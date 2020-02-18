Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Татарстана

Эльвира Кадырова

Министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в понедельник, 17 февраля, с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань с двухдневным рабочим визитом (17-18 февраля 2020 года).

«Мы признательны вам за интерес к нашей республике», – сказал Минниханов, поблагодарив Президента Туркменистана за его личное внимание к вопросам развития туркмено-тартарстанского сотрудничества.

Президент Татарстана поздравил туркменских коллег с успешным проведением Первого Каспийского экономическом форуме в Национальной туристической зоне «Аваза». В связи с этим, он пригласил туркменскую делегацию принять участие в международном саммите «KazanSummit», который в Казани в июне текущего года.

В ходе встречи Минниханов вкратце рассказал об экономическом и инновационном потенциале региона.

Сегодня Татарстан – один из наиболее экономически развитых, стабильных и инновационных регионов Российской Федерации, занимает лидирующие позиции в стране по ряду социально-экономических показателей, производит широкий спектр промышленной продукции, ведет активную работу по развитию особых экономических зон, современных промплощадок, индустриальных парков.

Как отметил глава Татарстана, по итогам девяти месяцев прошлого года товарооборот с Туркменистаном вырос.

Высокий потенциал сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном, существует в таких сферах, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии.

По мнению Рустама Минниханова, перспективным направлением является также и сотрудничество с Зеленодольским судостроительным заводом. Также, в настоящее время сложились крепкие деловые контакты Туркменистана с предприятиями Татарстана – ПАО «КАМАЗ», «Татнефть» и другими.

Кроме того, стороны обсудили планы по взаимодействию в области подготовки высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли на базе вузов Татарстана.

«Сегодня между Татарстаном и Туркменистаном действует Соглашение о сотрудничестве, есть Программа нашего сотрудничества», – напомнил Рустам Минниханов.

Развитию связей между Туркменистаном и Татарстаном благоприятствуют регулярные авиарейсы между Казанью и Ашхабадом.

С 2010 года в Ашхабаде действует представительство Татарстана. Также принято решение открыть Генеральное консульство Туркменистана в Казани.

Президент Туркменистана посетил Татарстан в июне 2019 года для участия в национальном празднике Сабантуй. /// nCa, 18 февраля 2020 г.