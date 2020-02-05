Финляндия в качестве модели для подражания для Центральной Азии – Часть 4

Тарик Саиди

Успех Финляндии – это увлекательная тема для ученых. Это страна с ограниченным набором природных ресурсов и небольшим населением. После Второй мировой войны ей буквально пришлось заново создать себя. Финляндская экономика далека от любого из прибыльных рынков. Соседство гигантской державы заставило Финляндию изобрести свой собственный бренд нейтралитета – это называется финляндизацией.

И все же Финляндия на протяжении десятилетий является одной из самых процветающих, самых мирных, самых стабильных, самых прогрессивных, самых инновационных, самых образованных и самых счастливых стран в мире. Уровень безработицы- один из самых низких, а система социального обеспечения – одна из лучших в мире.

В чем секрет успеха Финляндии? Что придало такой импульс этой стране?

Ученые дали самые разные объяснения, и Интернет полон теориями на данную тему.

Одно из наиболее полных и в то же время компактных разъяснений дает экономист из испанского Университета Манреса Жорди Франч Парелла. Его статья под названием «Успех финской модели: экономический анализ» была опубликована в журнале «Политика и практика управления» (American Research Institute for Policy Development) в выпуске за июнь 2019 года.

Парелла в очень емкой, логичной и убедительной манере представил свои доводы.

Ниже представлено введение и выводы из статьи Пареллы:

Введение

Финляндия, самая северная страна в Европейском союзе (ЕС), располагает негостеприимным и экстремальным климатом. Низкие температуры и холодный балтийский ветер делают жизнь в этих местах непривлекательной. Различия с южноевропейскими странами очень заметны с первого момента (Franch, 2017). Не только в Европе, но и в США скандинавские экономики обычно рассматриваются (Aleem, 2015) как пример эффективных государств всеобщего благосостояния, где правительство предоставляет широкий спектр социальных льгот.

Какие уроки Финляндия предлагает другим странам? Распространено мнение, что скандинавская модель является успешным примером того, как работает интервенционистская политика. Финляндию можно считать успешной по многим наиболее распространенным и значимым социально-экономическим стандартам.

Финляндия имеет одну из лучших систем базового образования в мире, это самая счастливая страна в мире, одна из наименее коррумпированных стран, которая входит в топ-10 самых конкурентоспособных в мире. От социальных показателей, таких как неравенство и преступность, до экономических показателей, таких как производительность труда и инновации, северная страна занимает самые верхние позиции.

При населении в 5,5 миллиона человек, в 2018 году ВВП Финляндии составил 224 миллиарда евро или 40 618 евро ВВП на душу населения. Уровень безработицы равнялся 8,6%, а инфляция ИПЦ -0,8%. Дефицит бюджета ограничен 0,6% ВВП, а государственный долг составляет 61,4%. Профицит текущего счета составляет 0,7 % ВВП.

С момента провозглашения независимости в 1917 году и до настоящего времени ВВП Финляндии рос в среднем на 2,4 % в год. В начале XX века страна пережила гражданскую войну, а во время Второй мировой войны Финляндия вела невероятную серию войн как против Советского Союза, так и против нацистской Германии.

В середине 20 века стране пришлось создавать промышленную базу практически с нуля, чтобы расплатиться с военными долгами. Поразительно, как этот отдаленной и малонаселенной стране с ее морозными зимами и мириадами диких озер удалось стать столь успешной.

Цель данной статьи – исследовать причины финского экономического успеха, выяснив роль государственного сектора во всеобщем благосостоянии. На самом деле, является ли страна социалистической Валгаллой (рай, куда попадают воины, погибшие в битве; у древних германцев и скандинавов) или это скорее свободная рыночная экономика, которая развила функциональное государство всеобщего благосостояния в контексте либерализации и свободного выбора?

Выводы

Финская модель – весьма успешна успешна при самых значительных социально-экономических стандартах. По социально-экономическим показателям северная страна располагается на самом верху. Андерс Хайдениус (1729-1803), крупный финский либерал-классик, является выдающимся предком скандинавской модели. Он изложил основные принципы общественного устройства, при котором правительство не вмешивается в дела частных лиц, в бизнес и торговлю, при этом власть и размеры правительства ограничены. Швеция и Финляндия отличились самым быстрым экономическим и социальным ростом в период между 1850 и 1970 годами, когда под влиянием идей Хайдениуса его последователи приняли политику свободного рынка. Общественная экспансия произошла лишь позднее, в 1970-х годах, когда северные страны консолидировали процветающее общество. Другими словами, щедрая государственная политика и рост государства всеобщего благосостояния стали следствием, а не причиной успешной скандинавской модели.

Мы выделяем пять заметных причин этого успеха.

Во-первых, культура социально-экономической интеграции. Степень социальной сплоченности и равенства доходов очень высока. Индекс Джини в Финляндии составил 27,1. Согласно данным Всемирного банка разрыв в уровне бедности – 1,25, 1,90 или 3,20 доллара в день (ППС) во всех случаях составляет 0% населения.

Вторая причина – это наличие очень высокого уровня доверия, что дает Финляндии конкурентное преимущество. Социальное доверие – это смазка двигателя, который заставляет общество работать. С экономической точки зрения социальное доверие снижает трансакционные издержки. Сделки заключаются быстро, исполнение гибкое, а судебные разбирательства редки. Общества с низким уровнем судебных разбирательств, такие как Финляндия, имеют связанные с доверием конкурентные преимущества перед обществами с высоким уровнем судебных разбирательств, такими как Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, поскольку все это оказывает влияние на стоимость страхования и общую текучесть договорных бизнес-процессов. Рост судебных разбирательств ложится тяжелым бременем на функционирование рынка и значительно истощает национальный труд. Иными словами, судебная культура снижает уровень эффективности и полезности труда.

Другим ключевым фактором является либерализация экономики. Хотя налоги и государственные расходы высоки, децентрализация и близость к гражданам являются основными принципами благосостояния. Государство просто управляет и поощряет выбор между частными и государственными услугами, и большинство из них имеют схемы совместного платежа. Финляндия осуществляет приватизацию неэффективных государственных предприятий и применяет корпоративное управление в полугосударственных компаниях.

Скандинавская страна успешно провела приватизацию государственных предприятий – от телекоммуникационного до производственного сектора и энергораспределительного. Даже некоторые леса были приватизированы. Выбор, свобода и частная инициатива являются краеугольным камнем финского государства всеобщего благосостояния. Его система основана на гражданском обществе и конкуренции, индивидуальной инициативе и ответственности, и далека от государственного контроля над экономикой. В результате Финляндия занимает лидирующие позиции в Индексе экономической свободы (Heritage Foundation) и легкости ведения бизнеса (World Bank). Финляндия – одна из наименее коррумпированных стран в мире. Здесь работает не клановый капитализм, меритократическая система, где компетентность превыше семейного статуса или социальной роли.

Четвертая причина – образование. Качественное образование достигается эффективно и без траты государственных денег. Хотя основная учебная программа является единой по всей стране, школы обладают высокой степенью автономии для адаптации к различным условиям каждой местности. Децентрализация полномочий по принятию решений среди местных органов власти, то есть между муниципалитетами и школами, которые отвечают за планирование учебных программ, проведение и оценка образовательной политики на местном уровне, являются ключевым фактором эффективности системы. Система всеобъемлюща, и ни один ребенок не остается без внимания. Представители мира труда и деловой жизни играют важную роль в профессиональном образовании, а преподавание пользуется огромным авторитетом и доверием, так же как медицина, адвокатура и другие профессии, имеющие такую же репутацию с точки зрения социальной ценности.

Наконец, научные исследования и конкурентоспособная подготовка кадров поддерживают развитую национальную экосистему высокоэффективных технологических компаний. Финские компании лидируют в области научно-технического экспериментирования в мировом масштабе во многих отраслях промышленности. Полноценное государство всеобщего благосостояния сопряжено с технологическими инновациями и динамичной и конкурентоспособной экономикой. На самом деле Финляндия является рассадником глобальных инноваций в области цифровых игр и имеет чрезвычайно хороший доступ к новейшим технологиям, а также венчурному капиталу (рисковый капитал – капитал, вкладываемый в проекты, которые из-за своей новизны отличаются особенно высокой степенью риска).

Со статьей Пареллы можно ознакомиться здесь:

https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Franch_Parella/publication/335585517_The_Success_of_the_Finnish_Model_An_Economic_Analysis/links/5d766f234585151ee4aaae7a/The-Success-of-the-Finnish-Model-An-Economic-Analysis.pdf

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Значение Финляндии для Центральной Азии выходит далеко за рамки социально-экономического сектора. Это всеобъемлющая модель для подражания. /// nCa, 5 февраля 2020 г.

Продолжение следует. . .