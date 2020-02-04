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Туркменские бизнесмены намерены освоить сектор добычи полезных ископаемых

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Туркменские бизнесмены готовятся к выходу в добывающий сектор. Речь об этом шла в сообщении вице-премьера Ч.Гылыджова в ходе цифрового видео-селекторного совещания, проведенного президентом Бердымухамедовым в понедельник.

Вице-премьер Гылыджов, отвечающий за торговую отрасль и курирующий Ахалским велаята, заявил, что план промышленного развития Туркменистана позволяет частному сектору использовать недра для разработки месторождений полезных ископаемых.

По его словам, предприниматели планируют проект предприятия по выпуску технического йода из попутных вод нефтяных месторождений на западе Туркменистана.

Кроме того, как отметил заместитель председателя Кабинета министров, частный сектор также вовлечен в разработку проектов предприятий по производству озокерита, базальтовых волокон и изделий из них, продукции металлургии.

Также, предприниматели изучают перспективы реализации проектов в газохимической отрасли, в том числе по производству карбамида и аммиака из природного газа.

Гылыджов сообщил, что в настоящее время принимаются меры по развитию свободных экономических зон в целях наращивания потенциала для производства экспортно-ориентированной продукции и привлечения иностранных инвестиций. /// nCa, 4 февраля 2020 г.

 

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