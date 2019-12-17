В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН

Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялась церемония подписания совместной с ООН программы: «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне».

С туркменской стороны документ подписал Министр иностранных дел Рашид Мередов.

Со стороны ООН под документом подпись поставила Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Данный проект предусматривает активную работу по дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и тесное взаимодействие в этой сфере со структурами Организации Объединённых Наций.

Проект осуществляется в рамках совместной работы Правительства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития на национальном уровне.

Как известно, Туркменистан одна из первых стран мира, которая приняла на правительственном уровне глобальные Цели устойчивого развития. Также в Туркменистане Цели устойчивого развития полностью адаптированы в национальную политику и в настоящее время большинство задач ЦУР нашли свое отражение в реализуемых национальных и отраслевых программах страны.

Подписанная совместная программа создаст правовую основу для укрепления и расширения совместного взаимодействия государственных органов и общественных организаций Туркменистана с соответствующими учреждениями системы Организации Объединённых Наций.