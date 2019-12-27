Международное роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» в Дубаи

Международное роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана»

Hyatt Regency Dubai Creek Heights, Дубай, ОАЭ

24-25 февраля, 2020 г.

ГК «Туркменгаз», ГК «Туркменнебит» и ГК «Туркменгеология» в партнерстве с компанией «Туркмен Форум», запускают новую серию международных роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» 24-25 февраля 2020 года в Hyatt Regency Dubai Creek Heights, город Дубай, ОАЭ.

Предстоящее мероприятие разработано для продолжения регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию углеводородных запасов Туркменистана и привлечения иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана посредством панельных сессий и семинаров с особым акцентом на определенные инвестиционные проекты.

Развитие нефтегазовой отрасли является одним из главных приоритетов государственной политики страны. В настоящее время Туркменистан активно развивает свои возможности по переработке газа и нефти, которые в долгосрочной перспективе могут стать доминирующими в экономике страны над экспортом углеводородов. Использование природных ресурсов Туркменистана, инвестиции в инфраструктуру и нефтехимическую промышленность очень важны для дальнейшего устойчивого экономического роста. Эффективная реализация этой стратегии предусматривает работу по глубокой переработке нефти и газа и запуск новых проектов с использованием современных технологий и внедрением лучшей мировой практики, что позволит увеличить объемы добычи нефти и газа для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и откроет новые экспортные маршруты.

Международное роуд-шоу «Нефть и Газ Туркменистана 2020» в Дубае послужит хорошей платформой для получения информации из первых рук об инвестиционных возможностях в нефтегазовом секторе. В конференции примут участие 300 делегатов, представляющих более 100 компаний и организаций, правительственные делегации и трейдинговые компании из более чем 20 стран мира. Мероприятие получит широкое освещение в СМИ благодаря поддержке более 15 специализированных СМИ, таких как отраслевые журналы, газеты и веб-сайты.

Двухдневная программа роуд-шоу будет охватывать следующие темы:

Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря

Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи

Привлечение инвестиций в трудноразрабатываемые месторождения

Привлечение инвестиций в газохимические проекты

Реализация очередного этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия»

Другие инвестиционные проекты

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний получат возможность встретиться с высокопоставленными представителями национальных нефтегазовых компаний Туркменистана и обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях «Нефть и Газ Туркменистана 2020» можно найти на сайте конференции: www.ogt-turkmenistan.com Также можно связаться с «Туркмен Форум» по электронной почте info@turkmen-forum.com или по телефону +99312 923552.

Организационный комитет