Доклад о Человеческом Развитии 2019 – Своевременное напоминание для Центральной Азии

Тарик Саиди

Представительство ПРООН в Туркменистане организовало брифинг для средств массовой информации, гражданского общества и учреждений системы ООН 9 декабря 2019 года, на котором был представлен Глобальный доклад о человеческом развитии (HDR) 2019 года.

Важной особенностью HDR 2019 является то, что в дополнение к ИЧР (Индекс человеческого развития), для восприятия глубины в документе также содержится ИЧРН (Индекс развития человеческого потенциала с поправкой на неравенство). Это полезно для политиков и лиц, принимающих решения.

ИЧР является статистическим инструментом, используемым для измерения общих достижений страны в социальных и экономических аспектах. Этот показатель учитывает состояние здоровья людей, уровень их образования и уровень жизни. Другими словами, он выходит за рамки цифр и пытается измерить восходящие или нисходящие тенденции в качестве жизни людей. Разработанный пакистанским экономистом Махбубом уль Хаком в 1990 году ИЧР в настоящее время признан в качестве стандартного инструмента всеми странами и международными и региональными институтами развития.

Вот как Доклад о человеческом развитии определяет ИЧРН:

ИЧРН соотносит средние достижения страны в области здравоохранения, образования и доходов с тем, как эти достижения распределяются среди населения страны путем “дисконтирования” среднего значения каждого измерения в соответствии с уровнем неравного его распределения. Таким образом, ИЧРН является средним показателем уровня человеческого развития. Две страны с различным распределением достижений могут иметь одинаковое среднее значение ИРЧ. В идеальном случае ИЧРН равен ИЧР, однако этот показатель понижается по сравнению с ИЧР, когда неравенство возрастает.

Разница между ИЧРН и ИЧР – это издержки человеческого развития, связанные с неравенством, которые также называются общими потерями для человеческого развития из-за неравенства. ИЧРН обеспечивает прямую связь с неравенством в измерениях. Этот показатель может сигнализировать о необходимости политики по сокращению неравенства и дает возможность лучше понять степень неравенства между группами населения и их вклад в общую стоимость развития человеческого потенциала.

Весьма тревожит вывод, сделанный в Докладе за 2019 год – 20 % в 2018 году прогресса в области развития человеческого потенциала было потеряно из-за неравенства.

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В пресс-релизе ПРООН по ДЧР 2019 года, посвященном региону Восточной Европы и Центральной Азии, в качестве проблемных областей названы неравномерный доступ к технологиям и образованию, а также факторы, связанные с климатом.

В ДЧР-2019 говорится:

Исторически более равный регион Восточной Европы и Центральной Азии в настоящее время сталкивается с нестабильными рынками труда и социальной изоляцией. Тем не менее, этот регион испытывает самые низкие общие потери в человеческом развитии от неравенства, измеренные индексом человеческого развития, скорректированным с учётом социально-экономического неравенства, что указывает на то, что неравенство здесь, хотя и присутствует, но в среднем менее выражено, чем в других регионах. Регион также добился заметного прогресса в расширении сферы высшего образования, приблизившись к развитым странам.

Тем не менее, выводы доклада подтверждают выводы регионального ДЧР 2016 года, в котором говорится, что неравенство на рынке труда и изоляция лежат в основе проблем неравенства в регионе и стимулируют эмиграцию, которая усугубляет тенденции депопуляции в большей части региона.

Сложности на рынке труда в регионе имеют важное значение как с точки зрения наличия достойных рабочих мест, так и потому, что доступ к социальной защите часто связан с формальным участием на рынке труда. Те, кто не имеет достойного рабочего места, сталкиваются с гораздо более высокими рисками нищеты, уязвимости и исключения из сферы социальных услуг и социальной защиты.

Данные опросов также свидетельствуют о том, что общественность обеспокоена качеством управления, в частности коррупцией и неравенством перед законом. Такое восприятие может отражать более глубокую озабоченность по поводу неравенства, которое не отражено в официальных социально-экономических данных.

Доклад о человеческом развитии 2019 – За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке

ссылка для скачивания http://hdr.undp.org/en/2019-report

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Доклад о человеческой развитии (ДЧР) с его ИЧР и ИЧРН является полезным подспорьем, но не полным набором инструментов.

Объединение Центральную Азию с Восточной Европой в одну группу не дает возможность актуальной оценки ситуации.

Некоторые из проблем, стоящих перед Центральной Азией, носят и глобальный, и локальный характер; некоторые из них являются лишь временным явлением.

Например, доступ к образованию не является проблемой в Центральной Азии. До средней школы образование является обязательным и бесплатным. Проблема заключается в том, что система образования в регионе, как и в большинстве стран мира, не в состоянии подготовить молодежь к быстро меняющемуся миру. —– Дети быстрее учатся делать селфи, чем произносить слово «мама».

Необходимо пересмотреть всю нынешнюю концепцию образования. Это задача, которую каждая страна и каждый регион должны решать по-своему, опираясь на современный опыт.

Еще одна проблема универсального характера с локализованными последствиями – это интернет-привычки людей. —– Сколько времени мы тратим на раздачу лайков под снимками милых младенцев и красивеньких собачек, сколько смешных видео и шуток мы размещаем в сетях каждый день, какой объем сплетен мы генерируем и распространяем, сколько раз в день мы участвуем в глупых дебатах и т. д.

Эти интернет-привычки вызывают зависимость, и до сих пор нет методики для того, чтобы измерить их воздействие на общество как продуктивный и инклюзивный организм.

Волатильность рынков в сочетании с привычками потребления – это еще одна проблема глобального характера с локальными оттенками. Из-за этого люди на низкооплачиваемых рабочих местах продолжают дрейфовать чуть выше или ниже черты бедности.

Существуют разрывы: разрыв между существующей системой образования и реально необходимой; разрыв между возможностями трудоустройства и наличием молодежи с такими навыками работы; разрыв между стремлением к гендерному равенству и способностью обеспечить гендерное равенство; разрыв между реальными потребностями людей и желаниями, которые рождаются из-за использования социальных сетей; разрыв между реальными приоритетами и предполагаемыми приоритетами и т.д. —– Разрыв между тем, кто мы есть, и тем, кем мы себя считаем.

Конечно, осознание просыпается эпизодически, и правительства в Центральной Азии находятся в процессе объединения усилий для решения проблем, которые обрушились на них. Например, в совместном заявлении, опубликованном по итогам недавно завершившегося в Ташкенте консультативного саммита глав государств Центральной Азии, выражено стремление к сотрудничеству во всех сферах жизни и экономики.

Неравенство может быть на подъеме, но это все еще не главная проблема в Центральной Азии. Реальная проблема заключается в необходимости обоснованного и гибкого перераспределения людских и материальных ресурсов.

Доклад о человеческом развитии не критикует жизнедеятельность какой-либо страны. Это не табель успеваемости. Реальная цель ДЧР – высветить те области, где можно сделать больше. А вот какие именно усилия предпринять – этот вопрос выходит за рамки ДЧР, хотя в докладе и содержатся полезные указатели.

До тех пор, пока мы не определим характер каждой проблемы, стоящей перед нами, мы не в состоянии будем найти все необходимые решения.

Центральная Азия должна рассматривать Доклад о человеческом развитии 2019 как своевременное напоминание. /// nCa, 10 декабря 2019 г.