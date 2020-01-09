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Посол Израиля в Туркменистане провел прощальный прием по случаю завершения своей дипмиссии

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Посол Израиля Моше Камхи и его супруга провели в среду прием, посвященный завершению его пребывания в Туркменистане.

Посол выразил признательность правительству Туркменистана, в частности президенту, министру иностранных дел и внешнеполитическому ведомству за успешную деятельность в Туркменистане.

Он поблагодарил дипломатический корпус за братскую атмосферу, которая способствовала его плодотворной работе.

Высокопоставленный дипломат высказал слова благодарности в адрес сотрудников посольства за усердную работу.

Посол выразил горячую признательность своей жене г-же Ферде Камхи за ее роль компаньонки и друга в течение многих лет их совместной жизни.

Заместитель министра иностранных дел Бердыев, представлявший на приеме туркменское правительство, сказал, что из-за прозвучавших теплых слов он не станет зачитывать письменную речь, а выскажется от чистого сердца. /// nCa, 9 января 2020 года

Несколько фотоснимков с мероприятия:

 

 

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