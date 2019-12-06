Международный день солидарности с палестинским народом

Посол Государства Палестина д-р Хоссейн Ганнам провел прием в четверг (5 декабря 2019 года) по случаю Международного Дня солидарности с палестинским народом.

Г-жа Елена Панова, координатор ООН в Туркменистане, зачитала послание генерального секретаря ООН.

Выступление Посла:

Уважаемый Бердынияз Мятиев!

Высокочтимые Дамы и Господа, уважаемые присутствующие

На протяжении более чем семидесяти лет Палестинский народ переживает множество трагедий и кризисов. Наш народ претерпел жертвы, боль, перемещение; он был стойким и боролся; он был замучен и заключен в тюрьму, защищая свою историю, свою Родину и свои святые места. Они остаются непоколебимыми в своей борьбе и в пути, а также в своей вере в свои национальные стремления и цели в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций.

Мы приняли международное законодательство и международное право в качестве арбитра для разрешения конфликта. Мы приняли путь переговоров, диалога, политического участия и мирного народного сопротивления в качестве средства урегулирования всех вопросов окончательного статуса и достижения мирного соглашения, которое приведет к независимости, прекращению оккупации и прекращению конфликта.

Однако все это время Израиль, оккупирующая держава, проводил лишь тактику проволочек и недобросовестных действий с момента заключения соглашений в Осло и по сей день. Кроме того, Премьер-Министр Израиля заявил о своем неприятии решения о создании двух государств и активно проводил аннексию и поселенческую деятельность на нашей оккупированной земле в целях подрыва этого решения. Его правительство упорно прилагает усилия по изменению самобытности и характера Восточного Иерусалима, столицы нашего Государства. Оно приняло дискриминационные и расистские законы. Своей блокадой оно изолировало Газу от остальной части нашей страны и от всего мира. Оно задушило нашу экономику и украло наши деньги и природные ресурсы. Оно нарушило все заключенные с ней политические, экономические соглашения и соглашения в области безопасности.

Уважаемые и Дорогие Друзья,

В очередной раз мы видим, как администрация США нарушает международное право, доказывая, что она не имеет права быть честным посредником. Две недели назад Госсекретарь США заявил, что Израильские поселения на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, не противоречат международному праву. Эта позиция была отвергнута нами и международным сообществом в целом. Это заявление является недействительным, незаконным и не имеющим юридической силы и полностью противоречит международному праву и резолюциям ООН, включая резолюции Совета Безопасности, в частности 2334 (2016). Такие незаконные заявления и решения Соединенных Штатов лишь поощряют Израильское правительство к продолжению своей оккупации, ускорению своей поселенческой деятельности и дальнейшему совершению преступлений, определенных Римским Статутом.

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить нашу признательность всем странам и всем международным организациям, которые осудили и отвергли это заявление и деятельность по урегулированию, которые представляют собой вопиющее и серьезное нарушение резолюций Организации Объединенных Наций и норм международного права. Международное сообщество отвергло это заявление, как оно отвергло ранее нападение США на международный консенсус и круг ведения мирного процесса, а также как оно выступило против политики США в отношении Иерусалима и противостояло нападению на БАПОР, оказывая финансовую и политическую поддержку Агентству и возобновляя его мандат, и все это в прямом, недвусмысленном послании о том, что Палестинский народ имеет право на свободу и справедливость и что все народы в регионе имеют право на справедливый и прочный мир.

Уважаемые и Дорогие Друзья,

Международное право является краеугольным камнем многостороннего порядка и не терпит двойных стандартов и неверных толкований. Отношение к Израилю как к Государству, стоящему выше закона, только поощряет его продолжать действовать как Государство вне закона. Международное сообщество должно немедленно взять на себя ответственность за прекращение этой Израильской агрессии против нашей земли, нашего существования и нашего будущего. Настало время для принятия конкретных мер по обеспечению защиты Палестинского народа и со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществлению его права на самоопределение, свободу и независимость на земле, оккупированной в 1967 году. Настало время для стран всего мира, которые верят в решение о создании двух государств и которые признали Израиль, также признать Государство Палестина.

Разве еще не пришло время положить конец самой длительной военной оккупации в современной истории? Разве Палестинский народ, как и все народы, не имеет права на свое независимое суверенное Государство? Разве они не имеют права положить конец мучениям беженцев, которые были принудительно изгнаны из своих домов в 1948 году?

Уважаемые и Дорогие Друзья,

Мы выражаем нашу признательность Государствам, которые подтвердили свою приверженность международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций, и призываем международное сообщество в целом в соответствии с их обязательствами не признавать незаконную ситуацию, созданную незаконной политикой и практикой Израиля в оккупированной Палестине, включая Восточный Иерусалим, и не оказывать помощь или содействие, которые позволили бы сохранить и закрепить эту ситуацию. Все государства должны проводить различие между территорией оккупирующей державы и оккупированной территорией и обеспечивать подотчетность.

Я вновь заявляю, что наши руки по-прежнему протянуты к справедливому миру на основе резолюций Организации Объединенных Наций и решения о создании двух государств на границах 1967 года. Мы никогда не отказывались от проведения переговоров и представили нашу мирную инициативу в феврале 2018 года Совету Безопасности, где мы призвали к созыву международной мирной конференции и созданию международного многостороннего механизма для оказания сторонам на переговорах помощи в урегулировании всех вопросов, касающихся окончательного статуса, и предоставления гарантий для обеспечения осуществления этого согласованного в конкретные сроки достижения справедливого и прочного мира на основе международно одобренных параметров.

Несмотря на десятилетия разочарований и неудач, мы по-прежнему привержены многостороннему порядку, который уважает и обеспечивает уважение международного права. Государство Палестина будет и впредь участвовать в усилиях, направленных на укрепление верховенства международного права, в том числе путем создания наших национальных институтов, распространения культуры мира и расширения прав и возможностей нашего народа, особенно женщин и молодежи.

Мы также будем продолжать наши усилия по объединению нашей земли и народа посредством выборов, к которым мы призывали и которые мы планировали организовать в предстоящие несколько месяцев, с целью добиться единой власти, одного закона и одной законной силы.

Уважаемые и Дорогие Друзья,

Палестинский народ не исчезнет и не сдастся угнетению и несправедливости, как наша судьба. Наш народ будет продолжать свою законную борьбу против этой колониальной оккупации нашей земли и нашего народа и против отказа в наших неотъемлемых правах, включая наше право на самоопределение. Мы также не откажемся от глубоко укоренившейся в нас культуры мира и терпимости и будем продолжать борьбу с терроризмом в нашем регионе и во всем мире.

В этот Международный День Солидарности с Палестинским народом, мы вновь выражаем нашу глубочайшую признательность всем странам, правительствам, организациям и народам, которые выразили свою солидарность с Палестинским народом, поддержали его борьбу и укрепили решимость и стойкость в самые мрачные часы его истории.

Пользуясь случаем, выражаю приветствия и почтения правительству Туркменистана, также Его Превосходительству Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за приоритетные и твердые позиции при поддержке Палестинского вопроса, высоко оценивая положительное голосование Туркменистана в пользу Палестины, и за множество решений третьего и четвертого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, прошедший 19-го ноября 2019г. (Проект резолюции права на самоопределение Палестинского народа).

Мы на пороге празднования Дня Постоянного Нейтралитета Туркменистана, и выражаю теплые, искренние поздравления Туркменскому народу и Правительству, Его Превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову, желая прогресса и процветания Туркменистана.

Послание Генерального Секретаря ООН Антони Гутерриша:

Урегулирование израильско-палестинского конфликта остается одной из самых трудновыполнимых задач, стоящих перед международным сообществом.

К сожалению, за последний год не произошло каких-либо положительных изменений, и ситуация на местах продолжает ухудшаться.

Необходимо положить конец активизировавшейся незаконной поселенческой деятельности, сносу домов палестинцев и безмерным страданиям населения Газы.

Как указано в резолюции 2334 Совета Безопасности, создание поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права.

Указанные действия могут подорвать шансы на создание палестинского государства на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций.

Кроме того, необходимо прекратить неизбирательные ракетные и минометные обстрелы израильского гражданского населения.

Я призываю израильтян и палестинцев, а также всех их сторонников принять меры, которые восстановят веру в возможность урегулирования конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств.

Другой реальной альтернативы не существует.

Было бы опасно и ошибочно считать, что конфликт можно регулировать или сдерживать бесконечно.

Только конструктивные переговоры между сторонами в духе доброй воли, при поддержке международного сообщества и в соответствии с давно принятыми резолюциями Организации Объединенных Наций и давно согласованными условиями, позволят выработать справедливое долгосрочное решение, предусматривающее сосуществование двух государств с Иерусалимом в качестве общей столицы.

В этой связи прежде всего необходимо продемонстрировать лидерские качества и политическую волю. Необходимо также поддерживать усилия гражданского общества и представителей всех сторон, которые стремятся сблизить израильтян и палестинцев.

По случаю Международного дня солидарности предлагаю подтвердить нашу приверженность защите прав палестинского народа.

Организация Объединенных Наций не откажется от своих обязательств перед палестинским народом — мы боремся за реализацию ими своих неотъемлемых прав и построение мирного, справедливого, безопасного и достойного будущего как для палестинцев, так и для израильтян.

/// nCa, 6 декабря 2019

Фоторепортаж с места торжества: