Посольство Индии в Ашхабаде отметило День Республики

24 января 2020 года посол Индии Азар А. Х. Хан провел прием по случаю 71-го Дня Республики.

Выступление Посла на торжестве:

Namaste и добрый вечер!

Его Превосходительство г-н Ягшыгелди Какаев, советник Президента Туркменистана,

Ваши Превосходительства Послы, уважаемые коллеги,

Почётные гости, дамы и господа,

Самый тёплый привет всем вам на нашем приёме по случаю 71-го Дня Республики.

26 января имеет очень важное историческое значение для Индии, так как в этот день мы приняли нашу Конституцию, гарантирующую справедливость, свободу и равенство всех наших сограждан. Эти ценности указывают нам путь, и сегодня индийцы гордятся быть гражданами самой крупной, разнообразной и динамичной демократии в мире.

Индия, будучи одной из древнейших цивилизаций, занимает уникальное и почётное место в сообществе наций со времени нашей независимости 15 августа 1947 года. Индия привержена принципу терпимости, гармонии, равенству, справедливости и верховенству закона. Мы – молодая нация с населением 1,3 миллиарда человек. В то время как наш доход на душу населения вырос в десять раз, уровень грамотности увеличился в четыре раза. Со времени обретения независимости Индия добилась больших успехов в обеспечении экономического и социального благополучия своему народу и внесла вклад в глобальный мир, безопасность и процветание.

Индия является вторым по величине источником научно-технических кадров, шестым членом ядерного клуба, шестым участником гонки за космос и десятой по величине промышленной державой. Из чистого импортёра продовольственного зерна, в настоящее время Индия превратилась в ведущего экспортёра продовольственных товаров. Под руководством нашего Премьер-министра г-на Нарендры Моди Индия твёрдо встала на путь устойчивого экономического роста. Индия выступает с рядом новых инициатив, так как наш Премьер-министр призывает к “Новой Индии” с программами “Делайте в Индии”, “Мастерство Индии”, “Цифровая Индия” и “Чистая Индия” и т.д.

«… высшая стадия индийского проекта национального строительства заключается в содействии построению лучшего мира – композитного и сплоченного мира, мира во всем мире с самим собой и в мире с природой. Это идеал Васудхайва Кутумбакам – “Весь мир – одна семья”.

Со средним классом около 270 миллионов человек, мировые корпорации рассматривают Индию как один из ключевых рынков, на котором, вероятно, возникнет будущий рост. Рост потребительского рынка Индии будет в первую очередь за счёт состоятельного состава населения и увеличения располагаемых доходов. Исследования, проведенные Глобальным институтом McKinsey, показывают, что, если рост Индии продолжится такими же темпами, средний доход на семью утроится в течение следующих двух десятилетий, что превратит страну в пятую по величине потребительскую экономику в мире к 2025 году.

Половина населения Индии моложе 25 лет. Этот демографический дивиденд превращается в большую и квалифицированную рабочую силу. Средний класс Индии, насчитывающий 270 миллионов человек, уже представляет собой один из крупнейших потребительских рынков в мире. К 2040 году девять из каждых десяти индийцев будут принадлежать мировому среднему классу.

Индия и Туркменистан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, которые еще более укрепляются общими историческими связями. Отношения стали еще более активными с визитом Премьер-министра г-на Нарендры Моди в июле 2015 года, последовавшим за визитом уважаемого Президента Туркменистана в Индию в 2010 году. Центр йоги и аюрведы (традиционной медицины), созданный во время визита нашего Премьер-министра, пользуется большой популярностью в Ашхабаде, где зарегистрировано 2800 энтузиастов йоги. Помимо индийских экспертов по йоге и аюрведе, мы также направили преподавателя языка хинди в Туркменский национальный институт мировых языков им. Азади в Ашхабаде. Посольство совместно с правительством Туркменистана организовало множество мероприятий, таких как Международный день велосипеда, Болливудское танцевальное шоу, Фестиваль индийской вегетарианской кухни, где два повара представили вегетарианские блюда в отеле “Ýyldyz”. Мастер-класс от шеф-поваров был очень популярным мероприятием.

Самое недавнее сотрудничество была встреча нашего покойного министра иностранных дел с Е. П. г-ном Рашидом Мередовым, заместителем Председателя Кабинета Министров/министром иностранных дел Туркменистана в рамках первого диалога между Индией и Центральной Азией на уровне министров иностранных дел, который состоялся в Самарканде, Узбекистан, 12-13 января 2019 года. Согласно договорённости в Самарканде, Официальное открытие Делового совета Индия – Центральная Азия запланировано на 6 февраля 2020 года. Наш министр иностранных дел согласился председательствовать на мероприятии, в котором примет участие Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность правительству Туркменистана за его сотрудничество в успешном управлении Центром йоги и традиционной медицины, Кафедрой языка хинди в Туркменской национальном институте мировых языков им. Азади, Учебно-производственным центром Туркменистан-Индия и нашими другими инициативами.

Индия и Туркменистан могут сыграть значительную роль в улучшении региональной связи. Индия считает Туркменистан важной страной по обеспечению связи в рамках Ашхабадского соглашения, а также по обеспечению энергетической безопасности и содействию миру и стабильности в регионе. Индия рассматривает Туркменистан в качестве долгосрочного партнёра по обеспечению энергетической безопасности своей быстро растущей экономики с помощью газопровода ТАПИ.

Индия и Туркменистан сотрудничают на международных форумах. Индия была одним из спонсоров различных инициатив, предложенных Туркменистаном на Генеральной Ассамблее ООН, последней из которых была резолюция об объявлении 2021 года «Международным годом мира и доверия» на 73-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 22 августа 2019 года. Туркменские журналисты посетили Индию в апреле 2019 года в рамках ознакомительного визита журналистов из Центральной Азии, который был объявлен в ходе первого Самаркандского диалога между Индией и странами Центральной Азией. Группа из 10 туркменских народных артистов выступила на 6-м Международном фестивале народных танцев и музыки в Индии в декабре 2019 года.

Индийская делегация приняла участие в 31-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Ашхабаде 25-26 ноября 2019 года.

По случаю нашего национального дня, я имею честь передать наилучшие пожелания дружественному народу Туркменистана и пожелать уважаемому Президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в его начинаниях.

Поздравляю всех вас с замечательным Новым годом 2020.

Спасибо и sag boluň! Джай Хинд!

Фоторепортаж с торжества: