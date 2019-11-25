Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 6

Тарик Саиди

Цифровая валюта – это флаг, посаженный на твердом участке цифровой экономики. Следовательно, развитие цифровой валюты определяется масштабом и спросом цифровой экономики.

У каждой страны Центральной Азии есть свои планы относительно цифровой экономики.

Туркменистан подготовил стратегию цифровой экономики на период 2019-2025 годов. Это дорожная карта для систематического и системного перехода к цифровому веку. На первом этапе основное внимание будет уделяться наращиванию потенциала. Курсы и семинары проводятся в различных форматах, в том числе в Академии государственной службы. Одной из заявленных целей стратегии является содействие ускорению достижения целей в области устойчивого развития. В стратегии также предусмотрены умные города и электронное правительство.

На сегодняшний день Казахстан располагает передовой программой по цифровой экономике.

5 ключевых направлений программы Казахстана и их задачи:

Цифровизация секторов экономики

Цифровизация промышленности и электроэнергетики

Цифровизация транспорта и логистики

Цифровизация сельского хозяйства

Развитие электронной торговли

Развитие финансовых технологий и безналичных расчетов

Переход в цифровое состояние

Правительство-граждане

Правительство-бизнес

Цифровизация внутренней деятельности государственных органов

Умные города

Реализация цифрового Шелкового пути

Расширение охвата коммуникационных сетей и инфраструктуры ИКТ

Информационная безопасность в сфере ИКТ

Развитие человеческого потенциала

Повышение цифровой грамотности в системе среднего, технического и профессионального высшего образования

Повышение цифровой грамотности населения (обучение, переподготовка)

Создание инновационной экосистемы

Поддержка площадок инновационного развития

Развитие технологического предпринимательства, стартап-культуры и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НИОКР

Привлечение венчурного финансирования

Формирование спроса на инновации

На сайте Digital Kazakhstan размещена подробная информация: https://digitalkz.kz/

Узбекистан близок к завершению разработки своей концепции перехода к цифровой экономике, которая будет называться «Цифровой Узбекистан-2030».

Ожидается, что в ходе реализации программы около 30% экономики перейдет на цифровую версию.

Примечательно, что в то время как программа цифровой экономики все еще только в стадии разработки в Узбекистане, страна дала значительную свободу в области технологии блокчейн и криптоактивов.

Соответствующие задачи решает цифровой Целевой фонд в Узбекистане.

Национальное агентство по управлению проектами является ведущим агентством по технологии блокчейн и криптовалютам: https://napm.uz/en/activities/tsifrovaya-ekonomika-i-blokcheyn/

Таджикистан делает первые шаги в направлении цифровой экономики. Сообщается, что компания Sifat Innotech Invest принимала участие в развитии цифровой трансформации страны. В феврале 2019 года были созданы две рабочие группы (управляющая и техническая) по разработке концепции цифровой экономики Таджикистана.

Кыргызстан знакомится с идеей цифровой экономики самостоятельно, а также с помощью международных организаций, таких как ПРООН.

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Поскольку общепризнанного определения цифровой экономики не существует, вполне возможно, что у каждой страны Центральной Азии есть своя концепция того, что такое цифровая экономика и как лучше всего к ней перейти.

Тем не менее, факт остается фактом: будущее на подходе. Нравится нам это или нет, но цифровая экономика – это живой организм.

Ни у кого не остается выборы, не важно хотят ли они цифровой экономики или нет. Каждая страна в Центральной Азии должна двигаться в соответствии со своими собственными приоритетами и целями; но они должны прогрессировать. — Время от времени оглядывайтесь назад – как далеко от вас находятся интернет веще и интернет навыков.

Как уже упоминалось в предыдущей части этой серии, вот основные компоненты цифровой экономики:

Технологии блокчейн (и P2P-сети) Трехмерная (3D) печать Интернет вещей (и интернет-навыков) мобильный широкополосный доступ в интернет 5G Облачные вычисления Автоматизация и робототехника Искусственный интеллект и анализ данных

Было бы очень полезно, если бы Центральная Азия смогла сформулировать полу-синхронизированный подход к цифровой экономике. Обмен навыками, знаниями и ресурсами пойдет на пользу всем. /// nCa, 25 ноября 2019 г.

Конец.