Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 6

Тарик Саиди

Довлет принадлежит к молодому поколению, которое революционизирует плодоовощную отрасль Туркменистана. Их гораздо больше. Их объединяет одна общая черта – большинство из них получили хотя бы частично свое образование за рубежом и имели возможность наблюдать лучшие практики в мире.

На самом деле, есть еще несколько общих для них факторов.

Хотя они модно одеты и свободно говорят по крайней мере на одном иностранном языке, все они прочно укоренились в своих собственных традициях и обществе.

В разговоре с некоторыми из них я заметил, что они слушают с уважением, а если их точка зрения отличается от вашей, они просто формулируют свое мнение таким образом, что оно звучит как другая версия вашего собственного мнения, а не противоположный аргумент.

Правительство оказывает им систематическую поддержку.

Согласно новому политическому курсу, арендаторы могут взять земельные участки в аренду сроком до 99 лет. Это практически право собственности на землю, по крайней мере, на три поколения вперед.

Некоторые фермеры получили по этой схеме до 5000 гектаров.

Однако речь идет не о простой сделке.

Фермеры должны представить жизнеспособный план того, что они хотят сделать с землей. Есть эксперты, которые оценивают осуществимость бизнес-плана и принимают решение по четко определенным критериям. Если план оправдает 5 га земли, то они получат 5 га земли. Если план дает веские основания для приобретения 1000 га земли, то они получат 1000 га земли.

Правительство не просто выделяет землю.

Существует система позволяет следить за тем, реализуют ли землевладельцы бизнес-план, который они представили вместе с заявлением о выделении земли.

Для этого есть две причины: 1. Только те кто, которые действительно могут использовать землю с пользой, получают ее во владение; и 2. В системе не должно быть дыр для появления класса отсутствующих-землевладельцев.

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Плодоовощной сектор в Туркменистане, особенно тепличное хозяйство, за последние несколько лет пережил огромный рост.

В Туркменистане насчитывается около 400 крупных, средних и малых тепличных хозяйств, и еще больше планируется к возведению государственным и частным сектором.

Рынки испытали уже результаты тепличной «революции» в прошлом году.

Лимоны, например, подешевели до 20% от стоимости 2018 года.

Огурцы стали более сочными, и на рынке появилось несколько новых сортов.

Появилось больше белокочанной и цветной капусты.

Помидоры в конце осени были доступны буквально по бросовым ценам.

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Успехи в сельском хозяйстве, особенно в тепличном хозяйстве, создали новые задачи.

Главной задачей является обеспечение баланса между спросом и предложением, а также выгодное избавление от излишков продукции.

Цены на свежие фрукты и овощи колеблются в течение всего года в каждой стране. Тем не менее, методы прогнозирования, в том числе и при помощи программного обеспечения, разработанного Ter Önüm, могут быть использованы для информирования фермеров о вероятном спросе на следующий год, чтобы они могли планировать соответствующим образом свои урожаи.

Для этого необходимо обеспечить тесную координацию между фермерскими общинами и научно-исследовательскими учреждениями, фермерами и правительством, а также внутри дайханских объединений. Союз промышленников и предпринимателей в некоторой степени выполняет эти функции, но, возможно, существует необходимость в полуавтономном центре планирования плодоовощного производства.

Другая задача заключается в том, что смежные отрасли должны развиваться синхронно, чтобы обеспечить прибыльную переработку излишков продукции.

Это требует взаимодействия между фермерами, особенно теми, кто ведет тепличные хозяйства, упаковочной и перерабатывающей промышленностью, транспортными компаниями, банковскими и страховыми учреждениями. Существует также потребность в совместных маркетинговых компаниях для поиска новых внешних рынков сбыта сырых и переработанных фруктов и овощей из Туркменистана.

Другая область – изобретения и инновации, где работают и предприниматели и ученые. Необходимо усилить регистрацию патентов и охрану интеллектуальной собственности, а также создать строгую систему выплаты авторских отчислений владельцам патентных прав.

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2019 год стал первым годом, когда рынки испытали влияние модернизации тепличного плодоовощного сектора. Извлеченные уроки должны быть использованы при будущем планировании, и это должно быть непрерывным процессом.

Единство планирования всегда должно определяться тремя факторами: 1. Периметры, определенные стратегией продовольственной безопасности Туркменистана; 2. Текущий и ожидаемый спрос на местном рынке; и 3. Умение находить зарубежные рынки сбыта. /// nCa, 7 февраля 2020 г.

КОНЕЦ.