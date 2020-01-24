В Туркменистане создано Управление международных энергетических проектов

В Туркменистане создано Управление международных электроэнергетических проектов.

Решение было принято в четверг во время встречи президента Бердымухамедова с вице-премьером по вопросам строительной отрасли и энергетики Чарымыратом Пурчековым и министром энергетики Мыратом Артыковым.

Новое ведомство будет первоначально контролировать строительство линий электропередачи (Туркменистан-Афганистан-Пакистан) TAP500, а затем заниматься реализацией других электроэнергоэкспортных проектов Туркменистана.

Руководителем Управления назначен Артыков, которого глава государства освободил от должности министра энергетики. Пурчекову поручено временно возглавить министерство.

Артыков занимал пост заместителя председателя Кабинета министров по строительству и энергетике в 2014-2015 годах. С 14 августа 2015 года по 12 апреля 2019 года возглавлял представительство Министерства энергетики в Афганистане, где руководил поставками туркменской электроэнергии в Афганистан. Также занимал пост министра энергетики с 13 апреля 2012 года по 10 января 2014 года и с 12 апреля 2019 года по вчерашний день.

В ходе совещания президент также утвердил Положение о Министерстве энергетики и структуру его центрального аппарата.

Проект TAP500 – это сеть передачи электроэнергии напряжением 500 кВ, предназначенная для удовлетворения дефицита электроэнергии в Афганистане и Пакистане.

На первом этапе в Пакистан должна была поставляться электроэнергия в объеме 1700 мегаватт, а затем поставки будут доведены до 4000 мегаватт.

Линии электропередач протянутся от Герата до Кандагара вдоль маршрута газопровода ТАПИ. Из Кандагара одна ветвь направится в Пакистан параллельно ТАПИ, а другая пройдет с запада на восток на территории Афганистана и соединится с сетями Кабула и Джелалабада. Эта линия также получит выход на национальную сеть Пакистана в Торкхеме.

Министерство энергетики Туркменистана и турецкая компания Çalik Holding A. Ş подписали в январе 2018 года меморандум о взаимопонимании по реализации проекта TAP500 на территории Афганистана.

Соглашение о проекте TAP500 между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном было подписано в феврале 2018 года в Ислим-Чешме, населенном пункте, расположенном примерно в пяти километрах от туркмено-афганской границы. Это был исторический день, когда были запущены три крупные инициативы:

Начало строительных работ на афганском сегмента газопроводной магистрали ТАПИ; Запуск проекта TAP500 по передаче электроэнергии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан; Запуск проекта опто-волоконной связи TAP между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и, в конечном счете, Индией.

В октябре 2018 года было подписано соглашение между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан по проекту линии электропередачи TAP.

Соглашение определяет объемы электроэнергии, которые будут поставляться в Афганистан – по 300 мегаватт (всего 600 мегаватт) в Герат и Кандагар с дальнейшим увеличением объемов поставок до 1000 мегаватт.

Помимо Афганистана и Пакистана, в регионе есть еще несколько стран, таких как Таджикистан и Китай, которые могут извлечь выгоду из энергогенерирующих мощностей Туркменистана.

Существует также большой потенциал для поставок электроэнергии через Каспийское море на Кавказ, в Турцию и Европу. /// nCa, 24 января 2020 года