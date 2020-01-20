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Британский музей готовится к передаче артефактов в другие страны – Центральной Азии необходимо направить своих представителей для определения своих исторических ценностей

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Короткий репортаж nCa

Советом по искусству Англии разрабатываются новые руководящие принципы, которые могут потребовать от своих членов возвращения артефактов, принадлежащих другим странам. В противном случае, им могут грозить штрафы.

Совет уже обратился к своим 828 членам с просьбой следовать процедурам с целью поощрения более активного и скоординированного подхода в деятельности всего музейного сектора в сфере реституции и репатриации.

Новые руководящие принципы заменят нынешнее положение, изданное в 2000 году.

В новый документ будет включен контрольный список, чтобы помочь музеям в деле возвращения артефактов их исконным странам.

Несмотря на то, что Центральная Азия никогда не была британской колонией, было бы целесообразно направить группу экспертов для изучения экспонатов в каждом музее и определения того, какие из них могут быть причислены к наследию Центральной Азии.

Вместе с тем Центральная Азия должна поощрять другие страны, в том числе и европейские, к добровольному возвращению всех артефактов, которые по праву принадлежат этому региону. /// nCa, 20 января 2020 года

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