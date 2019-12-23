2019 – Год насыщенный работы

Тарик Саиди

Это был действительно насыщенный год. Однако, как обстоят дела в материальном мире, по мере того, как уходит 2019 год, его события превращаются в сноску для истории 2020 года.

Несмотря на это, произошло несколько событий, которые делают 2019 год незабываемым.

Среди позитивных новостей – визит Папы Римского Франциска в ОАЭ в январе этого года. Это был первый в истории папский визит на Аравийский полуостров. В марте понтифик посетил Марокко – первый визит Папы Римского в Северную Африку. Эти визиты легли в основу заслуживающего доверия диалога по противодействию экстремистским тенденциям.

“Становление”, биографическая книга Мишель Обамы разошлась тиражом более 10 миллионов экземпляров за короткое время после выхода ее в свет, сообщает ее издатель Bertelsmann. Это хорошая новость по двум причинам: 1. Несмотря на тревожную эрозию порядочности и распространение дезинформации, которую мы наблюдаем в социальных сетях, подавляющее большинство людей выступают за вежливость и правду; и 2. Любовь к книге в ее традиционной форме – печатной и переплетенной – находится на подъеме.

В апреле этого года онлайн-продажи в США впервые обогнали розничные продажи, с 11,813% по сравнению с 11,807% продаж в обычных магазинах. Этот сдвиг, будем надеется, необратимый, и он выровняет игровое поле для всех игроков, независимо от их географического положения.

Первая в мире вакцина против малярии была апробирована ВОЗ в апреле этого года в Малави. В ноябре Пакистан стал первой страной в мире, где детям начали делать новую вакцину, обеспечивающую иммунитет против чрезвычайно лекарственно-устойчивого штамма брюшного тифа. Эти две вакцины, а также другие, находящиеся на различных стадиях разработки, не только спасут бесчисленное множество ценных жизней, но и снизят затраты, связанные с лечением таких заболеваний.

Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния, государственный Пенсионный фонд Норвегии, активы которого оцениваются в $ 1 трлн, получил разрешение в этом году отказаться от инвестиций в ископаемое топливо от правительства Норвегии. Эта новость не привлекла заслуженного внимания. Приняв решение об исключении инвестиций в ископаемое топливо из портфеля фонда, норвежские политики признают тот факт, что эпоха централизации углеводородных активов подходит к концу. Углеводороды, безусловно, всегда будут ценным ресурсом, пока они существуют, но их решающая роль ставится под сомнение возобновляемыми источниками энергии.

В феврале исследователи из австралийского Университета RMIT объявили о своем открытии. Оказывается, пчелы способны складывать и вычитать, а также понимать концепцию нуля. Это новость разрушила наше предположение о том, что человек единолично может распоряжаться судьбой планеты. Это еще раз подчеркивает, что мы должны действовать более ответственно по отношению к окружающей среде и другим существам.

В феврале появилась новость о том, что популяции насекомых во всем мире сокращаются, причем 40% насекомых классифицируются как “сокращающиеся виды” и 30% находятся под угрозой исчезновения. Если эта тенденция не изменится, грядет новая катастрофа для природных экосистем.

Тем не менее, 2019 год принес и хорошие новости об окружающей среде и планете. Данные НАСА, опубликованные в феврале, говорят о том, что мир стал немного зеленее – на 5% увеличилось количество листьев с начала 2000-х гг. Данное явление было вызвано массовыми кампаниями по посадке деревьев во многих странах, в первую очередь в Китае.

В марте в брюхе мертвого кита, выброшенного на берег в Мабини (Филиппины), было обнаружено около 88 фунтов пластика, в том числе 40 фунтов пластиковых пакетов. В мае американский дайвер Виктор Весково совершил самое глубокое погружение на дно Марианской впадины, опустившись на глубину 10927 метров и обнаружил там полиэтиленовый пакет.

Министерство внутренних дел и Геологическая служба США опубликовали обзор в августе, объявив, что пластик был найден в 90% образцов дождя, взятых в Колорадо. “Идет дождь из пластика”, гласил заголовок статьи об обследовании.

В марте Европарламент ввел запрет на одноразовую пластмассу, в том числе столовые приборы, который вступит в силу в 2021 году. Канада также объявила о запрете на одноразовый пластик. Закон вступит в силу также с 2021 года.

В феврале JP Morgan стал первым банком, создавшим собственную криптовалюту – JPM Coin. В мае почка была доставлена дроном для трансплантационной хирургии в больницу в Балтиморе, штат Мэриленд. В августе Фрэнки Запата стал первым человеком, который пересек Ла-Манш на флайборде за 22 минуты. Эти, казалось бы, не связанные между собой события на самом деле являются частью одной и той же картины: Мир вокруг нас стремительно трансформируется, образ нашей жизни и образ наших действий изменятся в обозримом будущем до неузнаваемости; готовы ли мы приспособиться к тому, что на нас обрушивается?

В этой небольшой выборке новостей за целый год мы попытались продемонстрировать деморализующий тон ежедневного новостного цикла, мы действительно движемся вперед, мы действительно предпринимаем усилия, мы учимся на наших ошибках и пытаемся исправить ущерб, который был нанесен. /// nCa, 23 декабря 2019

На основе материалов ‘On This Day’

https://www.onthisday.com/events/date/20191