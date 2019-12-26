Посольство Китае в Ашхабаде и НПО «Yenme» организовали новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями

Новости и комментарий nCa

Посольство Китая в Туркменистане в сотрудничестве с неправительственной организацией Yenme организовало в среду (25 декабря 2019 года) новогоднюю елку для детей-инвалидов.

На мероприятии присутствовало большое количество детей с ограниченными возможностями, которых сопровождали их родители и воспитатели.

Дети и волонтеры подготовили насыщенную концертную программу с новогодними песнями и танцами. Представители посольства раздали ребятам подарки.

Г-жа Чжао Ли, торгово-экономический советник посольства Китая в Туркменистане, поблагодарила Yenme и ее руководителя г-жу Гулю Чореклиеву за сотрудничество в организации мероприятия.

– Каждый ребенок является самым ценным даром с небес, он должен быть счастливым и вырасти достойным гражданином нашего общества. Новый год – это волшебный праздник, которого с нетерпением ждут все дети. Это праздник, который приносит нам всем надежду, счастье и радость, – сказала она.

– Мы сегодня собрались здесь вместе, чтобы отметить этот праздник и поделиться друг с другом дружбой, теплом и любовью. Согласно китайскому лунному календарю, 2020 год – год Мыши, который символизирует мудрость и волю к жизни. Я надеюсь, что в новом году мы смелостью и мудростью преодолеем всякие трудности на пути вперёд и неустанными усилиями воплотим все мечты, чтобы наша жизнь расцвела, – продолжила Чжао Ли.

Она добавила: «У территории государств есть границы, а у любви границ нет! Сегодня Посольство КНР приготовило для вас подарки: знаменитые китайские конфеты «Белый кролик» и мягкую игрушку «Мышонка», символизирующую год «Мыши» в Китае. Эти подарки были привезены специально из Китая, преодолевая тысячи миль. Хотелось бы, чтобы эти маленькие подарки принесли вам счастье и ощущение тепла, и позволили почувствовать любовь и глубокую дружбу китайского народа. Надеемся, что в новом году вы будете относиться к жизни более позитивно, оптимистично и смело, и тем самым заразите окружающих вашим мужеством, энергией и волей к жизни!»

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У Посольства Китая в Туркменистане и НПО “Yenme” уже сложилась хорошая традиция сотрудничества в интересах благополучия людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и других уязвимых групп общества.

В начале этой недели они совместно организовали новогодний праздник для пожилых граждан, в котором приняли участие около 70 пенсионеров.

Аналогичные мероприятия прошли и в декабре 2018 года.

В 2018 году посольство Китая передало в дар людям с ограниченными возможностями 90 высокотехнологичных удобных инвалидных колясок. В июне 2019 года посольство Китая и Yenme совместно создали Центр профессионального развития молодежи с ограниченными возможностями, и дипмиссия КНР передала в дар Центру 12 компьютеров, 4 принтера и 9 швейных машин различных моделей. Оказывая необходимую материальную благотворительную поддержку Центру, посольство Китая содействовало организации четырех учебных курсов по компьютерному развитию, программированию и шитью.

3 декабря этого года, в Международный день инвалидов, посол Китая Сунь Вэйдун вновь посетил Центр, чтобы ознакомиться с достигнутым прогрессом.

В настоящее время посольство КНР совместно с ЮНИСЕФ и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана планирует передать слуховые аппараты для детишек со слуховыми проблемами. Посольство КНР и представительство ПРООН в Туркменистане тесно взаимодействуют и вместе разработали соответствующие документы для проекта по содействию трудоустройства инвалидов в Туркменистане, реализованного за счёт средств Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг Китая. Благодаря совместным усилиям данный проект стал первым проектом, соглашение по которому было подписано Компетентным органом Китая и ПРООН.

В рамках данного проекта китайская сторона предоставит современное печатное и швейное оборудование для трёх предприятий Общества слепых и глухих Туркменистана, поможет совершенствовать стратегию по управлению предприятий и организует обучение для работников-инвалидов предприятий, с целью улучшения условий работы, повышения профессиональных способностей и увеличения доходов и уровня жизни инвалидов.

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Комментарий nCa – Тарик Саиди

Есть некоторые моменты, которые должны быть доведены до всеобщего сведения.

Во-первых, это роль Yenme и их команды добровольцев в улучшении жизни людей, принадлежащих к уязвимым группам, включая детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Это огромная и сложная задача, которая была бы не достижима без Гули Чореклиевой, которая является главным двигателем Yenme. Она – исключительно талантливый человек, обладающий способностью к решению нескольких задач одновременно.

Система ООН в Туркменистане и несколько дипломатических миссий активно сотрудничают с Yenme, и все должны быть благодарны за такую самоотверженную деятельность. В частности, необходимо воздать должное работе Гули и ее команды.

Добровольцы, в основном студенты и другие молодые люди, составляют костяк Yenme. Должны существовать какие-то реальные способы их поощрения. Эти добровольцы привносят жизнь и изюминку в события, и при этом они, вероятно, понимают и осознают, как будет их выбор в отношении будущей карьеры.

Очень важное предложение для руководящих органов состоит в том, чтобы рассматривать волонтерство как эквивалент призыва в армию. Можно разработать систему, согласно которой два года дисциплинированного и структурированного волонтерства можно будет приравнять к обязательному призыву на военную службу.

Второй момент – это расширение возможностей мобильности и технологической поддержки инвалидов. Нужно просто заглянуть за пределы очевидного.

Например, существуют наружные скелеты или другие устройства, которые помогают некоторым людям, привязанным к инвалидным коляскам, обрести способность к передвижению.

С развитием технологий появилась также возможность адаптировать несколько профессий и сделать их доступными для людей с ограниченными физическими возможностями.

Это совместная задача для таких НПО, как Yenme, системы ООН в Туркменистане, дипломатических миссий, региональных организаций и транснациональных корпораций. Поскольку почти каждый ребенок с ограниченными возможностями документирован в Туркменистане, то должна быть возможность объединить усилия и создать индивидуальные решения.

Третий и очень важный момент – это необходимость пересмотреть всю тему людей с ограниченными возможностями.

В этой связи я хотел бы привести некоторые примеры из моего личного опыта.

В 1972 году – около 47 лет назад мы начали документировать детей с ограниченными возможностями и решили создать для них учебно-воспитательный центр в одном из районов Карачи.

Просто получить основную информацию о детях с ограниченными возможностями было непросто. Родители или опекуны грубили нам. Они не хотели с нами разговаривать. Они отрицали, что их ребенок инвалид.

Отчасти это было связано с тем, как общество относилось тогда к несчастной группе инвалидов. По какой-то причине это считалось своего рода конфузом – иметь в семье инвалида.

С тех пор мир прошел долгий путь. Мы придумали политкорректные – или то, что мы считаем политкорректным – термины для описания людей с ограниченными возможностями. Мы называем их по-разному – мы называем их особыми людьми, мы называем их частично способными и т. д.

Это вежливый способ говорить о несчастных среди нас.

Однако, придумывая благожелательные описания, мы подсознательно успокаиваем совесть общества.

Каждый раз, когда мы говорим о людях с ограниченными возможностями, мы должны напоминать себе, что это люди, которые не могут видеть, или говорить, или слышать, или ходить, или полностью перерабатывать информацию, или полностью интегрироваться в общество самостоятельно. —– Они не получили полный комплект навыков. Они страдают без всякой своей вины.

Эта суровая истина никогда не должна быть погребена под многочисленными слоями терминологии.

Большая часть работы, необходимой для того, чтобы сделать их жизнь максимально приближенной к нормальной, должна быть выполнена в их домах.

В зависимости от характера инвалидности, необходимо обустройство специальной или портативной ванной комнаты. Они должны двигаться, не травмируя себя. Они должны быть в состоянии прокормить себя сами. Они должны иметь возможность самостоятельно пользоваться устройствами связи. У них должно быть какое-то развлечение.

Каждая семья не может позволить себе переделать свой дом в соответствии с особыми потребностями ребенка. И даже если бы они могли, то не знали бы, как это сделать.

Это задача для организаций, обладающих знаниями и ресурсами. Они должны посетить каждый дом, чтобы понять, что можно сделать, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями и их семей.

Необходимо создать надежную и инклюзивную систему поддержки лиц, осуществляющих первичный уход за инвалидами.

Уход за инвалидами – это работа 24/7, без паузы, без перерыва. — Иногда масштабность ответственности может обескураживать. Иногда терпение может истощиться. Иногда гнев на собственную судьбу и судьбу своих близких может затуманить рассудок. Иногда все это может показаться бесполезным.

Система поддержки воспитателей должна иметь материальную и моральную составляющие. Кроме того, необходимо создать группу подготовленных добровольцев, которые в какой-то степени облегчат работу сиделок.

Такие НПО, как Yenme, дипломатические представительства, в частности посольство Китая, система ООН в Туркменистане, некоторые другие региональные и специализированные организации и транснациональные корпорации проделывают большую работу. Просто их ресурсы нужно объединить. /// nCa, 26 декабря 2019 года

Фоторепортаж с новогодней елки для детей с ограниченными возможностями: