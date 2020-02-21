Посольство Казахстана в Ашхабаде провело брифинг для СМИ

Посольство Казахстана в Ашхабаде провело в четверг, 20 февраля, брифинг для представителей местной и зарубежной прессы.

Ниже приведено выступление на брифинг Посла РК Еркебулана Сапиева:

Уважаемые представители средств массовой информации!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить всем вам слова признательности за участие в нашем мероприятии. Сегодняшний «круглый стол» организован в целях информирования журналистского сообщества Туркменистана об отмечаемых в 2020 году на высоком государственном уровне в Республике Казахстан юбилейных праздничных мероприятиях, а также ознакомления с графиком информационно-имиджевых и культурных мероприятий Посольства на ближайший период.

Текущий год богат знаменательными датами, важными для истории нашей страны. Прежде всего, это 1150-летний юбилей известного во всем мире ученого и философа Абу Насыра аль-Фараби, а также 175-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. По решению уважаемого Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелулы Токаева, созданы государственные комиссии по подготовке и проведению этих значимых событий. Утверждены общереспубликанские планы по организации международных, государственных и региональных мероприятий, посвященных этим юбилейным датам.

Казахстан придает большое значение данным событиям, поскольку великие личности аль-Фараби и Абая демонстрируют мировой общественности, что в казахской степи издавна развивались образование и наука, культура и литература. Для нас это непреходящая историческая ценность и большая ответственность.

При этом, следует отметить, что юбилейный год Аль-Фараби отмечается и в международном масштабе. В частности, 1150-летие выдающегося мыслителя Востока включено в Календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО и будет широко отмечаться на международных культурных площадках при поддержке ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других авторитетных организаций.

Полагаем, что празднование юбилея Абу Насыра аль-Фараби в таком масштабе придаст мощный импульс изучению и осмыслению наследия великого ученого как у нас в стране, так и за рубежом.

В Казахстане именем аль-Фараби названо крупнейшее учебное заведение – Казахский национальный университет. Поэтому не случайно официальная церемония празднования юбилейного года началась 29 января т.г. с международной презентации «Центра аль-Фараби» – крупной библиотеки, открытой в этом университете. КазНУ ведет постоянную работу по изучению наследия Аль-Фараби. В университете действует музей великого мыслителя, изданы его книги, проводятся Международные Фарабиевские чтения. ВУЗ также успешно реализует уникальный проект «Al-Farabi University smart city», в основе которого лежит симбиоз технологической и духовно-нравственной платформ.

В рамках праздничных мероприятий в период с 30 марта по 7 апреля 2020 года состоится международная научная экспедиция «По следам Аль-Фараби», запланированная по территориям Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Члены экспедиции проследуют по историческим местам, где родился, вырос, получил образование и трудился выдающийся философ Востока. В состав экспедиции вошли 54 человека, представляющие научно-академическую сферу Казахстана.

В период пребывания экспедиции в Туркменистане казахстанские ученые посетят исторические объекты древнего Мерва, в котором жил, учился и работал аль-Фараби. На следующий день в столице страны г. Ашхабаде планируется организация международной научно-практической конференции «По следам Аль-Фараби: Мерв» с участием представителей СМИ, дипломатического корпуса, творческой и научной интеллигенции Туркменистана. На конференции выступят как казахстанские, так и туркменские ученые, занимающиеся изучением наследия Аль-Фараби.

Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное и активное участие в широком освещении этого важного международного мероприятия в целях ознакомления туркменской общественности с результатами современных научных исследований о жизни и творчестве нашего великого общего предка.

В ряду юбилейных мероприятий 27 мая 2020 года в столице Казахстана под эгидой ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО будет проведен Международный научный симпозиум «Аль-Фараби и мировая цивилизация» с приглашением ведущих казахстанских и зарубежных ученых, руководителей вузов и др. В настоящее время прорабатывается вопрос участия в работе симпозиума туркменских ученых-фарабиеведов.

В текущем году в Туркестанской области будет организован арт-фестиваль, сопровождаемый ярмарками ремесленников, соревнованиями по национальным играм и праздничными концертами.

В Париже под эгидой ЮНЕСКО планируется проведение международной конференции, посвященной наследию аль-Фараби, с участием ведущих мировых экспертов в области гуманитарных наук.

Также будут реконструированы исторические культурные объекты, изданы и переведены труды ученого, создан цикл документальных фильмов, откроются центры аль-Фараби в разных странах мира.

Весь комплекс упомянутых мероприятий направлен, в первую очередь, на популяризацию среди молодого поколения и мировой общественности идей «второго учителя» (после Аристотеля), как называют аль-Фараби, который внес неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации.

Жизнь аль-Фараби – это уникальный пример стремления к знаниям, пониманию мира и смысла жизни. На размышлениях и духовных основах великого философа можно воспитывать человека, как личность, и укреплять истинные гуманные ценности. Мудрость великого учителя весьма актуальна и имеет огромный смысл и сегодня.

Дорогие друзья!

Как я уже сегодня упоминал, текущий год также ознаменован 175-летним юбилеем выдающегося поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы. Официальная церемония открытия торжественных мероприятий, посвященных юбилею Великого Абая состоялась в нашей столице 21 января 2020 г. с участием высшего руководства страны.

В текущем году планируется проведение крупных международных и республиканских общественно-значимых, культурно-просветительских мероприятий и медийных проектов.

В календарь юбилейного года вошли такие масштабные проекты, как презентация широко распространенных в мире трудов Абая, международная научно-практическая конференция в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с участием известных ученых-абаеведов, представителей творческой и научной интеллигенции, мероприятия в музее Кембриджского университета. В числе международных мероприятий также запланированы проведение торжественного собрания и постановка оперы «Абай» на известнейших театральных площадках мира.

14 августа 2020 года в г. Семей Казахстаном совместно с ЮНЕСКО планируется проведение международной научно-практической конференции «Наследие Абая и мировая духовность». Сейчас Посольством прорабатывается вопрос участия в работе конференции туркменских ученых-абаеведов.

В рамках юбилея также предусмотрены музеефикация Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника «Жидебай-Борили» на Родине Абая и проведение научно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия, связанных с именем великого поэта.

С целью популяризации нравственных ориентиров, воспеваемых великим мыслителем, во всех учебных заведениях Казахстана будут проведены открытые уроки, конкурсы изложений и выразительного чтения произведений Абая. В целях массового вовлечения молодежи предусмотрены фестивали, биеннале, инсталляции, перфомансы и иные креативные мероприятия.

Философия Абая стала неотъемлемой частью культуры и национальной идентичности казахского народа. Он опередил свое время и сформулировал систему взглядов, которые в сложные периоды истории смогли объединить народ вокруг национальных ценностей родного языка и культуры.

О том, что наследие поэта будет цениться как вечное завещание, свидетельствуют и слова уважаемого Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева: «Несмотря на смену времен и меняющийся мир, наш народ продолжает советоваться с Абаем, с каждым разом открывая для себя все новые и новые грани и глубины его величия. Абай всегда будет со своим народом, на протяжении веков призывая казахстанцев покорять новые вершины».

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке», опубликованной 9 января т.г., отметил значение творчества казахского мыслителя и для всего человечества: «Заслуги Абая невозможно переоценить. Его поучительная жизнь и подлинное творчество являются образцом для подражания не только для казахского народа, но и для всего мира. Идеи Абая о человеке и обществе, образовании и науке, религии и традициях, природе и окружающей среде, государстве и правительстве, языке и общении не теряют своего значения на протяжении веков, потому что наследие поэта – духовные истоки для всего человечества». Полный текст статьи Главы нашего государства представлен перед вами на столах.

В текущем году Посольством Республики Казахстан в Туркменистане также планируется организация ряда мероприятий, посвященных празднованию 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби.

Помимо международной экспедиции и научно-практической конференции «По следам аль-Фараби», предусмотрено проведение тематических встреч в Академии наук Туркменистана с учеными-тюркологами, а также «круглых столов» в Национальной библиотеке страны для представителей творческой и научной интеллигенции, посвященных наследию Абая и аль-Фараби и его значению в современном мире.

Одними из важнейших мероприятий на данном направлении должны стать перевод, издание и торжественная презентация книги Абая Кунанбайулы на туркменском языке, а также открытие уголка Абая в Туркменском государственном университете им. Махтумкули.

Кроме того, Посольством прорабатывается вопрос организации в г. Ашхабаде концерта заслуженного артиста Казахстана К. Мыржыкбай с программой «Абай и Великая степь».

В ряду культурных мероприятий Посольством в апреле т.г. планируется проведение Дней казахского кино в 3 городах Туркменистана: г. Ашхабаде, г. Туркменабаде и г. Мары. Приглашаем вас также посетить данное мероприятие и ознакомиться с творчеством современных казахстанских режиссеров.

В конце года Посольство традиционно организует ежегодный пресс-брифинг для представителей СМИ, дипломатического корпуса и местной общественности о социально-экономическом развитии Казахстана, внутриполитических процессах, основных направлениях и приоритетах внешней политики страны, а также итогах работы Посольства за 2020 год.

Пользуясь случаем, приглашаю представителей средств массовой информации, работающих в Туркменистане, принять активное участие в освещении всех обозначенных мероприятий Посольства, запланированных в текущем году.

Благодарю за внимание!/// nCa, 21 февраля 2020 г.