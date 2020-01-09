Ирано-американский раздор – перемасштабирование ситуации и предупреждение для Центральной Азии

Тарик Саиди

Иран выпустил несколько ракет по двум американским базам в Ираке во вторник и объявил это “пропорциональным ответом” на убийство генерала Кассема Солеймани. Трамп обратился к нации в среду и намекнул на усиление давления на Иран без дальнейших военных действий.

Обе стороны стремятся к деэскалации, хотя борьба с помощью побочных средств, безусловно, будет продолжаться. На данный момент мы, возможно, находимся почти в шаге от войны.

Важно деконструировать некоторые риторические элементы.

* * *

Трамп говорил в сред утром вполне по-президентски.

Вот основные моменты его обращения:

Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Иран, по-видимому, отступает, и это хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира.

Иран был ведущим спонсором терроризма, и его стремление к обретению ядерного оружия угрожает цивилизованному миру. Мы никогда этого не допустим.

Убрав Солеймани, мы послали террористам мощный сигнал: если вы цените свою собственную жизнь, вы не будете угрожать жизни наших людей.

Поскольку мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции сохранятся до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

Военные действия Ирана существенно усилились после того, как в 2013 году была подписана дурацкая иранская ядерная сделка, и они получили 150 миллиардов долларов, не говоря уже о 1,8 миллиардах долларов наличными. Вместо того чтобы сказать Соединенным Штатам “спасибо”, они скандировали: «Смерть Америке!». На самом деле они скандировали “Смерть Америке” еще в день подписания соглашения.

Срок неполноценного СВПД все равно скоро истекает, и это откроет Ирану четкий и быстрый путь к ядерному прорыву. Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить свою поддержку терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность.

Теперь они должны оторваться от остатков иранской сделки- или СВПД – и мы все должны сотрудничать, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным. Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и воспользоваться его огромным неиспользованным потенциалом. Иран может быть великой страной.

Сегодня я попрошу НАТО принять гораздо более активное участие в ближневосточном процессе.

Сейчас мы являемся крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы, и нам не нужна ближневосточная нефть.

Американские вооруженные силы были полностью восстановлены при моей администрации, что обошлось в 2,5 триллиона долларов. Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо прежде. Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. В стадии строительства находятся многие гиперзвуковые ракеты.

Однако тот факт, что у нас есть эта великая военная техника, не означает, что мы должны ее использовать. Мы не хотим его использовать. Американская мощь, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором.

ИГИЛ – естественный враг Ирана. Уничтожение ИГИЛ – это хорошо для Ирана, и мы должны работать вместе над этим и другими общими приоритетами.

И наконец, я обращаюсь к народу и лидерам Ирана: Мы хотим, чтобы у Вас было будущее, великое будущее, которое вы заслуживаете, процветание внутри страны и гармония со всеми народами мира. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему.

* * *

Учитывая, что это был первый официальный ответ президента США после бомбардировок американских баз в Ираке, это явно послание мира. — Ни единого слова о дальнейших военных действиях.

На самом деле Трамп выдвинул всего два требования к Ирану:

Прекратите вмешиваться в дела других стран региона Не создавайте ядерное оружие

Это вполне разумно, и даже самые суровые критики не могут придраться к этим двум требованиям, особенно когда он обещает сотрудничать с иранским правительством и народом во имя «великого будущего».

Одновременно министр иностранных дел Джавад Зариф заявил журналистам в среду, что ракеты, выпущенные по базам Анбар и Эрбиль, послужили “пропорциональным ответом” на убийство Солеймани. Он сказал, что Иран хочет мира.

Иран заранее проинформировал иракские власти о нападении, а иракцы – американские войска. Цель состояла в том, чтобы избежать каких-либо жертв.

Очевидно, что ситуация изменилась.

* * *

Иран официально закончил эту историю, но как борьбы через приближенные стороны? Поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке заявили, что они продолжат действовать против американских войск.

Иранцы пообещали изгнать иностранные войска из региона и никто этого обещания не аннулировал.

Есть вероятность, что какая-то операция под ложным флагом может возродить непонимание, и это может привести к возобновлению боевых действий.

На самом деле, у этой дилеммы два оспекта – иранское руководство должно остудить гнев общественности, особенно сельского населения, при этом сохраняя национальное единство, которое было восстановлено из-за убийства Солеймани. С другой стороны, Трамп должен выиграть выборы в этом году; он должен звучать жестко и при этом не втягивать Америку в очередную войну.

Работа иранского руководства будет осложнена из-за Пасдарана, где Солеймани возглавлял внешнее крыло – Силы Кудс.

Работа Трампа будет осложнена из-за таких ястребов, как Джон Болтон.

Шум, который последует за этим, будет в первую очередь на пользу электорату.

У Трампа есть некоторые солидные экономические преимущества, которые он продемонстрирует в ходе предвыборной гонки. Однако более молодежь жаждет перемен.

Молодые люди в Иране разочарованы своим лидерами. Аятолла Хаменеи вынужден был упомянуть в своей речи после ракетного удара, что молодежь полностью привержена революции.

Форма вакуума с обеих сторон устрашающе одинакова.

Вряд ли в администрации Трампа есть кто-то, кого можно назвать любимцем миллениалов.

Духовенство в Иране стареет, и нет ни одного священнослужителя моложе 35 лет, который пользовался бы всеобщей популярностью.

Хотя на данный момент можно было бы избежать риска войны, обстоятельства, которые привели к такому положению дел, мало изменились. Риск внезапной вспышки – преднамеренной или случайной – не может быть исключен.

Поскольку война между Ираном и США затронет весь мир, каждый должен сделать все возможное, чтобы создать условия для прочного мира.

* * *

Следует сказать несколько слов предостережения для Центральной Азии.

Война слов будет продолжаться с обеих сторон, и они будут использовать косвенные средства для продвижения своих собственных интересов. При этом, ущемление интересов какой-либо из сторон никого волновать не будет.

«Сторонние сочувствующие» по всему региону сделают свои собственные выводы.

То, что мы подразумеваем под «сторонними сочувствующими», – это люди, которых волнует унижение мусульманской страны. Они не являются членами каких-либо организаций. Они даже не практикуют ислам в общепринятом смысле этого слова. Они просто ощущают себя беспомощными и сгорают от гнева.

Они могут быть одиноки или объединяться в небольшие группы по несколько человек.

Некоторые из них, ослепленные гневом и разочарованием, могут совершить нечто радикальное, например, взорвать самодельное устройство или совершить любой другой акт саботажа.

Должен быть способ объяснить людям в целом, что это не война между исламом и США.

Это война интересов, недальновидных и искусственных интересов. То, что делает Трамп, не отвечает налучшим интересам США. То, что делает иранское руководство, не отвечает налучшим интересам Ирана или Ислама.

Кто-то должен убедить их, что ислам – это срединный путь. /// nCa, 9 января 2020 года