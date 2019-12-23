Посол Турции провел прощальный прием по случаю завершения своей дипмиссии в Туркменистане

Посол Мустафа Капуджу, завершивший свою дипломатическую миссию в Туркменистане, провел прощальный прием в пятницу (20 декабря 2019 года) в своей резиденции.

Посол России Александр Блохин, исполняющий обязанности дуайена дипломатического корпуса, высоко оценил динамичную роль посла Капуджу в дипломатическом сообществе и его искреннее сотрудничество при любых обстоятельствах.

Заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев поблагодарил посла за усилия в деле укрепления партнерских отношений между двумя странами. Как он отметил, фраза «одна нация – две страны» удачно отражает братский характер тесных связей между Туркменистаном и Турцией. /// nCa, 23 декабря 2019 г.

Фоторепортаж с места событий: