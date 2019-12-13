Дженнет – Лицо творческого Туркменистана – Часть 2

Тарик Саиди

Ужин у Хью должен был представить СМИ делегацию, которая побывала от имени Туркменистана на творческом форуме Центральной Азии в Ташкенте.

Дженнет была в центре внимания. Среди всех членов делегации она была, пожалуй, самой молодой.

Хью рассказал о доле креативной индустрии в общей экономике Великобритании. Он отметил, что креативная индустрия являются важной и растущей частью британской экономики.

Он отметил, что туркменская делегация оставила незабываемые впечатления на творческом форуме, который прошел в Ташкенте 22-23 ноября 2019 года.

Он был запланирован и организован Британским Советом в Казахстане в сотрудничестве с Фондом развития искусства и культуры при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

Хью уверен, что творческий потенциал Туркменистана находится на том же уровне, что и в других странах Центральной Азии, или возможно, даже лучше.

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По данным сайта medium.com, культурная и творческая индустрия являются одним из наиболее быстро растущих секторов экономики во всем мире. Ее оборот оценивается в 2,250 трлн долларов дохода ежегодно.

Великобритания является одним из пионеров и мировых лидеров в области креативных индустрий.

Вот некоторые инфографики с сайта https://www.thecreativeindustries.co.uk

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Несмотря на то, что креативные индустрии до сих пор рассматривались как отдельная группа, пришло время объединить под общей концепцией креативной экономики.

Вот что ЮНКТАД может сказать по этому вопросу:

Что такое креативная экономика?

Креативная экономика не имеет единого определения. Это развивающаяся концепция, которая основывается на взаимодействии между человеческим творчеством и идеями и интеллектуальной собственностью, знаниями и технологиями. По существу, это основанная на знаниях экономическая деятельность, на которой базируются “Творческие индустрии”.

Креативные индустрии – к которым относятся реклама, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, мода, кино, видео, фотография, музыка, исполнительское искусство, издательское дело, исследования и разработки, программное обеспечение, компьютерные игры, электронные издания и телевидение/радио – являются источником жизненной силы креативной экономики. Они также считаются важным источником коммерческой и культурной ценности.

Креативная экономика – это совокупность всех составляющих креативных индустрий, включая торговлю, труд и производство. Сегодня креативные индустрии относятся к числу наиболее динамичных секторов мировой экономики, предоставляя развивающимся странам новые возможности для перехода в новые быстрорастущие области мировой экономики.

Дополнительную информацию можно найти здесь: https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx?Ne=21,10,,&Me=11,4,

https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Networking-and-Synergies.aspx

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Несмотря на то, что идея креативных индустрий почти слилась с концепцией креативной экономики, впереди еще одно слияние.

Когда IoT (Интернет вещей) и IoS (интернет навыков) станут нормой, а не новинкой, креативная экономика станет основной экономикой.

Что касается культурной экономики, то ее никогда не следовало рассматривать как отдельную категорию. В лучшем случае это подкатегория креативной экономики.

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Поскольку Дженнет – наша икона творческого Туркменистана, давайте представим себе пару возможностей в недалеком будущем.

Например, если кто-то сможет разработать приложение, которое имитирует зрительно-моторную координацию и ловкость Дженнет, его можно использовать на 3D-принтере для производства ее последних ювелирных изделий и аксессуаров. Любой, у кого есть 3D-принтер, сможет купить приложение в app store, и таким образом, магазин Дженнет перейдет в глобальное пространство, не ограничиваясь только городом Туркменабадом.

Другой пример – если разработать приложение, которое сымитирует координацию рук и глаз и ловкость Дженнет, не проходя через каждый шаг для создания ювелирного изделия. Такое приложение окажется бесценным подспорьем, для каждого, у кого есть воображение, но нет необходимых навыков, точности и терпения. За разумную цену из магазина приложений навыки Дженнет будут доступны любому.

Небо – это не предел, потому что на самом деле неба нет.

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Вот краткие анкеты членов делегации Туркменистана, участвовавших в творческом форуме Центральной Азии в Ташкенте (с сайта Британского совета Казахстан):

Александра Эркаева

Независимый дизайнер, Ашхабад

Более 15 лет занимается разработкой айдентики брендов, иллюстрацией и гейм-дизайном. Работает с широким кругом клиентов со всего мира. Ранее Александра работала в местных и международных студиях, где выполняла проекты для Coca-Cola, Samsung, BMW и Mercedes. Также занималась проектами по изменению климата и другим экологическим проблемам для ПРООН в Туркменистане. В 2011 году начала работать в гейм-студии Picnic Hippo в качестве арт-директора и принимала участие в разработке мобильных игр в составе международной команды. С 2016 года работает на фрилансе. Позднее организовала службу по разработке логотипов, чтобы помочь дизайнерам в продаже их работ. В 2018 году Александра запустила развлекательный проект Hi Ashgabat о жизни и культуры Туркменистана в прошлом и настоящем.

Даянч Бабаев

Belli Creative Studio, со-учредитель и арт-директор, Ашхабад

Даянч получил несколько художественных сертификатов в школах Великобритании. По возвращению в Туркменистан он начал свою карьеру в качестве графического дизайнера. В 2014, он стал со-учредителем Belli Creative Studio и с тех пор занял должность арт-директора. Под его руководством фирма разработала фирменный стиль таких международных событий, как “Ашхабад 2017”, “Ашхабад 2018 Чемпионат мира IWF” и “Первый Каспийский экономический форум 2019”.

https://www.belli.studio/

Довлет Гельдиев

Belli Creative Studio, со-учредитель и директор, Ашхабад

Довлет амбициозный бизнесмен. Он получил степень бакалавра в Великобритании, где он изучал информатику и финансы. В 2014 году он стал со-учредителем Belli Creative Studio и с тех пор он руководит фирмой. Под его руководством студия управляла брендингом значительных проектов, таких как “Ашхабад 2017”, “Ашхабад 2018 Чемпионат мира IWF” и “Первый Каспийский экономический форум 2019”.

https://www.belli.studio/

Фаррух Тагиев

Туркмен-Транзит, генеральный директор, Ашхабад

В 2003 году Фаррух закончил Высшую банковскую школу г. Ашхабад и имеет более 9 лет опыта работы в сфере ИТ-бизнеса. В 2010 г. вступил на должность генерального директора компании «Туркмен-Транзит» и отвечает за стратегическое управление развития организации и расширение рынков сбыта. Компания является системным интегратором в отрасли информационных технологий. Под руководством Фарруха «Туркмен-Транзит» вышел на лидирующую позицию IT-рынка в Туркменистане. За годы управления организацией он приобрел и развил навыки в области продаж технологически сложных решений, управления проектами, разработки передовых решений по обеспечению информационной безопасности.

https://turkmen-tranzit.com

Джамиля Керимова

Туркмен-Транзит, начальник юридического отдела, Ашхабад

Джамиля Керимова в 2013 году окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. В 2013-2014 г. работала помощником частного предпринимателя. С 2015 по сегодняшний день работает в ХО «Туркмен-Транзит» начальником юридического отдела. За все время работы она выполняет свои должностные обязанности на высоком профессиональному уровне, в соответствии с должностной инструкцией, старательно, инициативно, за что неоднократно получала благодарности сотрудников и руководителей компании. Она принимает деятельное участие в подготовке проектов нормативных актов компании, осуществляет эффективное методическое руководство правовой работой в Компании. Джамиля постоянно работает над повышением своей профессиональной подготовки. В настоящее время она работает над новым направлением в стране – ко-вовркинг пространства.

https://turkmen-tranzit.com/

Дженнет Артыкова

С самого детства я люблю рукоделие и вышивку, но в последние годы больше занимаюсь изготовлением украшений ручной работы в туркменском стиле. У меня небольшой магазин в городе Туркменабад, где я выставляю свою коллекцию. Также два-три раза в год я участвую в выставках рукоделия в Ашхабаде, где представляю свои работы и знакомлюсь с людьми со всего Туркменистана. В прошлом году меня пригласили участвовать в рождественской выставке рукоделия, организованной ООН и Посольством Великобритании в Туркменистане. Для меня это была уникальная возможность показать свои работы и познакомиться с новыми людьми, а также узнать о новых видах рукоделия.

Я планирую организовать профессиональные семинары в разных регионах страны, чтобы помочь мастерам создавать работы самого высокого уровня.

https://www.instagram.com/jennet_artykova_/

Мяхри Ахмедова

Акыллы Тилисмат, генеральный директор, Ашхабад

Мяхри окончила Российскую государственную академию интеллектуальной собственности, является квалифицированным юристом и до 2018 года работала в различных местных IT и сервисных компаниях. С апреля 2018 года компания запустила совершенно новый проект для региона – акселератор стартапов. Цель проекта – поддержать молодых и амбициозных предпринимателей в реализации их идей. В том же году компания выиграла грант Посольства Великобритании на развитие проекта. Кроме того, в компании есть отдел ивент-менеджмента, который занимается организацией бизнес-мероприятий: конференций, форумов и тренингов. Мяхри надеется, что в ходе форума сможет расширить свои горизонты, обменяться опытом с другими участниками и принести новые идеи в компанию.

https://www.akyllytilsimat.com/

Сельби Джумаева

Социолог, Ашхабад

Сельби Джумаева занимается культурной социологией и географией Центральной Азии через визуальную этнографию, архивы, репрезентации в народном творчество и среду базаров. Она преподавал экологическую философию, социологические теории и методы исследования в Туркменистане и Кыргызстане. Сельби была резиденткой Центра Международных Гендерных Исследований Окфордского Университета в 2016-ом году и является выпускницей 2011-го года совместной стипендиальной программы правительства Великобритании Чивнинг и Эссекского Университета.

http://instagram.com/s.jumayewa

Шекер Акиниязова

Design by Sheker, основатель, Ашхабад

Шекер – член Союза архитекторов Туркменистана. Основатель и главный дизайнер студии дизайна интерьеров Design by Sheker. Предприниматель, занималась туркменской вышивкой и всеми видами связанной продукции, включая одежду, декор, украшения, предметы для дома, картины, ковры и прочие изделия туркменских мастериц. Шекер не только продвигает ручную туркменскую вышивку, но и создает на ее основе всевозможные украшения и аксессуары для международных показов. Также Шекер преподает курс дизайнерской работы и дизайна интерьера в Школе предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Другие интересы: фотография, живопись, дизайн моды.

https://www.instagram.com/designbysheker/

Тахыр Алладурдыев

Caspy Creative, cо-основатель и финансовый директор, Ашхабад

Профессиональный предприниматель. Получил степень бакалавра прикладных наук (B.A.Sc.) в области бухгалтерского учета и бизнес-менеджмента в Университете Северного Иллинойса (Де-Калб, Иллинойс, США). Владеет английским, русским, турецким и туркменским языками. Области специализации – обслуживание клиентов, продажи и стратегическое бизнес-планирование. Сейчас Тахыр является финансовым директором и сооснователем Caspy Creative Studio – студии дизайна в Ашхабаде, Туркменистан. Caspy Creative Studio – одно из самых успешных креативных агентств страны. Студия создает уникальные решения для клиентов из различных сфер деятельности как в стране, так и за ее пределами. Тахыр активно продвигается в креативном секторе в соответствии с девизом студии – «Воплощаем идеи в жизнь».

http://www.caspy.biz/

/// nCa, 13 декабря 2019

КОНЕЦ.