4 февраля 2020 года в МИД Туркменистана состоялись туркмено-российские консультации по вопросам безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел. Для участия в данном заседании в Ашхабад прибыла представительная российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации О.В. Сыромолотовым.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов в сфере безопасности, обменялись мнениями о реализации превентивных действий по борьбе с террористическими угрозами и рассмотрели уровень сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ООН и др.

Отдельно обсуждалось взаимодействие по поддержанию безопасности и стабильности на региональном уровне. Стороны внесли предложения по укреплению сотрудничества в сфере обмена экспертными навыками, информационными данными. Участники говорили о значимости обеспечения международной информационной безопасности, а также рассмотрели противодействие распространению террористической и экстремистской идеологии в интернет-среде.

Отметив, что вопросы безопасности занимают важное место в повестке дня туркмено-российских отношений, стороны договорились сотрудничать во имя мира и стабильности во всем мире.