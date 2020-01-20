Британский музей готовится к передаче артефактов в другие страны – Центральной Азии необходимо направить своих представителей для определения своих исторических ценностей

Короткий репортаж nCa

Советом по искусству Англии разрабатываются новые руководящие принципы, которые могут потребовать от своих членов возвращения артефактов, принадлежащих другим странам. В противном случае, им могут грозить штрафы.

Совет уже обратился к своим 828 членам с просьбой следовать процедурам с целью поощрения более активного и скоординированного подхода в деятельности всего музейного сектора в сфере реституции и репатриации.

Новые руководящие принципы заменят нынешнее положение, изданное в 2000 году.

В новый документ будет включен контрольный список, чтобы помочь музеям в деле возвращения артефактов их исконным странам.

Несмотря на то, что Центральная Азия никогда не была британской колонией, было бы целесообразно направить группу экспертов для изучения экспонатов в каждом музее и определения того, какие из них могут быть причислены к наследию Центральной Азии.

Вместе с тем Центральная Азия должна поощрять другие страны, в том числе и европейские, к добровольному возвращению всех артефактов, которые по праву принадлежат этому региону. /// nCa, 20 января 2020 года