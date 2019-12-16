Посольство Казахстана в Ашхабаде провело ежегодный брифинг для дипломатов и СМИ

13 декабря 2019 года состоялся ежегодный брифинг посольства Казахстана в Ашхабаде для дипломатов и представителей средств массовой информации.

Посол Казахстана Еркебулан Сапиев предоставил исчерпывающую информацию, плотно укомплектованную фактами и цифрами.

Полный текст выступления Посла на брифинге:

Ваши Превосходительства!

Уважаемые представители средств массовой информации!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

В начале своего выступления хотел бы сердечно поздравить уважаемого Президента Туркменистана и братский туркменский народ с прошедшим вчера Международным днем Нейтралитета!

Выражаю всем вам огромную благодарность за участие в нашем мероприятии.

Сегодня хотел бы рассказать вам о социально-экономическом развитии Казахстана, внутриполитических процессах, внешней политике, основных положениях Послания Президента нашей страны, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана, а также планах на 2020 год.

Как известно, в этом году международные финансовые организации снижают прогнозы роста мировой экономики до минимальных уровней за последние 10 лет. Так, МВФ – до 3%, ВБ – 2,6%.

На фоне этих прогнозов, за 10 месяцев текущего года рост ВВП Казахстана составил 4,4%. Рост произошел за счет увеличения инвестиционной активности, доли малого и среднего бизнеса в ВВП, внутреннего спроса и темпов роста обрабатывающей промышленности на 3,3%.

За девять месяцев т.г. внешнеторговый оборот превысил 70 млрд. долл. США, в том числе экспорт – 42,7 млрд. долл. в 110 стран мира.

Чего нам удалось достичь за 28 лет Независимости?

Казахстан имеет суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционной привлекательности от международных рейтинговых агентств (S&P, Fitch и Moody’s).

В рейтинге Doing Business 2020 Казахстан уверенно вошел в ТОП-25 среди 190 стран мира, улучшив свою позицию на 3 пункта. Например, по показателю «Обеспечение исполнения контрактов» наша страна заняла 4 место, а по «Защите миноритарных инвесторов» – 7.

В Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума наша страна поднялась на 4 позиции до 55-го места среди 141 страны.

Улучшается инвестиционный климат. В Казахстане действуют 16 800 компаний с иностранным капиталом. За 28 лет в экономику Казахстана привлечено 320 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, в том числе за последние пять лет – 118 млрд. долл. США. Основными странами-инвесторами являются Нидерланды (37,2 млрд. долл.), США (22,4 млрд. долл.), Швейцария (13,5 млрд. долл.), Китай (7,1 млрд. долл.), Россия (6,4 млрд. долл.), Франция (5,2 млрд. долл.) и Бельгия (4,9 млрд. долл.).

Формируется благоприятный миграционный режим. Безвизовый режим сроком до 30 дней действует для граждан 57 стран мира. С учетом двусторонних соглашений о безвизовом режиме, граждане 76 стран мира могут посещать Казахстан без визы.

Активно развивается Международный финансовый центр «Астана». За последние два года на этой платформе зарегистрировались 285 компаний. К концу 2020 года их количество вырастет до 500. На территории Центра создан Суд и Международный Арбитражный Центр для разрешения инвестиционных споров на принципах британского права. Любой инвестор, вне зависимости от места реализации его проекта на территории страны, может обращаться туда за защитой.

Развивается транспортно-логистическая инфраструктура. Построено и реконструировано свыше 12,5 тыс. км автомобильных дорог и более 2,5 тыс. км железнодорожных путей, проведена реконструкция в 15 аэропортах. Скоро будет действовать режим открытого неба в 11 крупных аэропортах Казахстана. Это позволит авиакомпаниям со всего мира пользоваться пятой степенью свободы воздушного движения. Расширена география полетов до 99 международных авиамаршрутов.

Созданы транзитные сухопутные коридоры. С Востока на Запад и с Севера на Юг обеспечен выход на рынки стран Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, России, Турции и стран Персидского залива. Одним из таких коридоров является международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Грузы из Китая доставляются в Европу через Казахстан за 10-15 дней, тогда как доставка Южным морским путем занимает порядка 2 месяцев.

Казахстаном построен терминал в китайском порту Ляньюньган, сухой порт «Хоргос – Восточные ворота» на границе с Китаем, увеличены мощности портов Актау и Курык на Каспии с возможностью загрузки до 27 млн. тонн в год. Казахстан поддерживает процесс возрождения Великого шелкового пути и мега-проект «Один пояс – Один путь», инициированный КНР.

Казахстан является большой аграрной страной и входит в число крупнейших производителей и экспортеров зерна. Мы имеем 26 млн. га пашенных земель. До 2030 года площадь орошаемых земель будет увеличена до 3 млн. га.

В этом году урожай зерновых составил более 19 млн. тонн, из которых 7 млн. тонн будут экспортированы. Как вы знаете, Казахстан инициировал создание международной организации – Исламской организации по продовольственной безопасности ОИС. В настоящее время членами этой организации являются 34 государства ОИС.

В течение следующих трех лет на развитие сельской инфраструктуры будет выделено 232 млн. долл. США. Эти средства пойдут на развитие транспорта, водоснабжение, газификацию, ремонт и строительство школ, больниц, спортивных площадок.

Наша страна активно развивает социальную сферу.

В области здравоохранения оказываются услуги по ядерной диагностике, роботизированной кинезотерапии, томотерапии и другие высокотехнологичные услуги. В стране проводятся 84 тыс. кардиологических операций в год. 6 медицинских организаций имеют международную аккредитацию JCI. Активно развивается медицинский туризм. Ежегодно в клиники Казахстана на лечение приезжают иностранцы из более 45 государств мира. В течение следующих трех лет государство выделит 7,2 млрд. долл. США на финансирование бесплатной медицинской помощи, на предоставление жилья малообеспеченным многодетным семьям – 619 млн. долл. США; на обеспечение чистой питьевой водой 644 млн. долл. США; на создание равных возможностей для людей с особыми потребностями (инвалидов) 150 млн. долл. США.

В сфере образования успешно работает международная программа «Болашак». Бесплатное образование в лучших университетах мира получили более 13 тыс. наших граждан. Казахстан в 2010 году присоединился к Болонскому процессу и стал полноправным членом европейского образовательного пространства. На сегодняшний день в рейтинге лучших университетов мира QS WUR входят 10 казахстанских ВУЗов.

Уважаемые коллеги!

Этого всего невозможно было бы достичь без межнационального согласия и межконфессионального взаимопонимания в обществе. Наша модель межэтнического и межконфессионального развития уже давно стала международным брендом страны. Я объясню почему.

У нас живут в мире и согласии 126 национальностей и народностей, разговаривают на 23 языках, исповедуют ислам, православие, католицизм, протестантизм, буддизм и иудаизм. В 88 средних школах ведется обучение на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108-и средних школах родные языки 22-х национальностей преподаются как отдельные предметы. В 195-и лингвистических центрах преподаются родные языки 30-ти национальностей. На 15 языках издаются 35 газет и журналов, из которых государство финансирует издание 6-ти национальных газет. Радиопрограммы выходят в эфир на 8-и, а телевизионные программы – на 7-и языках. Действуют 14 русских, узбекских, уйгурских, корейских и немецких театров, 820 этнокультурных ассоциаций.

Как Вы знаете, многие народы были насильно депортированы в Казахстан. Например, в 1936 году – 35,7 тыс. поляков и 20 тыс. финнов, в 1937 году – 18,5 корейцев, в 1941-1942 годах – 500 тыс. немцев, в 1943 году – 69 тыс. карачаевцев, в 1944 году – 478 тыс. чеченцев и ингушей с Кавказа, в 1944 году – 70 тыс. турок-месхетинцев и курдов из Грузии, 37 тыс. греков.

У нас функционирует уникальный общественный институт, не имеющий аналогов в мире – Ассамблея народа Казахстана. Она обладает конституционным статусом и является полноправным субъектом политической системы. Избирает 9 депутатов нижней палаты Парламента – Мажилиса. Эти депутаты представляют интересы всех национальностей.

Уважаемые друзья!

Сегодняшний брифинг проходит в преддверии главного национального праздника нашей страны – Дня Независимости, который мы будем отмечать в Казахстане 16 декабря. В Ашхабаде, также 16 декабря, я приглашаю всех вас на торжественный прием.

1 декабря в Казахстане мы широко отметили День Первого Президента.

Наш Первый Президент – Лидер нации уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев заложил основы государственного строительства. Под его мудрым руководством, Казахстан сегодня состоялся как успешное, политически стабильное и динамично развивающееся государство.

Как Вы знаете, в этом году в Казахстане произошло важное политическое событие – мирный и открытый транзит власти.

Н.А. Назарбаев принял историческое решение о прекращении своих полномочий в качестве Президента. Добровольно сложив полномочия, он показал уникальный пример политического руководства независимой страной.

9 июня прошли внеочередные выборы Президента страны. Главой государства избран уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы Токаев.

Стратегический курс развития, заложенный нашим Первым Президентом, продолжается. Нынешняя деятельность Главы государства строится на трех основных принципах – преемственности, справедливости и постоянного развития (прогресса).

2 сентября Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. В нем определены приоритеты дальнейшего развития нашей страны, политической модернизации, демократизации общества. Я хотел бы вкратце озвучить основные направления Послания.

Казахстан будет развиваться по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

«Слышащее государство». Это означает, что Правительство будет оперативно и эффективно реагировать на запросы и предложения граждан.

Усилится постоянный диалог власти и общества. Активизируется деятельность Национального совета общественного доверия.

Будет развиваться многопартийная система, политическая конкуренция и плюрализм мнений.

Будут продолжены реформы судебной и правоохранительной систем, в том числе цифровизация этой сферы. Сегодня в Казахстане в онлайн-режиме граждане подают в суд исковое заявление. В среднем за год поступает свыше 1 млн. документов. На сегодня 90 % исков подаются в электронном виде.

Эти шаги приносят пользу не только казахстанским гражданам, но и нашим иностранным гостям и туристам. В ближайшее время будет отменена обязательная регистрация иностранцев в миграционных органах по прибытию в Казахстан.

В течение следующих трех лет на реформу органов внутренних дел и правопорядка государством будут выделено 446 млн. долл. США, в том числе повышение заработной платы сотрудникам полиции – 103 млн. долл.

Продолжится поддержка предпринимательства, как важной сферы экономики. В течение следующих трех лет на поддержку малого и среднего бизнеса государством будут выделено 644 млн. долл. США. Также, в течение трех лет, компании микро и малого бизнеса будут освобождены от налогов на доход.

Что касается внешнеполитического направления.

Творцом многовекторной и предсказуемой внешней политики является Лидер нации – уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев. Казахстан сохранит преемственность прежнего внешнеполитического курса.

Наша страна и дальше будет продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это укрепление азиатской и евро-азиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз.

Приоритетным направлением внешней политики остается активное участие Казахстана в процессе достижения мира, свободного от ядерного оружия. Как вам известно, после распада Советского Союза Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире. Это весомый вклад в укрепление глобальной безопасности.

Поэтому, кому как не нам, находиться в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия. Наша страна постигла горечь экологической катастрофы от ядерных испытаний. За 40 лет деятельности, с 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне в Казахстане было совершено 456 ядерных испытаний. Мощность всех взрывов была в 2500 раз сильнее мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. По разным подсчетам, от ядерных испытаний пострадало 1,5 млн. человек.

В 2006 году страны Центральной Азии создали зону, свободную от ядерного оружия. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия.

Наша страна вносит вклад в мирное использование атомной энергии и укрепление режима ядерного нераспространения. В Казахстане реализуется уникальный международный проект по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. В Банке будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для атомных электростанций. Этот резерв урана предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам.

Продолжится реализация таких внешнеполитических инициатив, как СВМДА, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Растущая экономическая мощь Азии требует более интегрированной архитектуры континентальной безопасности. Казахстан предлагает преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию. В 2020 году Казахстан будет председательствовать в СВМДА.

В фокусе внимания нашей внешней политики остается глобальное межконфессиональное согласие. В столице Казахстана регулярно проводятся Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Они способствуют развитию глобального межрелигиозного диалога, объединению духовного и нравственного потенциала мировых религий, предотвращают конфронтацию конфессий. Как я уже говорил ранее, у нас имеется богатый опыт межнационального и межрелигиозного согласия.

Казахстан вносит свой вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности. Наша столица предоставляет площадку для межсирийских переговоров. Уже состоялись 13 таких встреч. Благодаря Астанинскому процессу, который дополняет Женевские переговоры, было достигнуто прекращение военных действий. Созданы также зоны деэскалации с условиями для безопасного возвращения беженцев. Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем.

Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Нами инициировано подписание Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, к столетию ООН в 2045 году. На сегодняшний день к Кодексу присоединилось около 90 государств.

В этом году Казахстан успешно провел специальную гуманитарную миссию «Жусан» в сотрудничестве с нашими международными партнерами. В результате 595 казахстанцев, попавших в ловушку террористической пропаганды, в том числе 406 детей, вернулись обратно домой из зон боевых действий в Сирии.

Продолжится политика конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. В настоящее время в столице нашей страны функционируют 70 Посольств иностранных государств и 30 международных организаций.

Казахстан укрепляет стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях с Российской Федерацией. В апреле состоялся официальный визит Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелулы Токаева в Россию.

Развивается многоплановое стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. В сентябре состоялся государственный визит Президента Казахстана в Китай. Наша страна поддерживает масштабную инициативу Китая «Один пояс, один путь» и активно участвует в этом проекте.

Углубляется долгосрочное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки.

В духе конструктивного диалога развивается сотрудничество с нашим крупным торговым и инвестиционным партнером – Европейским Союзом.

Укрепляется взаимодействие со странами Центральной Азии – Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Наши страны связывают прочные узы общего исторического и культурного наследия. В апреле состоялся государственный визит Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелулы Токаева в Узбекистан, а в ноябре – государственный визит в Кыргызстан.

Тесный и конструктивный политический диалог между всеми пятью странами региона будет способствовать торгово-экономическому, инвестиционному и культурно-гуманитарному взаимодействию.

Туркменистан является важным стратегическим партнером как в ЦА, так и в Каспийском регионе. Между нашими странами установлен конструктивный политический диалог. Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении торговых отношений с Туркменистаном, а также в укреплении межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Казахстан является надежным партнером Организации Объединенных Наций. В статусе непостоянного члена Совета Безопасности ООН в течение предыдущих двух лет мы сосредоточили свое внимание на укреплении безопасности, нераспространения и регионального сотрудничества. Казахстан вносит вклад в миротворческие операции ООН. Совместно с индийскими партнерами мы развернули подразделение численностью 120 военнослужащих в рамках Временных сил ООН в Ливане.

В мае этого года в Алматы состоялось открытие Здания международных организаций, в котором разместились 16 агентств ООН. Теперь мы предлагаем создать на его базе Центр ООН по Целям устойчивого развития с мандатом оказания содействия странам Центральной Азии и Афганистану.

Мы уделяем особое внимание полной имплементации Повестки дня до 2030 года. ЦУР на 80% интегрированы в наши стратегические государственные программы. С 2016 года в Казахстане функционирует постоянный механизм контроля за реализацией ЦУР со стороны Координационного совета под руководством Заместителя Премьер-Министра. В его состав входят представители государственных органов, НПО, представительства ООН и других международных организаций.

Большое значение имеет для нас конструктивная работа в Содружестве Независимых Государств. В 2021 году председательство в этой организации переходит к Казахстану. Важным для нас является укрепление евразийской интеграции, в первую очередь, в рамках Евразийского Экономического Союза.

Казахстан намерен и дальше активно работать в Шанхайской организации сотрудничества. ШОС стала влиятельным фактором региональной безопасности и кооперации.

Мы также развиваем многостороннее взаимодействие с заинтересованными странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Тюркского Совета, ТЮРКСОЙ, Организации экономического сотрудничества, организаций системы ООН.

Уважаемые дамы и господа!

В следующем году мы будем отмечать 175-летие казахского поэта и просветителя Абая, 1150-летие Абу Насра Аль-Фараби, 25-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Начнется подготовка к празднованию 30-тия Независимости Республики Казахстан. Аналогичные мероприятия мы будем также проводить здесь, в Ашхабаде, и надеюсь в этом же формате, вместе с вами.

В завершении выступления хотел бы еще раз поздравить многоуважаемого Президента Туркменистана с Международным днем нейтралитета, пожелать крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому Туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ещё раз выражаю всем гостям свою искреннюю признательность за участие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья и успехов в Новом году!\

Благодарю за внимание!

Вопросы от представителей СМИ

Отвечая на вопрос агентства AFP, Посол сообщил, что объем товарооборота в этом году между Туркменистаном и Казахстаном составил 120 млн.долл.США.

В ответ на вопрос агентства Reuters, Посол сказал, что в настоящее время Казахстан не рассматривает вопрос об участии в газопроводном проекта ТАПИ. /// nCa, 16 декабря 2019 г.