Финляндия в качестве модели для подражания для Центральной Азии – Часть 2

Тарик Саиди

Финны живут в эпоху пост-гендерного равенства. Они достигли того, чего большинство других стран стремятся достичь.

Со времени принятия парламентского акта 1906 года женщины и мужчины в Финляндии пользуются равным правом избирать и быть избранными на любую должность.

В течение года после принятия этого закона 19 женщин были избраны в высший законодательный орган страны.

Г-жа Миина Силланпя из рабочего движения стала первой женщиной-министром в 1926 году.

Хотя парламентский закон 1906 года структурировал основу для обеспечения гендерного равенства в Финляндии, традиция представительства женщин существовала еще раньше. В шведскую эпоху свободы (1718-1772) женщинам-членам гильдий-плательщицам налогов разрешалось голосовать.

Государство-предшественник современной Финляндии, Великое Княжество Финляндское, входившее в состав Российской Империи, предоставило женщинам-налогоплательщицам муниципальное избирательное право в сельской местности в 1863 году, а женщинам – в городах в 1872 году.

Г-жа Тарья Халонен стала первой женщиной, избранной президентом Финляндии в 2000 году. Она была переизбрана в 2006 году.

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Все начинается с образования.

В 1870 году г-жа Мария Четчулин стала первой женщиной, которая была принята в университет в качестве студентки. Это побудило многие женские школы начать подготовку абитуриенток к поступлению в вузы.

К 1882 году женщинам было предоставлено право преподавать в женских гимназиях.

К 1915 году девочки и мальчики начали получать одинаковое образование в школьной системе.

Когда девочкам создали равные условия с мальчиками, они проявили себя в тех областях, которые раньше традиционно считались мужскими.

Как правило, превосходство в математических навыках является областью, в которой доминируют мальчики, но в Финляндии доля девочек с наилучшими результатами по данному девочек не уступает доле мальчиков. Это касается только трех стран в мире – Финляндии, Австралии и Канады.

Женщины составляют более 32% студентов, изучающих информатику и математику в Финляндии.

На долю женщин приходится около 32% самозанятой рабочей силы в стране.

Общая представленность женщин на рынке труда составляет более 51 %. В типичной организации или компании можно встретить больше женщин, чем мужчин.

Гендерное равенство является неотъемлемой чертой этой системы. Компания, располагающая штатом не менее 30 сотрудников, должна иметь план обеспечения гендерного равенства, который включает уравнение заработной платы мужчин и женщин. Министерство социальных дел и здравоохранения и другие соответствующие ведомства предоставляют руководящие принципы для планирования гендерного равенства.

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На данной фотографии слева направо изображены министр образования Финляндии Ли Андерссон (32 года); министр финансов Катри Кулмуни (32 года); премьер-министр Санна Марин (34 года); и министр внутренних дел Мария Охисал (34 года). [Изображение заимствовано из AFP/Getty Images]

Новый премьер-министр Финляндии вступил в должность в декабре 2019 года, возглавив коалиционное правительство, в котором все пять партийных лидеров – женщины. В свои 34 года Санна Марин является самым молодым главой государства в мире, и трое из других лидеров коалиции также моложе 35 лет. Двенадцать из девятнадцати новых членов финского кабинета министров – женщины, что означает, что правительство Финляндии занимает второе место в мире по доле женщин-министров после Испании. Премьер-министр Марин представляет Социал-демократическую партию, и ранее занимала пост министра транспорта после избрания в парламент в 2015 году.

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Если мы будем описывать нынешнее правительство Финляндии как победу феминизма, мы значительно снизим ценность того, что было достигнуто на самом деле.

Речь идет не о борьбе полов. Речь идет о том, как мы относимся к человеку, независимо от пола. Речь идет о подлинном равенстве.

Как было сказано ранее, Финляндия переживает эпоху пост-гендерного равенства. Избиратели не обращают внимания на пол кандидата. Они голосуют за тех, кто, по их мнению, лучше может справиться с государственным управлением. Решающим фактором является способность выполнять обещания, а не пол кандидата. /// nCa, 21 января 2020 года

Продолжение следует. . .