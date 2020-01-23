Уханьский Вирус – Центральная Азия должна принять стандартные меры предосторожности

Репортаж nCa

Уханьский вирус заразил сотни людей в Китае. Вирус также был обнаружен в других странах, в том числе, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Тайване и США.

Эксперты ВОЗ проводят оценку рисков.

Однако в Центральной Азии нет причин для беспокойства. Некоторые стандартные профилактические меры, предпринятые во время эпидемий предыдущих подобных вирусов, могут должным образом сдержать риск массовой заболеваемости.

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Вирус Ухань известен под различными названиями, включая новый коронавирус (2019-nCoV), Уханьский грипп, Уханьскую пневмонию и т. д.

Это новый штамм из группы коронавирусов, впервые выявленный во время его вспышки (пока единственной вспышки) на оптовом рынке морепродуктов и животных в китайском городе Ухань.

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Вот некоторые разъяснения и рекомендации от ВОЗ:

Что такое коронавирус?

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые, как известно, вызывают болезни, начиная от обычной простуды и заканчивая более тяжелыми заболеваниями, такими как ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (торс)

Что такое новый коронавирус?

Новый коронавирус (nCoV) – это новый штамм коронавируса, который ранее не был идентифицирован у человека.

Может ли человек заразиться новым коронавирусом животного происхождения?

Детальные исследования показали, что торс- nCoV был передан людям от африканских цивет в Китае в 2002 году, а БВРС- nCoV от верблюдов-дромадеров – в Саудовской Аравии в 2012 году. Среди животных также циркулирует несколько известных коронавирусов, которыми еще не был заражен человек. По мере совершенствования системы эпиднадзора во всем мире, вероятно, будет выявляться все больше коронавирусов.

Каковы симптомы у человека, зараженного коронавирусом?

Это зависит от вируса, но общие признаки включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

Могут ли коронавирусы передаваться от человека к человеку?

Да, некоторые коронавирусы могут передаваться от человека к человеку, как правило, после тесного контакта с инфицированным пациентом, например, в быту, на рабочем месте или в медицинском центре.

Существует ли вакцина против нового коронавируса?

Поскольку болезнь новая, вакцины нет, пока она не разработана. Разработка новой вакцины может занять несколько лет.

Существует ли лечение от нового коронавируса?

Специфического лечения болезни, вызванной новым коронавирусом, не существует. Однако многие симптомы могут быть излечены, и поэтому терапия базируется на клиническом состоянии пациента. Кроме того, поддерживающая помощь инфицированным может быть весьма эффективной.

Что я могу сделать, чтобы защитить себя?

Стандартные рекомендации включают в себя соблюдение элементарной гигиены рук и органов дыхания, а также безопасные методы питания и избегание, по возможности, тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, таких как кашель и чихание.

Подвержены ли медицинские работники риску заражения новым коронавирусом?

Да, поскольку работники здравоохранения контактируют с пациентами чаще, чем широкая общественность. Работникам здравоохранения рекомендуется последовательно применять соответствующие меры профилактики и борьбы с инфекцией.

Каковы рекомендации ВОЗ?

ВОЗ призывает все страны усилить эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), тщательно анализировать любые необычные случаи заболевания ОРВИ или пневмонией и уведомлять ВОЗ о любых подозрительных или подтвержденных случаях инфицирования новым коронавирусом.

Странам рекомендуется продолжать укреплять свою готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в соответствии с международными медико-санитарными правилами (2005 год).

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Общие и тяжелые симптомы коронавирусной инфекции.

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На личном уровне, как правило, каждый должен избегать длительного пребывания в толпе, особенно когда есть риск простудиться.

Мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Каждый раз, возвращаясь домой, мойте руки. Независимо от любой угрозы вируса, детей следует научить следующему – первое, что должно быть сделано после возвращения домой – это мытье рук и лица.

При появлении общих симптомов старайтесь держаться как можно дальше от других членов семьи, держите свою личную посуду отдельно от посуды общего пользования и мойте ее сразу после использования.

При появлении общих симптомов простуды следует отдыхать и употреблять больше жидкости.

Одевайтесь соответственно погоде. Это относится ко всем, но особенно к уязвимым группам, таким как дети, пожилые люди и люди с пониженным иммунитетом.

Позаботьтесь о своем горле. Горло является основной линией защиты от таких вирусов. Полоскать горло ежедневно легкими антисептиками.

На правительственном уровне инфракрасные датчики должны быть установлены в аэропортах, пунктах пересечения границы и других местах, где происходить смешение людей из разных стран и районов. Эти датчики имеются в каждой стране Центральной Азии, поскольку они были приобретены во время предыдущих угроз ТОРС и БВРС.

Будьте осторожны, но не паникуйте. Мы надеемся, что этот вирус утихнет в течение ближайших нескольких недель. Правительство Китая ввело карантин в Ухане, а железнодорожное и воздушное сообщение из Уханя в другие части Китая или мира было приостановлено. /// nCa, 23 января 2020 года