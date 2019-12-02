Речь Трампа в Баграме – излишняя бравада говорит о слабости

Тарик Саиди

Это было грустно. Очень грустно. —– Американский президент побеседовал с самыми храбрыми и патриотичными американскими солдатами. Зал был окружен орудийными машинами. Зал располагается на территории одной из самых безопасных американских баз в мире. Американская база находится в одной из самых охраняемых зон в мире. – И все же американский президент стоял внутри пуленепробиваемого ящика, который был дополнительно укреплен мешками с песком. Всего в нескольких метрах от помоста ожидал вертолет “Апач”, готовый в случае необходимости эвакуировать президента.

Это было грустно. Очень грустно. —– Американский президент должен был лететь в Баграм на самолете, который был оборудован четырьмя кожаными креслами и переносным туалетом только для этого перелета. Кто-то должен был продолжать использовать твиттер-аккаунт американского президента, для создания впечатления, что он находится где-то в районе Мар-а-Лаго. Все, включая президента, должны были сдать свои мобильные телефоны перед началом перелета. Самолет должен был приземлиться с выключенными фарами и опущенными оконными ставнями, что противоречит основным инструкциям по технике безопасности. Необходимо было пролететь 32 часа туда и обратно, только ради проведения трех часов в Баграме.

Если это признаки победы в Афганистане, то как выглядит поражение?

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Самым примечательным заявлением президента Трампа в его выступлении на базе в Баграме было то, что переговоры с талибами возобновились после внезапного прекращения огня в сентябре, и что талибы готовы к прекращению огня.

Потребовалось всего несколько часов, чтобы это заявление молниеносно распространилось.

Представитель талибов заявил СМИ, что они готовы к переговорам, но их позиция остается прежней.

Позиция движения “Талибан”, отраженная в нескольких раундах переговоров в Дохе, заключается в том, что прекращение огня будет обсуждаться в рамках межафганского диалога, в который войдет афганское правительство, только после того, как будет достигнуто соглашение между Движением “Талибан” и американцами.

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Речь президента Трампа была предназначена как для военнослужащих, так и для избирателей на родине, который любит шум и грохот.

Несмотря на 5043 слова храброго шума (включая некоторые слова президента Гани), трудно найти в них какое-либо реальное содержание. Внимания только заслужило заявление талибов о прекращении огня.

Речь представляла собой сильно залатанное лоскутное одеяло в стиле Трамп – масса похвалы и восхваления американской мощи и величия.

Это была предвыборная речь.

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Вот ссылка на полную стенограмму выступления президента Трампа на базе Баграм 28 ноября 2019 года:

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-troops-bagram-airfield-bagram-afghanistan/

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Что касается Центральной Азии, то лишь один пункт заслуживает некоторого внимания.

Президент Трамп сказал: «Победа на поле боя всегда будет принадлежать тебе, американский солдат. В долгосрочной перспективе, конечно, будущее Афганистана и стран этого региона не будет решаться на поле боя. В конечном счете, должно быть политическое решение, и мы работаем с президентом [Гани], и мы работаем с большим количеством людей прямо сейчас над политическим решением, принятым самими жителями региона».

Попытка проанализировать этот абзац подобна попытке заглянуть в черную дыру – возможно, там что-то есть, но этого не видно.

Одно из вероятных объяснений заключается в том, что американские политики и лица, принимающие решения, на данном этапе не имеют ни ясности, ни уверенности во многих вещах. /// nCa, 2 декабря 2019 г.