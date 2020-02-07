Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 5

Тарик Саиди

Рекомендации по качеству, безусловно, полезны для трейдеров и покупателей – они могут помочь им сделать свой выбор на основе спецификаций качества, определенных Довлетом и его командой в Ter Önüm.

Фермеры также выигрывают в том смысле, что они могут оценивать свою продукцию, с тем, чтобы лучше и успешнее продвинуть ее на рынке.

Однако природа не очень заботится о руководящих принципах.

Как насчет фруктов и овощей, которые, несмотря на то, что были выращены с учетом лучших достижений селекции, визуально не радуют, хотя и абсолютно пригодны для потребления человеком?

Я спросил Довлета, что можно сделать с продуктами, которые имеют не очень привлекательный внешний вид, но в остальном вполне пригодны для употребления.

– Обезвоживание, – сказал он.

Он попросил принести сушеную капусту и морковь.

Они были упакованы в маленькие пластиковые пакеты. Довлет налил кипятку в две чашки и бросил в одну несколько кусочков сушеной капусты, а в другую – сушеную морковь.

Затем он накрыл чашки блюдцами.

Пока он объяснял другие инновационные идеи, прошло около двадцати минут, и он открыл обе чашки.

Чашка с сушеной капустой пахла свежей капустой, а чашка с сушеной морковью издавала легкий аромат свежего овоща.

Я взял кусок почти обезвоженной капусты и медленно прожевал его. По вкусу напоминало обычную свежую капусту, и даже слышался присущий ей хруст.

* * *

Ter Önüm экспериментирует с обезвоживанием различных фруктов и овощей.

Варьируя условия, включая время и температуру, они пытаются получить сушеные продукты, которые при помещении их в кипящую воду возвращаются в почти аналогичное состояние свежего продукта.

Специалисты компании до сих пор не уверены в отношении наилучшего использования этих сушеных фруктов и овощей. В настоящее время они думают о том, чтобы реализовывать их в качестве ингредиентов для супа, готовых блюд и продуктов переработки для плодоовощного сектора.

* * *

Довлет показал программное обеспечение, разработанное его ИТ-командой.

Ежедневно, в течение последних нескольких лет, они отслеживают спрос и предложение на определенную группу фруктов и овощей. Данные собираются с нескольких рынков. Кроме того, ведется мониторинг за ценовыми колебаниями.

Программное обеспечение обрабатывает эти данные и выдает определенные прогнозы относительно будущего спроса на тот или иной овощ, возможного переизбытка, дефицита, ценового диапазона от возможно высокой цены до бросовой.

Данное программное обеспечение фактически обеспечивает еще более широкой информацией, позволяя принимать решения о целесообразности импорта того или иного фрукта или овоща или наоборот экспорта.

* * *

Довлет представил еще один продукт, от которого был в восторге.

Это было молоко из дыни, на самом деле молоко из кожуры дыни.

Тогда, во время нашей беседы, речь шла лишь об идее, но недавно он сообщил мне, что эксперимент удался. Молоко из кожуры дыни, сказал он, уникально по вкусу и, надеюсь, будет с энтузиазмом воспринято потребителями.

Проблема, по его словам, заключается в сроке хранения. Несмотря на то, что дынное молоко довольно впечатляюще на вкус, срок его хранения составляет менее суток. Сейчас эксперты компании работают над естественными решениями, которые могут увеличить срок жизни продукта до нескольких месяцев.

Возможное решение действительно может быть где-то поблизости.

К работе в лабораториях академии наук был допущен призывник-химик по специальности. Он нашел способ увеличить срок хранения ферментированного верблюжьего молока с нескольких дней до года.

Это большой прорыв.

Ферментированное верблюжье молоко имеет ярко выраженный вкус и довольно популярно, особенно в летний сезон. Более того, доказано, что оно обладает лечебными свойствами. Пол-литра ферментированного верблюжьего молока эквивалентно 24 единицам инсулина. Для больных сахарным диабетом, применяющих инсулин, пол-литра этого напитка утром и вечером может заменить потребление инсулина.

Кроме того, верблюжий чал полезен при гипертонии.

Довлет и другие предприниматели, безусловно, знают об этих характеристиках продукта. Сотрудничество с Академией наук поможет им найти решения для продления срока хранения чала с помощью естественных методов.

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Команда Ter Önüm и другие предприниматели, большинство из которых довольно молоды, являются главным активом Туркменистана.

Их упорный труд и талант приносят им финансовый рост, но они распространяют его во всех направлениях. Успех предприятия ценен для всей цепочки поставок.

Правительство, любое правительство, не сможет достичь успеха без активного участия бизнеса, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. С другой стороны, бизнес и фермерское сообщество не могут преуспеть без поддержки правительства. /// nCa, 7 февраля 2020 г

Продолжение следует. . .