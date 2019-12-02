Саммит глав государств Центральной Азии в Ташкенте придаст новый импульс региональной интеграции

Эльвира Кадырова

29 ноября 2019 года в Ташкенте состоялась вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В работе саммита приняли участие:

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев – в статусе почетного председателя саммита глав государств Центральной Азии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Саммит представил хорошую возможность для обсуждения в верхах путей сближения региональных государств и решения общих сложностей.

По итогам саммита было принято Совместное заявление и одобрен Регламент подготовки и проведения консультативных встреч.

Также было принято решение о переходе председательства в Международном Фонде по спасению Арала от Туркменистана Таджикистану в период 2020-22 гг.

Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2020 году в столице Кыргызстана, Бишкеке.

Узбекистан предлагает создать в Центральной Азии инвестиционный форум и транспортный совет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что «нынешние условия быстроменяющейся обстановки в мире, обострения угроз безопасности и усиления факторов, негативно влияющих на стабильное развитие, обуславливают необходимость укрепления партнерства на основе взаимного доверия и координации усилий».

Глава Узбекистана высказал несколько инициатив, направленные на выработку Единого видения многостороннего сотрудничества в Центральной Азии.

Во-первых, это углубление торгово-экономических и инвестиционных связей, необходимость совместного продвижения проектов кооперации в разных отраслях экономики – в таких, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, электротехнической, текстильной промышленности, аграрном секторе.

Шавкат Мирзиёев предложил организовать с этой целью Инвестиционный форум стран Центральной Азии в Ташкенте, проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Во-вторых –это укрепление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона.

Узбекистан предлагает ускорить создание регионального Совета по транспортным коммуникациям, согласовать Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

В-третьих – расширение сотрудничества в энергетической сфере с учетом долгосрочных интересов региона. Выражена готовность Узбекистана рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии.

В-четвертых – совместное формирование узнаваемого туристического бренда и имиджа Центральной Азии. С этой целью Президент Узбекистана предложил провести Международную туристическую конференцию «Путешествие по Центральной Азии».

Казахстан инициирует подписание пятистороннего Договора о дружбе и сотрудничестве

По предложению Президента Туркменистана Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев был избран Почетным Председателем Консультативной встречи.

В ходе своего выступления Назарбаев предложил заключить пятисторонний «Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

В этом фундаментальном политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели взаимодействия в регионе. Соглашение также закрепит принцип взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности пяти стран.

В целях усиления безопасности в регионе Елбасы предложил провести в следующем году встречу Секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии.

Также Первый Президент Казахстана подчеркнул необходимость устранения барьеров между пятью странами региона для беспрепятственного передвижения товаров, услуг и капитала.

Назарбаев также предложил всем главам государств объявить 15 марта Днем Центральной Азии.

Ряд инициатив касался гуманитарного направления. Нурсултан Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Назарбаев пригласил всех лидеров посетить осенью следующего года Туркестан. «Колыбель тюркского мира – город Туркестан переживает сейчас свой новый ренессанс. При этом он несомненно сохранит свою культурно-историческую и духовную сердцевину», – сказал он.

Кыргызстан выступает за тесную экономическую интеграцию Центральной Азии

«Интеграция в Центральной Азии имеет большое значение для успешной реализации нашего экономического потенциала. Вместе с тем, мы не можем использовать имеющийся потенциал в полной мере из-за существующих барьеров», – отметил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он обозначил в своем выступлении те, проблемы, которые мешают сегодня формированию безбарьерного пространства в Центральной Азии.

Преградами на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, по мнению Кыргызстана, выступают: периодическое введение запретов на экспорт определенных видов продуктов, бюрократия при оформлении грузов для пересечения границы, существующие квоты и пошлины.

Для того, чтобы устранить эти препятствия и тем самым увеличить объёмы торговли между странами региона Жээнбеков предложил – обеспечить полноценное функционирование режима свободной торговли, снизить тарифы и акцизы, упростить таможенные процедуры, облегчать пересечение границ для товаров, обеспечивать беспрепятственный транзит и улучшать логистику.

Также Кыргызстан считает важным развивать сотрудничество между частным сектором и открыть взаимный свободный рыночный доступ для товаров.

Еще одна волнующая тема для Кыргызстана – это вода. В горах Кыргызстана формирует 45% всех водных ресурсов региона. Однако климатические изменения вызывают интенсивное таяние ледников, что может привести к снижению уровня воды в трансграничных реках.

«В результате, это неизбежно повлияет на экологию Центральной Азии, негативно повлияет на совместную экономическую деятельность, значительно снизится потенциал крупных ГЭС», – отметил Президент Кыргызстана.

В этой связи, он предложил внедрить в Центральной Азии взаимовыгодные механизмы компенсации за накопление водных ресурсов. «Мы рассчитываем, что затраты на накопление, хранение, управление и доставку воды будут соответствующим образом возмещаться», – сказал он.

Развитие транспортно-коммуникационных коридоров, обеспечивающих выход стран Центральной Азии на внешние рынки – это еще одна тема, по корой высказался кыргызский лидер.

«Для нас, как части древнего Великого Шелкового Пути, приоритетное значение имеет расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов», – подчеркнул он, призвав своих коллег к совершенствованию грузовых и пассажирских перевозок в регионе или транзита по территориям сторон в упрощенном порядке.

В настоящее время в Кыргызстан ведутся строительные работы на 13 магистральных автодорогах. Самый крупный проект в сфере дорог — это строительство железной дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан.

В числе других вопросов, которые поднял Жээнбеков – это сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, повышение безопасности на границах.

Таджикистан предлагает создать в Центральной Азии Инвестиционный Фонд

«Близкий сосед, лучше дальнего родственника», – напомнил своим коллегам Президент Таджикистана Эмомали Рахмон известную в Центральной Азии пословицу.

Таджикский лидер высказал идею создания Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования перспективных региональных проектов.

Таджикистан также видит перспективным развитие сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере сельского хозяйства, промышленности, создания транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Так в частности, Президент Рахмон предложил рассмотреть вопрос подготовки к подписанию соответствующего многостороннего Соглашения в целях дальнейшей разработки обще-регионального механизма транспортно-транзитного взаимодействия.

Совместное использование водных ресурсов стало следующей темой, которую затронул Президент Таджикистана.

«В Таджикистане, где формируются до 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии, в последние десятилетия наблюдается значительное сокращение площади ледников. К настоящему времени из 13 тысяч ледников, расположенных в горах Таджикистана исчезла одна тысяча», – подчеркнул Эмомали Рахмон, указав на необходимость принятия мер для совместной разработки и реализации региональных программ с целью снижения уровня воздействия антропогенных факторов на состояние ледников.

Зашла речь и о волнующих регион проблемах безопасности. Здесь, по словам таджикского лидера на первый план выходят вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, контрабандой наркотиков, разрастанием деятельности транснациональных организованных преступных групп, киберпреступностью, торговлей людьми.

С учётом этого Президент Таджикистана предложил сформировать механизм проведения регулярных встреч руководителей силовых структур и специальных служб государств Центральной Азии.

Также он выразил поддержку международных и региональных усилий, направленных на поиск мирных путей разрешения афганской проблемы.

Выступление Президента Туркменистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Уважаемые главы государств!

Уважаемые члены делегаций!

Позвольте, прежде всего, выразить слова признательности уважаемому Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за гостеприимство, радушие, созданные условия для плодотворной совместной работы.

Сегодняшняя встреча знаменует собой очередной важный этап в сотрудничестве государств Центральной Азии, призванном обеспечить необходимые условия для стабильного и устойчивого развития региона, налаживания между нашими государствами прочных и эффективных механизмов взаимодействия, формирования жизнеспособных схем и моделей интеграции Центральной Азии в мировые процессы как достойного, равноправного, ценного партнёра.

Эти задачи очень серьёзны, жизненно важны для всех нас и каждого в отдельности, и в этом смысле формат Консультативных встреч на высшем уровне не просто оправдан, но и в высшей степени востребован и очень актуален. Сегодня мы, по сути, ставим перед собой общие цели, и тем важнее регулярная, как вы отметили, «сверка часов», возможность обменяться мнениями, и если есть какие-то озабоченности или недопонимание, то напрямую и открыто о них заявить.

Хотя, конечно, я глубоко убеждён, что определяющими в отношениях между странами Центральной Азии сегодня являются конструктивизм, настрой на созидательную совместную работу, понимание общности и неразделённости судеб братских народов и государств и решимость вместе добиваться нужных результатов.

Ставя перед собой масштабные цели, мы понимаем, что ключевым условием их осуществления является прочный и долгосрочный мир, безопасность и стабильность в нашем регионе. Нужно сказать, что за последнее время на этом направлении делается немало.

Заработали механизмы политических консультаций на уровне руководителей МИД пяти государств. Они стали проводиться на регулярной основе, и на них обсуждаются конкретные вопросы региональной повестки, в первую очередь, вопросы безопасности.

Считаю, что данный формат консультаций может быть подкреплён более тесными и скоординированными действиями наших стран в Организации Объединённых Наций и в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.

Необходимо налаживание в этих структурах не эпизодических, а системных механизмов пятисторонних консультаций, с чётко прописанными приоритетами. С тем, чтобы по вопросам, имеющим действительно важное региональное значение, наши делегации имели ясные ориентиры, согласованные позиции и целенаправленно отстаивали их, опираясь на поддержку друг друга и обоснованно привлекая единомышленников из числа других государств.

В такой серьёзной теме, как региональная безопасность, наши страны должны всегда выступать консолидировано, демонстрируя ответственность и твёрдую решимость обеспечивать у себя дома мир и стабильность.

Это тем более важно сегодня, когда становится понятным, что такие явления, как терроризм, экстремизм, организованная преступность никуда не делись и представляют собой реальную угрозу миру и благополучию целых государств и регионов.

В этом контексте особую значимость приобретает деятельность наших государств по оказанию поддержки процессам примирения в Афганистане.

Я подтверждаю позицию Туркменистана, которую мы неоднократно заявляли и раньше. Как нейтральное государство и ближайший сосед Афганистана, наша страна готова предоставить все необходимые условия для организации непосредственных контактов между всеми сторонами, заинтересованными в мирном, политическом урегулировании ситуации в Афганистане. Убеждены, что переговорному процессу альтернативы нет. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь контрпродуктивны и не имеют перспективы.

Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Последовательно работая в этом направлении, Туркменистан, как известно, инициировал ряд крупных региональных проектов, часть из которых уже успешно завершена. Мы планируем продолжать работу по реализации значимых проектов с участием Афганистана, других наших соседних стран и приветствовали бы подключение к ним государств Центральной Азии.

Никто лучше нас, соседей этой страны, не знает и не чувствует масштабов и глубины афганской проблемы, чаяний и надежд братского народа. Именно нам предназначено сыграть особую роль в деле поддержки Афганистана. Для этого, считаю, что нашим странам необходимо активнее работать в ООН с государствами-партнёрами, Секретариатом, специализированными структурами, чтобы задача оказания всесторонней помощи Афганистану не уходила на второй план и оставалась в ряду самых актуальных пунктов международной повестки.

Уважаемые участники!

Интерес к Центральной Азии со стороны внешних экономических и политических центров с каждым годом возрастает. Это естественно. Наш регион быстро перемещается в разряд одного из энергетических и транспортно-транзитных центров мирового значения.

Наличие здесь огромных природных ресурсов, выгоды географического расположения – это объективные факторы, привлекательные для серьёзных инвестиций, осуществления масштабных проектов. Уверен, что со временем экономическая привлекательность Центральной Азии для крупных зарубежных компаний, инвестиционных фондов, отдельных государств будет только возрастать.

Наша задача – сделать всё возможное, чтобы регион отвечал современным требованиям здоровой экономической конкуренции, стал неотъемлемой частью мирохозяйственных процессов на правах равноправного и эффективного партнёра. Для этого, полагаю, нам нужно самим брать на себя инициативную роль в создании в регионе современной энергетической и транспортно-транзитной инфраструктуры. Отдаём себе отчёт, что для достижения этой цели необходимо привлечение крупных зарубежных инвесторов.

Тем важнее нам, странам Центральной Азии, выстраивать выверенную, основанную на общности интересов и перспектив, долгосрочную стратегию сотрудничества с внешними партнёрами.

Отрадно, что за последнее время заметно активизировалось взаимодействие по формуле 5+. Я имею в виду форматы сотрудничества пяти наших государств с Европейским Союзом, Соединёнными Штатами Америки, Россией, Японией, Республикой Корея. Есть интерес к такому формату со стороны других ведущих государств мира. Повестка таких встреч бывает весьма обширна и разнообразна, но главенствующее место в них неизменно занимают вопросы экономики, энергетики, транспорта и логистики.

В этом контексте, полагаю, что нам нужно активизировать диалог с партнёрами по указанным направлениям, вести его целенаправленно, доказывать им выгоды и перспективы долгосрочных вложений в инфраструктуру региона, активнее задействовать рычаги международных специализированных структур.

На состоявшемся в августе этого года в Туркменистане Первом Каспийском экономическом форуме в качестве ключевых тем фигурировали промышленность, транспорт, энергетика. Была отмечена решающая роль Каспийского региона и сопредельных зон, в первую очередь, Центральной Азии, в формировании стратегического пояса транспортно-транзитного и энергетического партнёрства по линиям Восток-Запад, Азия-Европа.

В этом контексте считаю, что государствам региона, не имеющим прямого выхода к Мировому океану, нужно максимально использовать возможности портовой инфраструктуры восточного Каспия для экспорта своей продукции на рынки Европы, России, Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. Туркменистан готов предоставить для этого свои портовые сооружения на благоприятных условиях.

Далеко не реализованы возможности внутрирегионального транспортного сообщения. Конечно, уже есть примеры совместного осуществления ряда проектов в этой сфере. Но говорить о системной работе по превращению Центральной Азии в современный, комбинированный, высокоэффективный транспортный узел пока рано. Нужно вплотную заняться этими проектами, объединять наши усилия по развитию транспортно-транзитных коридоров и логистики.

В высшей степени актуальной темой нашего взаимодействия выступает сегодня партнёрство в сфере инновационного развития, высоких технологий. Это диктуется ходом современного глобального развития, где инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности.

Я глубоко убеждён, что в государствах Центральной Азии – во всех без исключения – есть потенциал инновационного роста, прекрасные научные школы, передовые технологические наработки. Нужно объединить наши усилия в этом направлении, придать экономикам наших стран, развитию региона ярко выраженный инновационный характер, цифровое измерение.

В целом, для придания нашему сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом, инновационном направлениях целенаправленного и системного характера предлагаю подумать над созданием пятистороннего Делового совета.

Такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединённой стратегии наших государств по приоритетным направлениям экономического партнёрства, выступать с соответствующими рекомендациями правительствам, вырабатывать конкретные предложения по инвестиционной повестке сотрудничества с зарубежными деловыми кругами.

Уважаемые участники!

Обеспечение устойчивого развития Центральной Азии, повышение качества жизни населения наших стран напрямую связаны с решением экологических задач в регионе. Среди них одна из главных – спасение Арала. На состоявшемся в августе прошлого года в городе Туркменбаши Саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) были подробно обсуждены наши усилия в этом направлении, достигнуты определённые договорённости.

Таким образом, были сделаны важные шаги на пути совершенствования деятельности Фонда, повышения его эффективности. Нужно продолжать двигаться в этом направлении, активнее задействовать потенциал международного сообщества, прежде всего, ООН, её специализированных органов.

В этом контексте, полагаю, нужно продвигать инициативу о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций. Хорошей основой для этого являются принятые в апреле прошлого года и в мае этого года Резолюции Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

Спасение Арала – задача не только практического характера. Это наш долг перед историей и памятью. На берегах Арала во многом формировалась среднеазиатская цивилизация, наша идентичность. И потому убеждён: нам нужно сделать всё, чтобы вернуть Аралу будущее.

Несколько слов о важнейшей для наших стран теме сохранения и использования водных ресурсов. Считаю, что мы должны объединить наши усилия на общей мировоззренческой платформе, принципах обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам как обязанности каждого ответственного государства. Второстепенные, локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию региональных целей и приоритетов и выработке на этой основе единой стратегии действий на долгосрочную перспективу.

Позиция Туркменистана здесь хорошо известна. Мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций.

Уважаемые участники!

Решая важнейшие политические, экономические, технологические, экологические задачи, призванные обеспечить Центральной Азии достойное место в XXI веке, мы опираемся на общий цивилизационный фундамент, веками формировавшийся особый, во многом уникальный тип взаимоотношений между нашими народами.

Он включает в себя общность и близость культуры, традиций, ценностей и нравственных установок. Это огромное достояние, доставшееся нам от предков, которое мы бережно храним и переносим в сегодняшний день, соотносим с ним свои помыслы и поступки.

Наша культура и история сегодня цементируют межгосударственные отношения, выступают важнейшим фактором сближения между людьми. Поощряя широкие гуманитарные контакты, развивая культурные связи, мы тем самым, обеспечиваем для наших народов преемственность традиций добрососедства, взаимопонимания и симпатии друг к другу.

В этом процессе ключевую роль призвана сыграть творческая интеллигенция наших стран. Полагаю, что именно она могла бы взять на себя инициативу создания предпосылок для запуска регионального культурного диалога, который бы приобрёл системный и регулярный характер. Можем назвать его Форумом культурного диалога Центральной Азии.

Задача его, на наш взгляд, состоит в налаживании комплексного, многопланового взаимодействия культурных сообществ наших стран, популяризации богатейшего духовно-исторического наследия народов Центральной Азии, современных достижений в области литературы, искусств, кинематографа, поощрении широких молодёжных контактов.

Уважаемые участники Консультативной встречи!

Туркменистан твёрдо привержен дальнейшему развитию и укреплению братских, добрососедских отношений со всеми государствами Центральной Азии. Мы ясно видим потенциал и перспективы нашего взаимодействия в сфере политики и безопасности, экономики и торговли, экологии, науки, культуры и образования. Мы объединены общими целями, последовательно двигаемся к их осуществлению. Уверен, что сегодняшняя встреча откроет для этого новые возможности.

Совместное Заявление Консультативной Встречи Глав Государств Центральной Азии

29 ноября 2019 года в городе Ташкенте состоялась Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Кыргызской Республики, Президент Республики Таджикистан, Президент Туркменистана, Президент Республики Узбекистан и Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы.

Участники встречи:

исходя из общих интересов государств Центральной Азии в укреплении стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе, обеспечении благополучия его многомиллионного населения,

основываясь на общем стремлении государств-участников Консультативной встречи к расширению многостороннего взаимовыгодного сотрудничества, углублению региональной кооперации и упрочению добрососедских связей между странами региона,

подчеркивая первостепенную и ключевую роль государств Центральной Азии в решении актуальных проблем и насущных вопросов всего региона путем переговоров и консультаций на основе консенсуса, равноправия, уважения интересов друг друга,

отмечая, что активное совместное участие центрально-азиатских государств в решении важных мировых проблем, выдвигаемые и реализуемые ими инициативы в областях безопасности, охраны окружающей среды, экономического, социального, научно-технологического, культурного и гуманитарного развития получают широкое международное признание,

подтверждая единство мнений о том, что активизация и укрепление многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии на основе дружбы, добрососедства и взаимной выгоды отвечает коренным интересам братских народов и является ключевым фактором экономического и социального прогресса, поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе,

исходя из необходимости дальнейшего укрепления политического доверия и взаимопонимания между государствами, активизации и расширения торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального сотрудничества,

придавая особое значение углублению взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков,

нелегальной миграцией, трансграничной организованной преступностью и киберугрозами,

отмечая историческое значение встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 2 января 1998 года в г.Ашхабаде, и Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 15 марта 2018 года в г. Нур-Султане, а также важность практической реализации сторонами достигнутых договоренностей,

подтверждая, что реализация инициативы об организации регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве востребованной диалоговой площадки в целях обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего межгосударственного партнёрства и кооперации в регионе,

заявляют о следующем:

В условиях динамичного развития международных процессов, возникновения новых вызовов и, в то же время, новых благоприятных возможностей для устойчивого развития государств Центральной Азии, востребованность доверительного диалога, политических консультаций и практического взаимодействия между ними многократно возрастает. Необходимо полноценно использовать эти возможности в интересах наших стран, стремясь к становлению Центральной Азии в качестве безопасного и процветающего региона. Нынешняя очередная Консультативная встреча в г. Ташкенте позволила обстоятельно обсудить ход продвижения регионального взаимодействия в Центральной Азии и подтвердила принципиальный выбор всех государств региона в пользу наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Ташкентский консультативный саммит способствует развитию межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии, руководствуясь целями создания наиболее благоприятных условий для динамичного развития национальных экономик, повышения уровня жизни населения наших стран, расширения и углубления многоплановых связей в регионе.

Консультативная встреча на высшем уровне позволила всесторонне рассмотреть перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития сотрудничества в областях торговли, экономики, инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства, промышленной кооперации, охраны окружающей среды, энергетики, водных ресурсов, туризма, науки и культуры.

Сложившаяся в Центральной Азии тенденция на региональное сближение – исторически обусловленная реальность. Активизация регионального сотрудничества в сферах политики, безопасности, сохранения стабильности и достижения устойчивого развития в регионе отвечает коренным интересам народов центральноазиатских стран, способствует еще большему укреплению братских связей между ними, служит полноценной реализации огромного экономического и цивилизационного потенциала Центральной Азии.

Современные реалии показывают востребованность и необходимость активизации и развития политико-дипломатических контактов между государствами региона через проведение регулярных встреч на высшем уровне, а также на уровне министров иностранных дел стран Центральной Азии в форме пятисторонних политических консультаций.

Политический диалог и позитивные процессы межгосударственного сближения в Центральной Азии носят открытый и конструктивный характер и не направлены против интересов третьих сторон. Продвигая региональный диалог и сотрудничество в конкретных приоритетных сферах, прежде всего в вопросах полноценной реализации богатого экономического и человеческого потенциала региона, стороны содействуют становлению Центральной Азии в качестве стабильного, открытого и динамично развивающегося региона, надежного и предсказуемого международного партнера.

Государства региона будут и далее стремиться к развитию открытого экономического сотрудничества и диверсификации связей с другими странами – партнёрами, международными и региональными организациями, исходя из целей упрочения регионального мира, стабильности и расширения перспектив экономического развития региона, принимая во внимание общемировые тенденции к формированию структур многосторонней координации и кооперации.

Перспективы стабильного развития в Центральной Азии связаны с достижением мира в соседнем Афганистане.

Мы приветствуем и поддерживаем активизацию международных усилий по урегулированию ситуации в Афганистане и отмечаем в этой связи важное значение реализации итогов VII Конференции по региональному экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA VII), состоявшейся 14-15 ноября 2017 года в г.Ашхабаде, и Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», состоявшейся 26-27 марта 2018 года, а также Первой региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», состоявшейся в сентябре 2018 года в г.Нур-Султан, как продолжение усилий мирового сообщества в поддержку процесса мира и примирения в этой стране.

В целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в Афганистане, считаем необходимым придерживаться ключевых принципов политического урегулирования, прежде всего, отказ от насилия, прекращение огня, демонстрация готовности к диалогу и компромиссам.

Государства Центральной Азии намерены продолжить всесторонние усилия по вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические и инфраструктурные проекты, которые должны содействовать продвижению мирного процесса.

Все государства Центральной Азии вносят важный вклад в интенсификацию регионального сотрудничества и в продвижение общих интересов и потребностей своего региона на международной арене.

Особого внимания заслуживают достижения центрально-азиатских стран в разработке и реализации крупных международно-политических инициатив, таких как принятие резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы» (декабрь 2016 года), «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-азиатском регионе» (июнь 2018 года), «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии» (ноябрь 2018 года), «Просвещение и религиозная толерантность» (декабрь 2018 года), «Сотрудничество между ООН и МФСА» (апрель 2018 года и май 2019 года) и другие.

Стороны констатировали плодотворную активизацию государств региона в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).

Мы намерены продолжать укреплять взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, разрабатывать и продвигать совместно новые инициативы и проекты, направленные на укрепление мира, стабильности, безопасности и поддержку устойчивого развития в Центральной Азии. Эта позитивная тенденция отвечает современным требованиям международно-политического развития нашего региона, способствует укреплению роли и места Центральной Азии в мировом сообществе, усилению веса и влияния наших стран на глобальной арене.

Отмечая необходимость развития эффективного экономического сотрудничества в Центральной Азии, основанного на принципах взаимной поддержки и взаимной выгоды, стороны выступают за укрепление координации и углубление регионального сотрудничества в вопросах совместной реализации крупных экономических проектов, особенно направленных на расширение транспортно-транзитных возможностей и развитие энергетического потенциала региона, обеспечение стабильного выхода к морским портам и мировым рынкам, развитие инфраструктуры, формирование современных международных центров логистики, торговли и туризма, строительство новых предприятий, внедрение инновационных технологий, развитие «зеленой» экономики.

Государства Центральной Азии готовы предпринимать совместные меры по созданию в регионе современной производственной инфраструктуры, соответствующей приоритетным целям и задачам политики центральноазиатских стран в области индустриального развития.

В этой связи мы подтверждаем намерение продолжить активное сотрудничество в области формирования эффективной региональной системы транспортных коридоров и реализации огромного транзитного потенциала Центральной Азии. Создание взаимосвязанной региональной транспортной системы, обеспечивающей кратчайший выход к морским портам и новым внешним рынкам, усилит процесс возрождения роли Центрально-азиатского региона в качестве глобального транзитного коридора, соединяющего Южную Азию, Китай и Европу.

Страны региона заинтересованы в продвижении практической реализации инициатив и проектов по развитию транзитных систем в регионе, что окажет позитивное влияние на динамику и объемы международной торговли, рост транзитных грузопотоков, стоимость перевозок сырья, оборудования и готовой продукции.

Мы намерены осуществлять практические действия, направленные на увеличение товарооборота между странами региона, в том числе совершенствовать договорно-правовую базу, регламентирующую порядок прохождения грузов стран Центральной Азии по их территориям.

Государства Центральной Азии заинтересованы в развитии и расширении регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и смягчения его последствий для населения региона.

В этих целях мы намерены и далее развивать и укреплять взаимодействие в бассейне Аральского моря. Уделяя большое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды в регионе, государства Центральной Азии будут двигаться в сторону эффективной координации своих усилий в решении проблем таяния ледников, бассейна Аральского моря и урановых хвостохранилищ. Считаем целесообразным использовать возможности Международного фонда спасения Арала и ресурсы Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного под эгидой ООН, для решения практических задач по привлечению в регион новых знаний, инновационных технологий, комплексному внедрению принципов «зелёной» экономики, предотвращению дальнейшего опустынивания, экологической миграции и других мер.

Отмечая важность рационального и справедливого использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, наши страны продолжат работу по совершенствованию механизмов долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере с учетом интересов всех сторон.

Государства региона намерены и далее принимать необходимые совместные меры для урегулирования всех остающихся в регионе вопросов развития и безопасности общими усилиями, чтобы сделать регион более стабильным и процветающим, усилить потенциал своих стран по ответу на современные вызовы и угрозы.

В этих целях необходимо содействовать формированию согласованных на региональном уровне эффективных форм сотрудничества по конкретным направлениям – торгово-экономическое взаимодействие, социальное развитие, безопасность и противодействие вызовам и угрозам и т.д.

Мы привержены усилиям по поощрению и поддержке развития тесного сотрудничества и региональных взаимосвязей, обменов и контактов в областях науки и образования, просвещения, культуры, искусства и спорта, поддержки молодежи и развития туризма.

Стороны согласились о необходимости уделять особое постоянное внимание проблемам молодежи и принятию совместных мер и программ, направленных на поддержку молодых людей в реализации их потенциала, а также на развитие диалога и сотрудничества между молодежными организациями государств региона в областях культуры, науки, технологий, предпринимательства и др.

Государства региона будут продолжать углублять взаимное сотрудничество в указанных сферах в целях сохранения, укрепления и продвижения общерегиональных культурных и научных достижений Центральной Азии, ценностей и традиций, объединяющих народы центрально-азиатских стран. Мы заинтересованы в том, чтобы всемерно поощрять распространение знаний о богатой истории, культуре, цивилизации, туристической привлекательности Центральной Азии в своих странах и во всем мире.

Ташкентская Консультативная встреча прошла в традиционно дружеской, теплой и доверительной атмосфере.

Мы подтверждаем свое намерение продолжить ежегодные консультации на высшем уровне, в формате глав пяти государств региона, и в этой связи договорились об учреждении регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве региональной диалоговой площадки для доверительного, конструктивного и открытого обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества в нашем регионе и решения общих проблем.

В этой связи мы приняли Регламент работы по организации Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, включающей в себя также проведение регулярных совещаний министров иностранных дел и заседаний экспертного уровня.

Стороны искренне приветствуют предложение Кыргызской Республики выступить в качестве председательствующей стороны очередной Консультативной встречи глав государств в 2020 году и провести ее в соответствии с принятым Регламентом.

Стороны выразили признательность Президенту Республики Узбекистан Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу за гостеприимство и высокий уровень организации Консультативной встречи.

Другие мероприятия

После переговоров главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

Во второй половине дня главы государств посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложили цветы.

В честь глав государств Центральной Азии состоялся официальный прием от имени Президента Республики Узбекистан.

Президент Туркменистана провел на борту самолета рабочее совещание по итогам центрально-азиатского саммита

Вечером, в пятницу, 29 ноября, Президент Бердымухамедов вернулся в Ашхабад.

На борту самолёта глава государства обсудил с некоторыми заместителями Председателя Кабинета Министров и советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам аспекты решения задач по интенсификации туркмено-узбекского сотрудничества.

Президент указал на необходимость последовательно прорабатывать актуальные направления взаимодействия с центральноазиатскими государствами с учётом геополитических и геоэкономических возможностей региона.

Отметив положительный опыт взаимодействия в закупках производимой в Республике Узбекистан сельскохозяйственной техники и агрегатов, глава государства поручил рассмотреть возможности его расширения и приобретения новых моделей и видов высокопроизводительной техники.

«Нужно развивать прямые связи с научно-исследовательскими институтами Академии наук и другими образовательными учреждениями Узбекистана», отметил Президент Бердымухамедов.

Президент также подчеркнул необходимость наращивания взаимодействия в топливно-энергетической сфере со странами Центральноазиатского региона. Это значимо и в отношении протянутого из Туркменистана в Китай газопровода, часть которого проходит по территории Узбекистана.

Реализация совместных проектов в ТЭК, как и в транспортно-транзитном секторе, обуславливает развитие многовекторных отношений между двумя странами и создаёт платформу для их более полного включения в мировую хозяйственную систему, сказал Президент. /// nCa, 2 декабря 2019 г.