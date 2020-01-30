Таджикистан строит первый тоннель для четвертой ветки газопровода Центральная Азия-Китай

Эльвира Кадырова

Таджикистан завершает строительство первого объекта четвертой линии транснационального газопровода Туркменистан – Китай.

Речь идет о прокладке первого тоннеля на территории района Рудаки на востоке страны. Всего вдоль маршрута газопровода протяженностью 391 километр будет построено 42 горных тоннеля общей протяженностью 63,3км.

Как сообщила замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифа Худобахш, примерно 99,8% работ по возведению тоннеля в Рудаки уже завершены. Ожидается, что строительные работы завершатся в этом году.

Линия D газопровода «Центральная Азия-Китай» протянется на 966 км и пройдет по территории Туркменистана, Узбекистана (205км), Таджикистана (391км), Кыргызстана (215км) и Китая (155км).

Реализация проекта привлечёт в экономику Таджикистана более 3 млрд.долл. США прямых инвестиций Китая.

Предполагается, что из Туркменистана в Китай по этому трубопроводу будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа.

Согласно недавнему исследованию GlobalData, международной консалтинговой и аналитической компании, благодаря четвертой линии газопровода Центральная Азия-Китай Туркменистан к 2023 году займет второе место по масштабам нефтегазотранспортной трубопроводной инфраструктуры на постсоветском пространстве.

В отчете отмечается, что запуск в эксплуатацию линии D состоится к 2022 году. Оператором трубопровода выступит дочерняя компания CNPC – Trans-Asia Gas Pipeline, владеющая 100%-ной долей в проекте.

Четвертая ветка газопровода Туркменистан-Китай доведет объем газового экспорта из региона Центральной Азии в КНР до 80 млрд.кубометров. /// nCa, 30 января 2020 г.