект». Убеждал избавляться от психологии хвастовства и безделья, усердно совершенствовать свои профессиональные навыки, постоянно искать новые знания.

Нам всем хорошо известны стихотворные строки Абая: «Если трудишься не покладая рук, будешь сыт», «Сытость и безделье портят человека», «Верь в себя, твой труд и ум спасут тебя». Каждый человек должен твердо усвоить эти ключевые понятия и своим честным трудом быть примером для окружающих.

Наш народ понимает ценность труда. Мы помним, что наше старшее поколение своим напряженным трудом в глубоком тылу внесло свой вклад в Победу. И сегодня мы видим огромные достижения трудящихся страны. Недавно некоторые из них были удостоены высоких государственных наград.

Особенно важно сказать, что сегодня, в мирное время каждый гражданин должен осознавать,– его достойный труд напрямую влияет на развитие экономики страны.

Абай не только своей высокой работоспособностью подавал пример трудолюбия. Великий мыслитель в своих произведениях описывает тех, кто своим трудом, умением вести хозяйство достигает благополучия, призывая, тем самым, в интересах улучшения своего благосостояния осваивать новые ремесла и профессии. Поэт высоко ставил инициативу и честный труд. Например, в десятом слове своей книги он заключает: «Кто не станет богатым, если будет усердно трудиться, будет искать и найдет свое место в жизни?»

По мнению Абая, чтобы иметь достаток, нужно учиться ремеслу, потому что «богатство со временем иссякает, а умение нет» (тридцать третье слово). Я думаю, что идеи великого поэта актуальны и сегодня для казахстанского общества. Вот почему мы сегодня отмечаем, что необходимо избавиться от психологии зависимости от сырьевых ресурсов и определить основным приоритетом максимальное развитие малого и среднего бизнеса.

Личность в мировой культуре

Практически каждое современное цивилизованное государство может быть узнаваемым благодаря своим историческим, всемирно известным личностям. Среди них могут быть политики, государственные и общественные деятели, полководцы, поэты и писатели, деятели искусства и культуры. У казахского народа тоже достаточно выдающихся личностей, среди них Абай занимает особое место. Однако мы еще не смогли на достойном уровне представить миру нашего великого мыслителя.

В течение многих лет моей дипломатической службы я часто встречался с политиками и экспертами различных стран, обсуждал с ними многие общечеловеческие проблемы. В целом они хорошо осведомлены о политических и экономических достижениях Казахстана, однако недостаточно знакомы с нашими духовными и культурными ценностями. Возникает вопрос: «Почему бы нам не раскрыть казахскую культуру и уклад жизни нашего народа через Абая?»

Ученый Абай – гений казахской земли мирового уровня. Он посеял семена мудрости для всего человечества.

По мнению наших исследователей, глубоко изучивших поэзию Абая, ее сила и истоки в неразрывной связи с фольклором казахского народа, искусством слова Востока и Запада, русской литературой и изучением произведений об истории человечества.

Глубокие рассуждения Абая свидетельствуют о всестороннем изучении и религиозной тематики: «Аллах истинен, слово истинно, правда никогда не бывает ложной». Очевидно, что он пришел к таким умозаключениям в результате знакомства, исследования и осмысления трудов философов Востока и Запада. В тридцать восьмом слове он выражает свое отношение к Богу.

Религиозные философы, изучавшие духовные взгляды Абая, обращают особое внимание на его понятие «правоверный мусульманин». Концепция «правоверного мусульманина», вероятно, касалась не только казахов, но и всего мусульманского мира. Таким образом, мысли нашего мудрого Абая на религиозную тему могут быть использованы для продвижения его личности на мировой уровень. Как известно, мы регулярно проводим в своей столице съезды лидеров мировых и традиционных религий. Необходимо использовать такие мероприятия для продвижения идей великого Абая, чтобы как можно больше людей познакомилось и приобщилось к мечте Абая о сохранении духовной чистоты всех людей на Земле.

Как известно, художественный образ Абая в романе М.Ауэзова «Путь Абая» был высоко оценен мировой литературой. Но это только одна грань знакомства с Абаем. Чтобы узнать настоящего Абая, поэта Абая, необходимо раскрыть смысл идей, изложенных в его стихах и прозе. Его произведения должны быть переведены на основные языки мира, сохранив всю глубину его мыслей. Мы до сих пор не смогли этого сделать в полной мере. Перевод настоящих национальных поэтов на другие языки – задача не из легких. Переводчик должен обладать таким же талантом, как и мыслитель. На это должны обратить особое внимание наши ученые-абаеведы, лингвисты и заинтересованные в этом деле граждане нашей страны.

Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев отмечал: «Абай – не только великий ученый, внесший неоценимый вклад в духовную сокровищницу казахского народа, но и мудрый человек, который много сделал для того, чтобы казахский народ создал и свое государство. Абай – удивительная личность среди мыслителей мирового уровня».

Действительно, произведения мудрого поэта могут обогатить духовную жизнь не только казахов, но и всего человечества, в них неоднократно говорится об общечеловеческих ценностях. Его «Слова назидания» являются общим достоянием народов мира. Это коллекция классических идей. Наставления, изречения, назидания – разные названия одного особого жанра.

В своих «Словах назидания» Абай, возвеличив общее наследие человечества, вознесся на небывалую духовную высоту, далеко опередив свое время. В основе его «Слов назидания» – человечность, культура и доброта. Когда мы ищем альтернативу словам Хакима, на ум приходят эссе французского мыслителя Монтеня. Однако, если Монтень больше размышлял о своей личности и человеческой натуре, главная миссия «Слов назидания» Абая – заставить думать других, размышлять, определиться с целевыми установками. «Слова назидания» великого мыслителя – очень ценный труд.

Чем выше мы сможем поднять имя Абая в мировой культуре, тем выше будет авторитет нашей страны. В современную эпоху глобализации и информационных технологий слово Абая должно заставить задуматься всех людей на планете.

В мире достаточно личностей, которые внесли значительный вклад в развитие различных областей науки и образования и были признаны общечеловеческими мыслителями. Например, при слове «Китай» сразу вспоминаем Лао-Цзы и Конфуция, при слове «Россия» приходят на ум Достоевский и Толстой, при слове «Франция» вспоминаем Вольтера и Руссо. Также и мы должны достичь такого уровня, что при упоминании Казахстана сразу бы вспомнили имя Абая. Было бы большой честью, если бы иностранцы, приветствуя нас, говорили: «Казахский народ – это народ Абая».

Заслуги Абая невозможно переоценить. Его поучительная жизнь и подлинное творчество являются образцом для подражания не только для казахского народа, но и для всего мира. Идеи Абая о человеке и обществе, образовании и науке, религии и традициях, природе и окружающей среде, государстве и правительстве, языке и общении не теряют своего значения на протяжении веков, потому что наследие поэта – духовные истоки для всего человечества.

Пока есть казахский народ, имя Абая будет всегда востребовано. Если мы будем высоко держать его драгоценные слова как духовное сокровище, то авторитет нашей родины в мире непременно будет возрастать.

Прежде всего, мы должны продвигать Абая как культурный капитал нашей нации. Нужно помнить, что за рубежом оценка казахской идентичности, культуры, литературы и духовности будет напрямую зависеть от степени мировой известности и узнаваемости наших выдающихся личностей. Поэтому мировому сообществу необходимо представить Абая как бренд нового Казахстана. Это священная обязанность сегодняшнего поколения.

Формат юбилейных мероприятий

Если хотим обновить национальное сознание и сформировать конкурентоспособную нацию, нам нужно внимательно читать произведения Абая. Его взгляды на различные общественные процессы очень полезны для современного Казахстана. Абай как образ не только своего времени, но и современного общества является священным духовным стержнем нации.

Мы все хорошо знаем, что у каждого казаха домбра должна быть на почетном месте. Считаю, что в каждой семье должны быть также книга Абая и роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Следующее поколение должно идти по светлому пути Абая, именно об этом мечтал великий поэт. С этой целью нам необходимо изучать наследие и образ жизни Абая, чтобы следовать его заветам.

В этом году будет организовано более 500 мероприятий международного, республиканского и регионального уровней, посвященных 175-летию Абая. Главным событием станет Международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность», которая пройдет в августе в городе Семей в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Также в октябре в Нур-Султане состоится Международная конференция на тему«Абай и вопросы духовного возрождения». Эти встречи позволят всесторонне изучить личность и наследие Абая, наметить направления использования его творчества на благо нового Казахстана XXI века.

Одним из важных проектов является перевод и публикация произведений великого поэта на десяти языках. В частности, работы Абая будут переведены на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, турецкий и французский языки. Будет снято несколько документальных фильмов и телесериал «Абай» о жизни, наследии поэта, его роли в развитии казахской культуры.

Праздничные торжества в честь поэта будут включать и культурные мероприятия. В этом году пройдут посвященные творчеству Абая международные и республиканские театральные и музыкальные фестивали с вручением наград победителям. Государственная премия за лучшие произведения в области литературы и искусства теперь будет называться Государственной премией имени Абая. Продвижение имени и наследия Абая будет продолжено и за границей. Планируется создание «центров Абая» при посольствах Казахстана в России, Франции, Великобритании и других странах.

Хотелось бы отметить, что все эти культурные мероприятия нужно провести экономно, без расточительства.

Будет благоустроено кладбище династии Кунанбая сына Ускенбая впоселке Акшокы Восточно-Казахстанской области.

Считаю, что правительство также должно принять ряд мер, направленных на дальнейшее увековечение личности Абая.

Семей – одно из самых священных мест в истории казахов, поэтому городу Семей, занимающему особое место в духовном развитии страны, следует присвоить статус исторического центра. Место рождения Великого Абая, Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова достойно особого уважения. В связи с этим необходимо развивать социально-экономический комплекс города и модернизировать его историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями. Я поручаю правительству принять соответствующие меры.

В рамках юбилейного года необходимо благоустроить мавзолей Абая и создать благоприятные условия для общественности, желающей посетить это священное место – всем известный Жидебай и почтить дух великого поэта. Необходимо также обратить особое внимание на государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» и превратить его в центр научно-просветительской работы. В Жидебае нужно построить новое соответствующее здание с названием «Наследие Абая».

Государственную поддержку следует оказать журналу «Абай», основанному в городе Семипалатинске в 1918 году Мухтаром Ауэзовым и Жусипбеком Аймауытовым, который вновь стал издаваться с 1992 года.

Эти и другие масштабные мероприятия пройдут в честь Великого Абая, они должны раскрыть широкой общественности величие его богатого наследия. Я призываю всех казахстанцев принять активное участие в этой благородной инициативе.

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Мы придаем важнейшее значение 175-летнему юбилею Абая как мероприятию, направленному на обновление общественного сознания, которое даст мощный импульс нашему развитию как единой страны, целостной нации.

Я думаю, что главная цель этого праздника в том, что мы, казахстанцы, как бы дадим отчет о себе перед Учителем нации. Выдержать экзамен перед Абаем – это серьезное испытание, требующее конструктивной практической деятельности.

Реализуя программу, начатую Лидером нации и поддержанную населением страны, мы достигли значительных высот, раньше намеченного срока вошли в число пятидесяти наиболее развитых стран. Теперь мы ставим цель войти в первую тридцатку. В нашем движении к этим новым рубежам нам поможет наследие Абая. Главное в том, сможем ли мы понять, осмыслить и принять к действию эту помощь Абая?

Этот великий праздник должен стимулировать поиск путей решения стратегических задач, стоящих перед нацией. Думаю, что накануне праздника каждый гражданин нашего государства должен задуматься об этом. О том, какое завещание нам оставил Абай? Что от нас требовал Абай? Что от нас ожидал Абай? Какими делами своего народа восхищался Абай? Смогли ли мы извлечь уроки из этих дел? Какие поступки казахов огорчали Абая? Удалось ли нам их исправить?

И самое главное в том, что мы многого достигнем, если задумаемся, дойдем до глубины мысли поэта и поймем – совершаем ли пять праведных поступков и избавились ли от пяти дурных привычек, о которых он говорил.

Наследие Абая – это священная ценность, которая открывает путь к развитию нашего народа и сплочению его как нации.

В целом, если мы последуем советам Абая в любой области жизни, мы станем сильными и достигнем наших целей как современное общество и государство.

Мечта Абая – мечта народа. Чтобы достичь этой мечты и исполнить наказ поэта, нам не нужно жалеть своих сил. Поучительные наставления Абая поведут новый Казахстан к новым высотам в XXI веке. /// nCa, 22 February 2020