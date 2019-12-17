В Ашхабаде отпразднован Национальный день Казахстана

В понедельник, 16 декабря 2019 года, Посольство Казахстана в Ашхабаде провело прием по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана.

Ниже приводится выступление посла Еркебулана Сапиева по этому случаю:

Уважаемый Байрамгелди Оразгелдиевич!

Ваши Превосходительства!

Дамы и господа!

Прежде чем начать свое выступление, хотел бы поздравить уважаемого Президента Туркменистана и братский туркменский народ с прошедшим недавно Международным днем Нейтралитета!

Сердечно приветствую всех Вас на нашем официальном приеме по случаю 28-ой годовщины Независимости Республики Казахстан и выражаю огромную благодарность за участие.

28 лет назад Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев заложил основы развития нашей страны. Все эти годы под его мудрым руководством Казахстан строил независимое государство.

Сегодня Казахстан знают как успешную, стабильную и динамично развивающуюся страну.

В этом году в нашей стране произошло важное политическое событие – мирный и открытый транзит власти. Лидер нации уважаемый Н.А. Назарбаев принял историческое решение о прекращении своих полномочий в качестве Президента. Добровольно сложив полномочия, он показал уникальный пример политического руководства независимой страной.

9 июня прошли внеочередные выборы Президента страны. Главой государства избран уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы Токаев.

Стратегический курс развития, заложенный нашим Лидером нации, продолжается. Нынешняя деятельность Главы государства строится на трех основных принципах – преемственности, справедливости и постоянного развития (прогресса).

Казахстан будет развиваться по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Уважаемые друзья!

С первых дней Независимости, наша страна развивалась по принципу «сначала экономика – потом политика». Мы вывели экономику на «рыночные» рельсы, провели масштабные реформы в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Чего нам удалось достичь?

В рейтинге Doing Business 2020 Казахстан уверенно вошел в ТОП-25 среди 190 стран мира.

В Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума наша страна поднялась до 55-го места среди 141 страны.

Улучшается инвестиционный климат. Привлечено 320 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, в том числе за последние пять лет – 118 млрд. долл. США.

В Казахстане действуют 16 800 компаний с иностранным капиталом.

Формируется благоприятный миграционный режим. Сейчас безвизовый режим сроком до 30 дней действует для граждан 76 стран мира.

Развивается транспортно-логистическая инфраструктура. Построено и реконструировано свыше 12,5 тыс. км автомобильных дорог и более 2,5 тыс. км железнодорожных путей, проведена реконструкция в 15 аэропортах. Скоро будет действовать режим открытого неба в 11 крупных аэропортах Казахстана. Это позволит авиакомпаниям со всего мира пользоваться пятой степенью свободы воздушного движения. Расширена география полетов до 99 международных авиамаршрутов.

Развиваются транзитные сухопутные коридоры. С Востока на Запад и с Севера на Юг обеспечен выход на рынки стран Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, России, Турции и стран Персидского залива. Одним из таких коридоров является международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Грузы из Китая доставляются в Европу через Казахстан за 10-15 дней, тогда как доставка Южным морским путем занимает порядка 2 месяцев.

Казахстан является большой аграрной страной и входит в число крупнейших производителей и экспортеров зерна. В этом году урожай зерновых составил более 19 млн. тонн, из которых 7 млн. тонн будут экспортированы. Мы располагаем 26 млн. га пашенных земель. До 2030 года площадь орошаемых земель будет увеличена до 3 млн. га.

Наша страна активно развивает социальную сферу.

В области здравоохранения оказываются услуги по ядерной диагностике, роботизированной кинезотерапии, томотерапии и другие высокотехнологичные услуги. В стране проводятся 84 тыс. кардиологических операций в год. 6 медицинских организаций имеют международную аккредитацию JCI. Активно развивается медицинский туризм. Ежегодно в клиники Казахстана на лечение приезжают иностранцы из более 45 государств мира. В течение следующих трех лет государство выделит 7,2 млрд. долл. США на финансирование бесплатной медицинской помощи.

В сфере образования успешным примером является международная программа «Болашак» (Будущее). Бесплатное образование в лучших университетах мира получили более 13 тыс. наших граждан. Казахстан в 2010 году присоединился к Болонскому процессу и стал полноправным членом европейского образовательного пространства. На сегодняшний день в рейтинге лучших университетов мира QS WUR входят 10 казахстанских университетов.

Уважаемые друзья!

Первый Президент – Лидер нации уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев является творцом многовекторной и предсказуемой внешней политики.

Ежегодно столица Казахстана принимает у себя Астанинский экономический форум и Евразийский медиа-форум, участвует в урегулировании Сирийского кризиса.

В 2017 году Казахстан впервые на пространстве СНГ принимал международную выставку «EXPO-2017» – «Энергия будущего».

Деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах была результативной и полезной для всего региона Центральной Азии.

С первых дней Независимости Казахстан и Туркменистан установили дружеские, добрососедские отношения на основе принципов взаимного доверия и равноправного сотрудничества. Братский Туркменистан является важным стратегическим партнером, как в регионе Центральной Азии, так и в Каспийском регионе.

В апреле 2017 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Республику Казахстан. В ходе визита подписан Договор «О стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном».

В октябре текущего года Президент Республики Казахстан уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы Токаев совершил свой первый рабочий визит в Туркменистан в рамках участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Активно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере. Растет объем взаимной торговли.

Активизируется взаимодействие в транспортной сфере. Наши страны связывает железнодорожная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран. Эта магистраль имеет стратегически важное значение для возрождения Великого шелкового пути, развития взаимной торговли между странами Центральной Азии, Каспийского региона и соседними регионами.

Строится автомобильная дорога до границы Казахстана и мост через залив Гарабогазгол. В будущем они станут дорогой и мостом дружбы и добрососедства, еще теснее свяжут наши страны и народы.

Укрепляются культурно-гуманитарные отношения и межрегиональные связи.

Туркменистан является для нас братским государством. Наши народы связывает языковая, культурная, этническая и историческая близость.

Убежден, что дружеские отношения между двумя братскими народами будут и впредь стремительно расширяться и укрепляться.

Уважаемые дамы и господа!

В следующем году Казахстан будет отмечать 175-летие казахского поэта и просветителя Абая, 1150-летие Абу Насра Аль-Фараби, 25-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Начнем подготовку к празднованию 30-тия Независимости Республики Казахстан. Аналогичные мероприятия мы будем также проводить здесь, в Ашхабаде. Надеюсь, что мы вместе примем активное участие в них.

В завершении выступления хотел бы поздравить многоуважаемого Президента Туркменистана с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому Туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ещё раз выражаю всем гостям свою искреннюю признательность за участие.

Благодарю за внимание! /// nCa, 17 декабря 2019

Фоторепортаж с торжества: