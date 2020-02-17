Если это мир, живущий по правилам, то каковы эти правила?

Тарик Саиди

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в субботу (15 февраля 2020 года) на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия и Китай «дестабилизируют международную систему, основанную на правилах».

Выступивший сразу после него, министр обороны США Марк Эспер осудил «китайскую манипуляцию давним международным порядком, основанным на правилах».

Международная система, основанная на правилах? Порядок, основанный на правилах? Неужели?

Если бы Майк и Марк выступали в комедийном шоу, они заставили бы зрителей кататься по полу со смеху над этой замечательной шуткой.

Это только лишь идея. Им стоит организовать свое собственное шоу «Вечер комедии Майка и Марка». Шоу наверное сразу возглавило бы все рейтинговые чарты. Они могли бы заполнить весь сезон шутками о «международной системе, основанной на правилах».

Международная система, основанная на правилах. Несомненно.

К сожалению, мы должны серьезней отнестись к госсекретарю Помпео и Эсперу. Мы не должны превращать их в мишень для шуток, как бы это ни было заманчиво. Их слова не шутки, даже если звучат так.

Вместо этого, как хорошие студенты, мы должны изучить политику администрации Трампа, чтобы выяснить, каковы «правила» международного порядка.

Поскольку Трамп и его тщательно собранная команда не написали свод правил, нам остается самим разобраться во всем.

Нужно решить задачу: если это мир, основанный на правилах и нормах, то каковы же правила и нормы?

Старые добрые США, кажется, являются источниками всех правил, которые должны управлять этим миром. Мы должны обращаться к ним с уважением, с искренним любопытством.

Мы хотим учиться. Мы хотим учиться сами. Мы хотим черпать вдохновение из правил, принятых администрацией Трампа.

Мы хотим изучить и понять правила, и соблюдать их.

Исходя из некоторых важных решений администрации Трампа, можно выделить несколько очевидных правил:

Убийство Касема Солеймани – из убийства генерала Касема Солеймани, командующего иранскими силами «Кудс», мы можем вывести одно правило: если мы не согласны с политикой страны, мы вольны убить ее высшее руководство; при этом нам не нужно консультироваться с нашими союзниками и близкими друзьями.

Выход в 2018 году из иранской ядерной сделки – односторонний выход из иранской ядерной сделки в 2018 году четко закладывает основу под следующее правило: мы можем отказаться от любого международного соглашения, не беспокоясь и не думая о последствиях. Если при этом мы ставим наших союзников в очень трудное положение, то для нас это не имеет никакого значения.

Выход в 2017 году из ТТП (Транстихоокеанского партнерства) – внезапный выход из ТТП рождает полезное правило: сколько бы времени ни потребовалось для создания многоуровневого партнерства глобального характера, его можно просто разрушить и выбросить в мусорную корзину. Именно так.

Совершенно необоснованный запрет на въезд граждан некоторых стран – отсюда следует простое правило: вы можете наложить полный запрет на въезд граждан какой-либо страны по соображениям “безопасности”, даже если ни один террорист никогда не въезжал на территорию Штатов из этих стран.

Давление на Украину с тем, чтобы она сотрудничала против политического оппонента – использование давления на Украину, чтобы добиться ее сотрудничества в обливании грязью политического оппонента, служит основой правила: Если дружественная страна экономически слаба и ожидает вашей поддержки, то к ней можно полностью относиться как к вассалу, а не как к суверенной стране.

Торговая война с Китаем – торговая война и все возрастающие санкции против Китая, по-видимому, также обусловлены правилом: если экономика страны вот-вот опередит вас в силу своего планирования и напряженной работы, вы должны использовать все средства, честные и подлые, чтобы нанести ущерб этой стране.

Субсидии в размере 28 миллиардов долларов американским фермерам – субсидии в размере 28 миллиардов долларов американским фермерам, чтобы дать им весомое преимущество перед Китаем, мотивированы правилом: ваша риторика о справедливой торговле и открытой конкуренции должна оставаться именно этим – риторикой. Не практикуйте то, что вы проповедуете.

Это лишь несколько примеров. Фактически, можно составить увесистую книгу правил, основанную на решениях и действиях Трампа и его команды.

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Это переломный момент .

США пытаются управлять миром по этим правилам и имеют наглость называть это международной системой, «основанной на правилах».

Мантра «плечом к плечу» – это одна из причин, по которой США обычно удается выйти сухими из воды от такой несправедливой практики.

Самое время очнуться от ступора, вызванного планом Маршалла.

Людям, загипнотизированным абракадаброй «плечом к плечу», следует приобрести корректирующие зрение линзы. Они смогут увидеть то, что уже видит весь остальной мир: они – те, кто предлагает оба плеча. Дядя Сэм (свое плечо никому не предлагает и не подставляет.

Если бы все страны мира на деле следовали правилам, созданным США, то все мы оказались бы в самой глубокой пропасти без всякой надежды на спасение. — И вот из этого замечательного места наши будущие поколения восхищено наблюдали бы за красотой «международной системы, основанной на правилах».///nCa, 17 февраля 2020 г.