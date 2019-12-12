Вкус Нейтралитета

Тарик Саиди и Равиля Кадырова

Как говорил Наполеон, армия марширует за счет живота. — Нехватка продовольствия на одном континенте может заселить целый новый континент. — А по словам суфийского мастера, хлеб – это шестой столп Ислама.

Еда укрепляет дружбу. Еда, или ее отсутствие, вдохновляет на создание шедевров в литературе и музыке. Еда иногда является разделительной линией между войной и миром.

Возможно, еда также является отличным выражением нейтралитета, особенно когда в небольшом зале умещаются сразу разнообразные кухни из более чем десятка стран.

На полях международной конференцией, посвященной 24-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана, которая состоялась в Ашхабаде 11 декабря 2019 года, прошел кулинарный фестиваль.

Дорогу к месту проведения фестиваля нашли все сразу. Откуда-то доносился сложный букет ароматов лучших кулинарных изысков из многих стран. Мы шли, руководствуясь нашим обонянием.

Из-за большого количества гостей и павильонов с блюдами в маленьком зале невозможно было сделать хорошие фотографии. Более того, поскольку мы в первую очередь гурманы, наше внимание было сосредоточено на еде, а не на фотографировании.

Тем не менее, представляем наш фоторепортаж: