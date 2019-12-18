Национальный День Катара отпразднован в Туркменистане

Посольство Катара в Ашхабаде провело торжественный прием по случаю Национального Дня своей страны.

Ниже опубликовано выступление на приеме Посла Мубарак Абдуррахман Мубарак Аль-Насра:

Бисмилляхир-рахманир-рахим

(Во имя Аллаха милостивого и милосердного)

Ваше Превосходительство Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана уважаемый г-н Эсенмырат Оразгелдиев!

Ваши Превосходительства Дамы и Господа!

Дорогие гости!

Ассаламу Алайкум ва Рахматуллахи ва Баракатух!

(Мир Вам, милость и благословение Всевышнего!)

Для меня огромная честь приветствовать вас сегодня и выразить благодарность, за участие в праздновании Национального Дня нашей страны – Государства Катар, отмечаемого со дня основания независимого Государства в 1878 году, когда Шейх Джасем бин Мухаммед АЛ ТАНИ, основал и возглавил Государство Катар.

Дорогие гости!

Несмотря на то, что уже третий год продолжается блокада Государства Катар со стороны соседних государств, наша страна продолжает вести политику сдержанности и умеренности, стремясь сохранить братские отношения между народами региона Залива. Также, наше государство выразило готовность решить конфликт, в рамках диалога, основанного на принципах обоюдного уважения суверенитета и взаимных обязательств. Государство Катар остается приверженным своей положительной и эффективной внешней политике, а также своим гуманным принципам и международным обязательствам. Государству Катар удалось преодолеть последствия блокады, превратив его в толчок для реализации дальнейших успехов. После блокады, Государство Катар стало ещё сильнее в политическом, экономическом и социальном плане.

Так, благодаря усердной работе под девизом периода блокады: «Что ни делается – к лучшему», укреплена инфраструктура, достигнута самообеспеченность, реализована продовольственная безопасность. После блокады, ещё больше возросла национальная гордость, окреп патриотический дух граждан страны, а также их сплоченность вокруг своего Лидера. Великие державы мира признали, что позиция Катара – правильная и разумная. Кредитные рейтинги Государства Катар являются самыми высокими в мире, благодаря экономической стабильности в стране. Активы государственного суверенного фонда Государства Катар оцениваются в размере 335 миллиардов долларов.

Группа Всемирного Банка подтвердила классификацию Государства Катар среди стран с самым высоким уровнем дохода в течении финансового года 2019, где валовый внутренний продукт Катара на душу населения возглавляет глобальный список. Гражданин Катара пользуется услугами сферы образования, здравоохранения, электричеством и водой бесплатно. Инвестиции Государства Катар на сегодняшний день распространены по всему миру в Бразилии, Мексике, России и в других странах Европы, Америки, Азии и Африки. Эти инвестиции охватывают сферу инфраструктуры, нефти и газа, а также экономические проекты такие как гостиничный бизнес, сервис, транспорт.

На протяжении последних 6 лет, катарские авиалинии оставляют за собой титул самой лучшей авиакомпании в мире. Авиакомпания Катара обладает 220 современными лайнерами, а также по её заказу строится ещё 150 самолетов. В Дохе начался второй этап развития международного аэропорта Хамад. Также, был открыт международный морской порт Хамад, который считается одним из самых больших портов на Ближнем Востоке, с учреждением новых морских путей, связывающих порт с различными портами мира. В числе наиболее заметных успехов Катара – обеспечение стремительного темпа подготовительных работ к чемпионату мира по футболу 2022, несмотря на продолжение блокады.

Так, была открыта первая линия метро Катара, завершены строительные работы в основных стадионах, а в некоторых из них уже проведены соревнования между командами участниками чемпионата кубка Залива 2019. И теперь, Государство Катар полностью готово к проведению этого важного исторического события. Национальная сборная Государства Катар по футболу добилась небывалых успехов в чемпионатах Азии и Залива. Конечно же, сложно в одной речи упомянуть все успехи Государства Катар, реализованные благодаря милости и благословлению Всевышнего, а также мудрым распоряжениям Его Высочества Эмира Государства Катар Шейха Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ.

Дорогие гости!

Сегодня, в день празднования Национального Дня Государства Катар, мы также отмечаем 23-ю годовщину установления дипломатических отношений между Государством Катар и Туркменистаном. Отношения между Государством Катар и Туркменистаном заметно укрепились, благодаря встречам и прямым контактам лидеров наших стран. Совсем недавно, в 2017 году, Его Высочество, Эмир Государства Катар, шейх Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ, принял Его Превосходительства, Президента Туркменистана, многоуважаемого господина Гурбангулы Бердымухамедова, во время официального визита Его Превосходительства в Государство Катар. Результатом этих встреч и визитов явилось подписание множества документов, способствовавших укреплению двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами в различных направлениях.

Дорогие гости!

В своей речи, также хочу с гордостью отметить тот огромный успех и прогресс, достигнутый Туркменистаном в различных сферах под руководством Его Превосходительства, Президента Туркменистана, многоуважаемого господина Гурбангулы Бердымухамедова, в том числе, в сфере обеспечения внутренней безопасности, стабильности и развития, укрепления отношений и взаимовыгодного сотрудничества со странами региона и всего мира. Также, Туркменистану удалось сделать определенный скачок и добиться развития в различных направлениях, в том числе в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, строительного сектора а также в различных гуманитарных направлениях.

Дорогие гости!

В заключении, хочу выразить Его Превосходительству, Президенту Туркменистана многоуважаемому господину Гурбангулы Бердымухамедову наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов в работе, а Правительству и народу дружественного Туркменистана – дальнейшего прогресса, благополучия и процветания.

Также, хочу поздравить всех присутствующих с наступающим 2020 годом.

Спасибо вам дорогие гости. /// nCa, 18 декабря 2019

Фоторепортаж с торжества: