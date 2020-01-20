Новый город в Сенегале будет работать на криптовалюте – интересный эксперимент для Центральной Азии

Короткий репортаж nCa

Сенегальско-американский певец Эйкон подписал соглашение с правительством Сенегала о строительстве нового города.

Город будет называться Эйкон Сити, а его экономика будет полностью построена криптовалюте Akoin.

Эйкон уже начал подготовку к запуску своей криптовалюты Akoin.

Детали о будущем городе пока неизвестны, но предполагается, что Эйкон Сити займет площадь в три квадратных мили и будет находиться недалеко от Дакара, столицы Сенегала. Земля была подарена президентом Сенегала.

Он должен быть в пяти минутах езды от Международного аэропорта имени Блеза Диань.

Эйкон Сити станет первым городом в мире, где каждая транзакция будет осуществляться в криптовалюте.

Эйкон считает, что блокчейн и крипто могут стать будущим Африки. Он говорит, что криптовалюта и блокчейн, строительный блок для криптовалюты, вернут власть людям.

Akoin, криптовалюта, запущенная Эйконом, в конечном итоге будет доступна во всех 54 странах Африки. На веб-сайте валюты говорится, что она объединит и расширит возможности Африки.

Экосистема Akoin выйдет за рамки базовой концепции криптовалюты. При помощи Akoin можно будет получать кредиты, займы, пользоваться государственными услугами и многое другое.

Цифровой кошелек Akoin выйдет в свет в феврале этого года. /// nCa, 20 января 2020 года

Akoin в настоящее время не доступен, но можно подать заявку на его бета-тестирование:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ7iUywrxolbKfmd2PwVxMewRsBuE2_DKHIRLLgQQokoUaPA/viewform