Тарик Саиди

8 января 2020 года в Стамбуле состоялась церемония запуска газопровода “Турецкий поток”, по которому российский газ будет транспортироваться в Турцию и далее в Европу через Черное море, хотя газ начал поступать уже 1 января 2020 года.

В церемонии приняли участие президент Турции Эрдоган, президент России Путин, президент Сербии Вучич, премьер-министр Болгарии Новак и другие высокопоставленные лица.

У Турецкого поторка, который проходит через Черное море в обход Украины, две нитки общей пропускной способностью 31,5 млрд кубометров. Первая нитка будет поставлять газ в Турцию, а вторая предназначена для транзита газа в Южную и Юго-Восточную Европу через турецкую территорию.

Турецкий поток является преемником проекта «Южный Поток», который был свернут в 2015 году после недоразумения между Турцией и Россией, вызванного сбитым российским истребителем. После нормализации двусторонних отношений летом 2016 года было подписано соглашение по “Турецкому потоку”.

Строительные работы начались в мае 2017 года. Прокладка трубы заняла 15 месяцев и была завершена досрочно в ноябре 2018 года. Строительство приемного терминала в районе населенного пункта Киййкой в Турции было завершено в 2019 году.

Отправной точкой для подачи газа в Турецкий поток является российская компрессорная станция (КС), которая входит в единую систему газоснабжения России и расположена недалеко от Анапы. Станция мощностью 224 МВт поддерживает давление, необходимое для передачи газа по двум нитям трубопровода, который протягивается на расстояние более чем 930 километров до турецкого побережья, куда газ поступает на приемный терминал.

Это чудо инженерного искусства. Впервые труба диаметром 813 миллиметров была проложена на глубине 2200 метров.

“Газпром” является оператором российских морских и береговых участков. Турецкая компания BOTAŞ выступает оператором турецкого сухопутного участка.

Это уже второй газопровод между Россией и Турцией, проложенный через Черное море. Первым стал Голубой поток, который был введен в эксплуатацию в 2005 году.

Прокладка трубы вдоль дна Черного моря была выполнена компанией Allseas Group, базирующейся в Швейцарии и имеющей представительства в Нидерландах, Австралии, Бразилии, США, Бельгии, Португалии и Великобритании.

В настоящее время Турецкий поток поставляет газ в Болгарию и Северную Македонию, которые ранее снабжались газом, который поступал по Трансбалканскому трубопроводу, проходящему через Украину и Румынию.

В обеих нитях Турецкого потока используются трубы внешним диаметром 810 мм (32 дюйма) производства немецкой компании Europipe GmbH, Выксунского металлургического комбината ОМК и Ижорского трубного завода “Северстали” России, а также консорциума японских компаний Marubeni, Itochu и Sumitomo. Внутреннее давление в трубопроводе составляет 300 бар (4400 фунтов на квадратный дюйм).

Часть морского участка трубопровода протяженностью около 930 км проходит в российской морской зоне (около 230 км) и почти 700 км трубы пролегает в турецких водах.

Ожидается, что газ по этой газотрассе также будет поставляться в Сербию, Венгрию, Словакию, Австрию и Боснию и Герцеговину. Ответственность за расширение трубопровода лежит на стране-потребителе.

Первоначально предполагалось, что проект обойдется в 11,4 млрд евро, но в итоге цена оказалась выше. Хотя точные цифры отсутствуют, по некоторым оценкам, строительство газопровода превысило сметную стоимость примерно на 160%.

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Турецкий поток – это, конечно, больше, чем просто газопровод, гораздо больше.

Он диверсифицирует маршруты поставок, но не источники. Газопровод может сыграть положительную роль в ослаблении политической смирительной рубашки, угрожающей задушить энергетическую безопасность Европы. Кроме того, проект даже разбавляет кислотность американского влияния в Украине.

Реализация проекта Турецкий поток добавила опыта и технологий в сфере прокладки подводных трубопроводов, которые могут быть полезны для аналогичных проектов по всему миру.

Этот трубопровод снижает риск нестабильности в турецкий-российских отношениях, тем самым обеспечивая подушку безопасности от внезапных экономических потрясений не только для этих двух стран, но и для многих других.

Как известно, возобновляемые источники энергии уже являются жизнеспособной альтернативой традиционным видам топлива, включая природный газ. В обозримом будущем необходимость сжигать природный газ в качестве топлива минимизируется. Однако газ, проходящий по Турецкому потоку и другим трубопроводам, станет ценной сырьевой базой для наращивания мощностей полимерной промышленности в странах-потребителях. Полимеры – это будущее, особенно в купе с огромным потенциалом нанотехнологий и 3D-печати. Инвестиции в такие газопроводные проекты, как Турецкий поток – это инвестиции в завтрашний день.

Данный проект создал некоторые прецеденты, которые могли бы быть применены в других точках земного шара. Если безопасно прокладывать газопровод по дну Черного моря, то тоже самое можно сделать и по дну Каспийского моря.

Если две страны могут проложить трубопровод через водоем без согласия других прибрежных государств, то этот прецедент должен распространяться и на Каспий. Даже если Каспий является гораздо меньшим водным пространством по сравнению с Черным морем, Конвенция о статусе Каспийского моря рассматривает его как море, тем самым позволяя заимствовать прецеденты, произошедшие и на других морях.

Турецкий поток также усиливает мощь энергетической дипломатии. Данная газопроводная магистраль будет способствовать продвижению жизненно важных элементов стабильности, которую естественным образом привносят международные энергетические проекты. /// nCa, 13 января 2020 года