В Ашхабаде прошел круглый стол, посвященныйвопросам свободы религии

25 ноября 2019 года в Институтегосударства, права и демократии состоялся круглый стол,посвященный вопросам свободы религиии вероисповедания в Туркменистане.

Во встрече приняли участие Омбудсмен Туркменистана, представители министерств иностранных дел, внутренних дел, юстиции (адалат)Туркменистана, Институтагосударства, права и демократии, отдела по делам религии при Кабинете Министров Туркменистана, а также представители различных конфессий ирелигиозных организаций, действующих на территории Туркменистана.

В ходе своего выступления, заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев ознакомил участников встречи с деятельностью, претворяемой в Туркменистане по обеспечению свободы вероисповедания, в соответствии с национальным законодательством и принятыми международными обязательствами. Было отмечено, что вТуркменистане функционирует необходимое правовое пространство, которое обеспечивает правовые гарантии религиозным организациям.

Участники круглого стола обменялись мнениями о совершенствовании взаимодействия между государственными структурами, общественными и религиозными организациями. Была подчеркнута эффективность взаимодействия Туркменистана с органами ООН, ОБСЕ и ЕС в области защиты прав человека посредством соответствующих программ и проектов.

MFA Turkmenistan, 25 November 2019