В Ашхабаде отметили Национальный День ОАЭ

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде провело в понедельник (2 декабря 2019 года) праздничный прием по случаю 48-й годовщины Национального Дня ОАЭ.

Посол Хасан Абдулла Аль-Адаб выступил с краткой речью и презентацией, посвященной истории ОАЭ, прогрессе, достигнутом с момента образования Эмиратов. Также в выступлении прозвучала информация о всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая будет проведена ОАЭ в следующем году.

Во время приема был показан документальный фильм об истории, культуре и развитии ОАЭ.

Ниже опубликован текст выступления Посла Посол Хасан Абдулла Аль-Адаба:

Сегодня народ Объединённых Арабских Эмиратов празднует близкую и дорогую сердцу каждого гражданина страны 48-ю годовщину провозглашения Объединённых Арабских Эмиратов.

Этот день в 1971 году положил начало расцвету и превращению страны в одну из лучших в мире к своему пятидесятилетию.

Наши уверенные шаги на пути к триумфальному прогрессу происходят во всех областях, воплощая «Концепцию ОАЭ 2021». Под мудрым руководством страна с непоколебимой решимостью продолжает своё развитие и рассчитывает на усилия своей молодёжи в деле продолжения реализации великих достижений.

Прогресс, развитие и процветание сопровождаются сбалансированной внешней политикой, основанной на подходах умеренности и ценностях правды, добра, человеческой отдачи и толерантности. ОАЭ стали символом щедрой гуманитарной помощи во всём мире, а дипломатия ОАЭ благодаря дальновидному и мудрому руководству построила мосты братских и дружественных отношений со странами мира.

Празднование 48­й годовщины Национального дня ОАЭ совпадает с провозглашением Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Его Высочеством Шейхом халифа бен Заид Аль Нахаяном 2019 года «Годом толерантности». Это опирается на подходы бывшего Президента Шейха Заид бен Султан Аль Нахаяна, при­званные превратить Объединённые Арабские Эмираты в глобальную столицу толерантности и подтверж­дающие ценности толерантности как устойчивой институциональной работы через комплекс законов и политики, направленных на углубление ценностей толерантности и диалога, взаимного признания и открытости для разных культур, особенно в среде новых поколений.

«Всемирной конференцией человеческого братства», организованной Советом мусульманских старейшин в Абу­Даби под покровительством наследного принца Абу­Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами ОАЭ Его Высочества Шейха Мухаммед Бен Заид Аль Нахаяна, была принята Декларация «Человеческое братство для мира во всём мире для совместного жительства». Данный документ был подписан в присутствии Его Высоко­преосвященства Верховного Имама, Шейха «Аль­Азхар Аль­Шариф» Доктора Ахмед Аль­Таййиба и Его Святейшества Папы Франциска – Папы Католической Церкви.

Год толерантности отражает подход, принятый Объединёнными Арабскими Эмиратами с момента их создания, в качестве моста для общения и сближения между народами и культурами мира в открытой среде, основанной на уважении и отказе от экстремизма и взаимном признании.

Объединённые Арабские Эмираты являются примером в отношении толерантности и согласия между людьми. На территории ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, они живут в гармонии и согласии, а законы страны гарантируют резидентам право пользоваться услугами в области здравоохранения, образования и досуга на равных основаниях с гражданами и без какой-­либо дискриминации.

Через десять месяцев начнёт свою работу выставка «Expo 2020 Dubai».

Она будет проходить под девизом «Взаимодействие умов и построение будущего». Эта выставка является одной из самых важных международных выставок, и сегодня усиленными темпами ведутся работы для принятия всех участников и демонстрации всеми странами в своих павильонах своей культуры, экономики, торговли и истории. Ожидается участие более 200 стран, в том числе и Туркменистана, и более 25 миллионов посетителей, что будет способствовать укреплению культурного взаимопонимания между народами и изменит представление о регионе, а также его роли в установлении статуса нашего государства как колыбели новых технологий и инкубаторной среды для проектов малых и средних предприятий и предпринимателей в регионе.

Достижения нашей страны не ограничиваются экономическими успехами. 25 сентября 2019 года первый эмиратский астронавт Хазза Аль­Мансури отправился на Между­народную космическую станцию, и Объединённые Арабские Эмираты стали 19­й страной, прибывшей на станцию для реализации наиболее важных пунктов своей амбициозной космической программы, что стало новым этапом в развитии национального космического сектора.

Одним из наиболее заметных достижений этого года, достигнутых дипломатией ОАЭ, является укрепление международных позиций паспорта ОАЭ. Он сохраняет первые позиции по данным рейтинга «Passport Index» и получил дополнительные визовые льготы. Сейчас уже 177 стран позво­ляют гражданам ОАЭ въезжать на их территорию без визы.

Объединённые Арабские Эмираты и Туркменистан имеют весьма тесные исторические связи и сегодня представлены в отношениях лидеров двух дружественных стран – Президента ОАЭ Его Высочества Шейха халифа бен Заид Аль Нахаяна и Его Превосходительства Президента Турк­менистана господина Гурбангулы Бердымухамедова, а также заключающиеся в тесных отношениях, существующих между Его Превосходительством Президентом Туркменистана и Его Высочеством Шейхом Мухаммед бен Рашид Аль Мактумом – Вице­президентом Объединённых Арабских Эмиратов, премьер­министром, правителем Дубай. Также с Его Высочеством Шейхом Мухаммед бен Заид Аль Нахаяном, наследным принцем Абу­Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами.

Правительство ОАЭ придаёт большое значение развитию отношений с дружественным государством Туркменистан во всех областях. Эти отношения между двумя странами основаны на взаимопонимании и общих интересах и постоянно развиваются.

Мы высоко оцениваем исторический визит Его Превосходительства Президента Туркменистана, господина Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты, состоявшийся в марте 2018 года, в ходе которого прошли встречи на высоком уровне и был подписан ряд соглашений в области инвестиций, экономики, туризма и культуры для достижения общих интересов двух дружественных стран и народов.

Я хотел бы воздать должное мудрому решению Его Превосходительства Президента Туркменистана об открытии Генерального консульства Туркменистана в Дубае в ноябре 2019 года. В своём выступлении на данном мероприятии Его Превосходительство Шейх хамдан бин Рашид Аль Мактум высоко оценил уровень отношений, существующих между ОАЭ и Туркменистаном, особенно в области инвестиций, торговли и туризма, и подчеркнул стремление мудрого руководства ОАЭ укреплять узы дружбы и расширять сотрудничество между двумя странами и дружественными народами в целях обеспечения общих интересов.

Мы, в Объединённых Арабских Эмиратах, высоко ценим интерес Туркменистана к открытию Генерального консульства в Дубае. Мы рассматриваем этот шаг как мудрое решение, принятое Правительством Туркменистана. Это событие способствует укреплению двусторонних отношений между братскими странами. /// nCa, 3 декабря 2019

Фоторепортаж с торжества: