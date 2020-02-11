В Казанском Федеральном Университете изучат проблемы психологической адаптации студентов из Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Кафедра педагогической психологии КФУ проведет исследование, посвященное изучению психологических аспектов адаптации студентов-иностранцев из стран Центральной Азии, сообщает татарстанское новостное агентство «Татар-Информ».

Студенты из пяти стран Центральной Азии – Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, – составляют почти львиную долю в потоке образовательных мигрантов, направляющихся для получения высшего образования в один из самых престижных вузов Российской Федерации.

Именно поэтому исследование носит название «Предикторы психологической адаптации и аккультурации студентов-иностранцев из Средней Азии в КФУ». Сфокусируется оно на изучении психологического климата, в который попадают образовательные мигранты в Татарстане, и их восприятия местной культуры.

Вполне естественно, что вдали от родного дома, привычного общества семьи и друзей, молодые люди зачастую ощущают психологический дискомфорт, оказавшись в новой незнакомой среде как чисто физически, так и с точки зрения культуры. И здесь, помимо непосредственной учебной нагрузки, на плечи студента-иностранца ложится необходимость социальной адаптации – налаживания коммуникационных мостов с однокурсниками и преподавателями.

«Главная проблема — психологическая адаптация иностранных студентов. Это проблема не новая, и она актуальна во всем мире, ведь иностранные студенты — явление мировое, они есть в вузах каждой страны. Она была предложена для изучения на кафедре психологии и образования КФУ. Это внутривузовский грант на исследование, выделяемый ректором», — говорит в интервью «Татар-информ» доцент кафедры педагогической психологии КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Для измерения психологических аспектов исследователи будут использовать оценку базисных убеждений и удовлетворенность зарубежных гостей в целом их жизнью в Татарстане.

По словам Гарифуллина, в процессе аккультурации есть фаза адаптации, когда человек приезжает из другой страны, имея свое восприятие культуры, убеждения и ценности. А с другой стороны, он воспринимает и принимает новую культуру. Потом идет этап принятия другой культуры или реакция в виде неприятия.

«Наша главная задача — не только проведение анкетирования, но и оценка поведенческих объективных характеристик», — добавил он.

В результате исследования, как надеются его организаторы, будут получены сведения, которые позволят поднять уровень успеваемости иностранцев, снизят уровень конфликтогенности и уменьшат когнитивный диссонанс в системе «преподаватель — иностранный студент».

В конечном же итоге, подобные исследования могут потенциально оказать кованное воздействие и на межгосударственные отношения в гуманитарном секторе.

«Мы должны учитывать их (иностранных студентов) культурные особенности, нюансы профессиональной подготовки, и все это должно быть закреплено, в том числе, и в наших образовательных программах. Эта тематика более чем актуальна для России, в том числе из-за темпов роста образовательной миграции», – считает начальник Управления по реализации национальной политики департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

По мнению чиновника, изучение этого сегмента миграции играет роль как для реализации государственной национальной политики, так и для принятия верных решений в области международных отношений.

Язык – не помеха успешной адаптации

Весьма широко распространено заблуждение о том, что иностранные студенты испытывают трудности в учебе из-за недостаточного знания русского языка.

Психологи из КФУ решили опровергнуть данный стереотип, часто ведущий к негативному восприятию преподавателями студентов из зарубежных стран.

«Есть парадоксальное исследование, проведенное в библиотеке. Оказывается, частота посещений студентами-мигрантами библиотеки гораздо выше, чем у других студентов. А это значит, что они готовятся и стараются. Стереотипы могут мешать учебному процессу и создают у иностранцев комплекс неполноценности. Однако среди них есть немало очень талантливых молодых людей», – отметил психолог.

Гарифуллин согласился с тем, что незнание русского языка может сказаться на общей успеваемости лишь на первом году обучения, но на последующих курсах пробелы восполняются.

Ярким свидетельством служит история успеха студента-первокурсника магистратуры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Камола Бобохонова из Узбекистана. Он стал обладателем Гран-при «Студент года Республики Татарстан-2019». Победа в ежегодном конкурсе принесла ему денежный приз в 50 тыс. рублей (около 800 долл.США) и возможность выбрать для учебы любой вуз мира.

Немного статистики

По данным на 2019 год количество иностранных студентов, обучающихся в Татарстане приблизилось к 300 000. Как сообщает Татар-информ, в ближайшие пять лет их число увеличится еще в два раза.

В 2018 году Казанский Федеральный Университет занимал второе место среди вузов страны по численности иностранного студенческого контингента, представляющего географически около 60 стран. В 2019 году в университет и его филиалы было зачислено 3699 иностранных студентов, а общее число студентов-иностранцев достигло 9000 человек.

Наибольшее число студентов, обучающихся в казанской альма-матер, родом из Китая, Сирии, Ирака, Египта, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Особо популярны у иностранцев – Институт управления, экономики и финансов, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений, Институт фундаментальной медицины и биологии, юридический факультет и Институт геологии и нефтегазовых технологий./// nCa, 11 февраля 2020 г.