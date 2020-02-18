Американская политика создает новые точки напряжения – нейтралитет является единственным жизнеспособным вариантом для Центральной Азии

Тарик Саиди

Центральная Азия одновременно благословлена и проклята своей географией.

За исключением советского периода, через Центральную Азию всегда текли бесконечные потоки людей и грузов, движущихся во всех направлениях. Транзитный потенциал является надежным источником процветания региона. Центральная Азия находится в самом сердце Евразийской суши. — Расположение центральное, и это благословение.

Соединенные Штаты, пребывая в иллюзии, что они все еще являются сверхдержавой, создали множество точек напряжения в странах, окружающих Центральную Азию. Они начали то, что не знают, как остановить. Слабое мышление, которое побудило их развязать плохо спланированные авантюры, также сподвигнуло Штаты на разработку «стратегии для Центральной Азии» или тонко завуалированной схемы захвата региона. — И тут центральной местоположение – это проклятие.

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В политике Соединенных Штатов наблюдается удивительная преемственность.

Они продолжают делать одно и то же в надежде получить разные результаты. Это одно из определений безумия.

Например, они разгромили Ирак под предлогом наличия у страны оружия массового поражения, затем распустили иракскую армию, которая была самой большой и хорошо обученной на Ближнем Востоке, затем они подтолкнули курдов к автономии, тем самым отчуждая их от остального населения, а затем посеяли раздор между шиитами и суннитами. Результат: все в Ираке ненавидят американцев.

Даже после 19 лет беспрерывных неудач американцы так и не поняли, как устроено иракское обществ. Их политики и средства массовой информации упоминают шиитов, суннитов и курдов в качестве трех составляющих населения.

Это чистое невежество.

Если цель состоит в том, чтобы разделить общество по сектантским линиям, то можно упомянуть только шиитов и суннитов. Потому что курды – это тоже сунниты, они не секта.

Если они хотят расколоть общество по этическому признаку, то следует упомянуть только арабов и курдов. Шииты и сунниты – это этнические арабы.

Картина на самом деле довольно сложная.

В Ираке насчитывается несколько миллионов этнических туркмен (туркоманов), которые населяют районы, богатые нефтью.

Значительная часть населения принадлежит Южной Азии. Они мигрировали в Ирак в разные периоды и по разным причинам.

Есть основания полагать, что нынешняя американская политика в Ираке направлена на разжигание ненависти между шиитами, суннитами и курдами до степени раскола на автономии.

При том скудном американском понимании иракского общества, это будет катастрофой с далеко идущими последствиями, отголоски которых будут слышны и в Центральной Азии.

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В Афганистане почти разработана схема мирной сделки между американцами и талибами. Если все пойдет хорошо, о договоренностях будет заявлено уже в конце этого месяца. После этого начнется процесс межафганского диалога.

Это наилучший вариант развития событий.

Тем не менее, люди, которые будут изо всех сил сопротивляться этой сделке, возможно, нанесут поражение мирному соглашению. Некоторые заинтересованные группы в Афганистане не будут довольны миром. Некоторые из них связаны с американским истеблишментом.

Перспективы мира в Афганистане прямо пропорциональны стремлению к миру американской стороны.

Проверить искренность американцев можно только одним способом – могут ли они разработать мирный договор, который предотвратит гражданскую войну в Афганистане?

Кровопролитная гражданская война, которую американцы могут оставить Афганистану в Качестве наследия после своего уходя, будет крайне неприятным исходом для Центральной Азии.

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В случае с Ираном американцам придется определиться: хотят ли они прочного мира на Ближнем Востоке или хотят затяжной борьбы с Ираном? Это ситуация “или-или”.

Возможно, с Ираном трудно иметь дело, но это также факт, что иранцы – один из самых стойких народов в мире. Они могут быть весьма дружелюбными при соответствующих условиях.

Весь экономический потенциал Центральной Азии является заложником американской враждебности по отношению к Ирану.

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Китай и Россия входят в состав расширенного региона. Они также являются стратегическими партнерами Центральной Азии с широчайшими сферами экономического взаимодействия.

Ненужные понукания Соединенными Штатами в адрес Китая и России вызывают беспокойство среди стран Центральной Азии. Регион должен постоянно готовиться к любым неопределенностям.

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Если вам ничего неизвестно, и даже то, что вы сами находитесь в неведении, то, конечно, это вызывает жалость. Однако, если при всем при этом, вы еще и страной управляете, то это погибельно, не только для вас, но и для всех окружающих.

Именно так обстоят дела в США при команде Трампа.

На самом деле, частично, проблема заключается в том, что ЦРУ управляет ситуацией с двух сторон, и у Государственного департамента здесь нет никакой роли. Дипломатия и выкручивание рук – совершенно взаимозаменяемые синонимы.

Если лозунг Nike – просто сделайте это – лежит в основе их философии, вряд ли можно ожидать какой-либо сложности в процессе принятия решений.

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Что должна делать Центральная Азия?

Короткий ответ: соблюдайте нейтралитет.

Длинный ответ: соблюдайте нейтралитет.

Следующий вопрос – каковы должны быть контуры нейтралитета, чтобы справиться с разрушительными последствиями американской политики?

Чтобы модель нейтралитета была успешной в данной ситуации, она должна основываться на четком минималистском подходе.

Нейтралитет означает равновесие.

Нейтралитет – это способность проявлять полную беспристрастность.

Нейтралитет напрямую связан с миром.

В мире несколько стран, которые проводят своего рода политику нейтралитета. Все они отличаются друг от друга. Нейтралитет не монохромен; в различных вариантах нейтралитета присутствует каждый цвет из палитры.

Для Центральной Азии актуальна и полезна систематически разработанная Туркменистаном модель нейтралитета.

В целях координации по ключевым вопросам необходимо институционализировать Совет глав государств Центральной Азии в качестве постоянного органа. По логике вещей, штаб-квартира Совета может находиться в Ашхабаде, где располагается и РЦПДЦА.

Создание совместной модели нейтралитета для Центральной Азии должно рассматриваться в качестве первоочередной задачи. /// nCa, 18 февраля 2020 г.