Стратегия США для Центральной Азии – телега без лошади

Тарик Саиди

Некто пытается вывезти телегу, и запрячь при этом чужую лошадь. — Это простое, краткое и правильное описание недавно обнародованной стратегии США для Центральной Азии на период 2019-2025 годов.

Вспоминается короткая басня муллы Насреддина, великого среднеазиатского острослова, чей едкий сарказм легендарен:

Однажды Насреддина в другом городе спросил один местный житель – сколько будет такое трижды два.

– Четыре, – ответил Насреддин.

– Вы ошибаетесь, – сказал мужчина. – Ответ – шесть.

– На самом деле, – объяснил Насреддин, – я не ошибаюсь. Там, откуда я родом, мы используем другой тип математических расчетов.

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Эта «стратегия!!!» – на самом деле очень интересное создание, построенное на другого рода математических расчетах. Поскольку сам неискренний по сути, этот документ не сможет положить начало или дать старт чему-либо и просто выдохнется в своей собственной оболочке. Это изначально провальный документ.

В этой сравнительно короткой стратегии компактно упакованы три дефекта: 1. Злокачественные опущения; 2. Необоснованные предположения; и 3. Неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела региона.

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Прежде чем мы начнем разбирать “стратегию”, вот ссылки на три отдельных, но полностью связанных материала:

Стратегия США для Центральной Азии на 2019-2025 годы: продвижение суверенитета и экономического процветания – доклад

https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity

Совместное заявление по итогам министерской встречи в формате С5+1

https://www.state.gov/joint-statement-on-the-ministerial-meeting-in-the-c51-format/

Стратегия Соединенных Штатов для Центральной Азии: продвижение суверенитета и экономического процветания – комментарии -Heritage Foundation

https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/

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Злокачественные Упущения

Самая ядовитая часть стратегии – это ее злокачественные упущения.

Например, нет упоминания о коридоре ТАПИ, который объединяет газопровод, линию опто-волоконной связи, сети передачи электроэнергии и, в конечном счете, автомобильное и железнодорожное сообщение между Туркменистаном и Южной Азией.

Нет упоминания о сети передачи электроэнергии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан TAP500, на развитие инфраструктуры которой Туркменистан потратил миллиарды долларов; контракт на строительство энергосистемы в Афганистане был заключен с компанией Chalyk Energy. Также заключено рамочное соглашение.

Нет упоминания о коридоре Центральная Азия-Ближний Восток, соединяющем Узбекистан, Туркменистан и Иран со странами Ближнего Востока.

Нет упоминания о газопроводе Центральная Азия-Китай, из которых три линии находятся в эксплуатации, а четвертая строится.

Нет упоминания о железнодорожной линии Казахстан-Туркменистан-Иран.

Нет упоминания об успешной перевозке грузов из Китая в Иран и Европу по железнодорожным линиям, создающим фундамент для тотальной трансформации схемы грузопотоков на Евразийском континенте.

Здесь нет упоминания о модельной магистрали, которую Туркменистан строит от границы Узбекистана до Каспийского побережья, что изменит правила игры через несколько лет.

Нет упоминания о железнодорожной линии Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ).

Географическое заблуждение

Только одна региональная инициатива была упомянута в этой так называемой стратегии-Лазуритовый коридор.

Однако то, в каком контексте был упомянут этот коридор в дискуссии в Фонде «Наследие», говорит о многом, довольно о многом.

Именно в Фонда «Наследие», который в последнее время из мозгового центра превратился в эхо-камеру Трампа, маски сошли с лиц. Форум в Фонде «Наследие», посвященный так называемой стратегии, позволил пролить свет на истинную суть. Здесь встретились авторы стратегии и их сторонники. Со стенограммой дискуссии в Фонде «Наследие» можно ознакомиться, пройдя по вышеуказанной ссылке.

Стратегия отличилась географическим заблуждением, основанном на предположении, что у людей короткая память.

Поразмышляйте вот об этом – после распада Советского Союза США относились к Центральной Азии как к части Восточной Европы. Через несколько лет они пытались убедить всех в существовании региона под названием «Большая Центральная Азия», и сама Центральная Азия стала его частью. Теперь люди, разъясняющие “стратегию” на форуме Фонда наследия, прямо говорят, что Афганистан – это часть Центральной Азии, и это все.

Эта часть “стратегии” очень нелепа по своей природе — 1. То есть, США имеют право определять и переоформлять границы региона по своему усмотрению; 2. Стратегия предполагает, что США имеют право определять назначение транспортного коридора, построенного кем-то другим; и 3. Стратегия предполагает, что США имеют право решать, кто может или не может быть частью коридора, существующего за полмира от их собственной территории.

“Стратегия”, говоря о Лазуритовом коридоре, также пытается лишить Афганистан его истинного потенциала в качестве транзитной территории между регионами. Она рассматривает Афганистан как тупик коридора, будто у Афганистана нет общих границ с Южной Азией и Китаем.

На самом деле Афганистан находится и всегда находился на пороге огромного процветания. Все, что нужно сделать, – это развить внутри Афганистана инфраструктуру, при помощи которой грузы можно транспортировать транзитом во всех направлениях. Так называемая “стратегия” пытается лишить Афганистан этой возможности.

Беспочвенные предположения

Так называемая стратегия пытается убедить всех в том, что Россия и Китай имеют недоброжелательные намерения в отношении Центральной Азии.

Один из выступавших на форуме в Фонде «Наследие» с удовлетворением отметил, что два подряд саммита глав государств Центральной Азии прошли без участия какого-либо иностранного лидера. Оратор упомянул об этом в качестве примера того, как регион берет на себя ответственность за свои собственные дела.

Это блестящий случай близорукости.

Если отсутствие китайского или российского лидера на центральноазиатском форуме является признаком независимой политики, то для продолжения той же самой политики на подобных форумах и саммита должно быть обеспечено отсутствие любого американского лидера.

Если придерживаться этой линии аргументации, то нужно отказаться от любого формата сотрудничества по формуле 5+кто-либо во имя независимой политики.

Чего американские политики не видят, возможно, и не имеют возможности видеть, так это того, что отношения России и Китая с Центральной Азией восходят к началу письменной истории. Они являются стратегическими партнерами региона.

Так называемая стратегия также хочет, чтобы все верили, что Центральная Азия населена наивными людьми, возглавляемыми наивными лидерами, и у них нет смекалки, чтобы понять, что для них хорошо.

Попытки вмешательства в дела региона

Вся так называемая стратегия – это огромная, хотя и неуклюжая попытка вмешательства в дела Центральноазиатского региона.

Одним из примеров является стремление навязать систему «Сеть голубых точек» региональным и национальным проектам в Центральной Азии.

Сама идея – продукт поразительной наглости.

Она предполагает, что люди в Центральной Азии должны разрабатывать свои собственные проекты, находить финансирование откуда-то, организовывать средства реализации откуда-то, а затем доставить проект в США для сертификации Blue Dot, которую они имеют наглость называть своего рода звездой Мишлена.

Говорят, что оценивать проекты будут независимые эксперты. И скорее всего по их мнению, мы должны проигнорировать тот факт, что любой “эксперт”, которому платят американцы, не может быть независимым экспертом.

Это совершенно очевидная попытка заклеймить проекты Центральной Азии.

Другим примером вмешательства в регионе является односторонняя переинтерпретация CASA-1000, проекта передачи электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Во время всей дискуссии в Фонде «Наследие» каждый спикер создавал впечатление, что CASA-1000 прекратит свое существование в Афганистане и не пойдет дальше.

Если таково было решение Киргизии и Таджикистана, то они имели бы право делать подобные заявления.

Другим примером вмешательства является отсутствие во всем тексте стратегии упоминания о какой-либо роли Организации Объединенных Наций и продолжительная дискуссия в Фонде «Наследие».

Региональным наблюдателям хорошо известно, что любое двустороннее или многостороннее взаимодействие признает роль Организации Объединенных Наций и ее специализированных органов, в частности РЦПДЦА (регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии).

Игнорирование или обход ООН – это попытка вмешаться в механизмы двустороннего и многостороннего взаимодействия в Центральной Азии.

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Единственным незначительно искупающим фактором во всей дискуссии в Фонде «Наследие» была похвала, высказанная ораторами по поводу мирного перехода власти в Узбекистане и Казахстане.

Это было молчаливое признание того, что демократия развивается в разных формах и масштабах, и не каждая демократическая модель является точной копией западной демократии.

По крайней мере, это та область, где американские политики, похоже, дают Центральной Азии право определять свой собственный путь.

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Примите наши искренние соболезнования в связи с мертворождением этой стратегии.

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