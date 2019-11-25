Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 6

Тарик Саиди
Цифровая валюта – это флаг, посаженный на твердом участке цифровой экономики. Следовательно, развитие цифровой валюты определяется масштабом и спросом цифровой экономики.
У каждой страны Центральной Азии есть свои планы относительно цифровой экономики.
Туркменистан подготовил стратегию цифровой экономики на период 2019-2025 годов. Это дорожная карта для систематического и системного перехода к цифровому веку. На первом этапе основное внимание будет уделяться наращиванию потенциала. Курсы и семинары проводятся в различных форматах, в том числе в Академии государственной службы. Одной из заявленных целей стратегии является содействие ускорению достижения целей в области устойчивого развития. В стратегии также предусмотрены умные города и электронное правительство.
На сегодняшний день Казахстан располагает передовой программой по цифровой экономике.
5 ключевых направлений программы Казахстана и их задачи:
- Цифровизация секторов экономики
Цифровизация промышленности и электроэнергетики
Цифровизация транспорта и логистики
Цифровизация сельского хозяйства
Развитие электронной торговли
Развитие финансовых технологий и безналичных расчетов
- Переход в цифровое состояние
Правительство-граждане
Правительство-бизнес
Цифровизация внутренней деятельности государственных органов
Умные города
- Реализация цифрового Шелкового пути
Расширение охвата коммуникационных сетей и инфраструктуры ИКТ
Информационная безопасность в сфере ИКТ
- Развитие человеческого потенциала
Повышение цифровой грамотности в системе среднего, технического и профессионального высшего образования
Повышение цифровой грамотности населения (обучение, переподготовка)
- Создание инновационной экосистемы
Поддержка площадок инновационного развития
Развитие технологического предпринимательства, стартап-культуры и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НИОКР
Привлечение венчурного финансирования
Формирование спроса на инновации
На сайте Digital Kazakhstan размещена подробная информация: https://digitalkz.kz/
Узбекистан близок к завершению разработки своей концепции перехода к цифровой экономике, которая будет называться «Цифровой Узбекистан-2030».
Ожидается, что в ходе реализации программы около 30% экономики перейдет на цифровую версию.
Примечательно, что в то время как программа цифровой экономики все еще только в стадии разработки в Узбекистане, страна дала значительную свободу в области технологии блокчейн и криптоактивов.
Соответствующие задачи решает цифровой Целевой фонд в Узбекистане.
Национальное агентство по управлению проектами является ведущим агентством по технологии блокчейн и криптовалютам: https://napm.uz/en/activities/tsifrovaya-ekonomika-i-blokcheyn/
Таджикистан делает первые шаги в направлении цифровой экономики. Сообщается, что компания Sifat Innotech Invest принимала участие в развитии цифровой трансформации страны. В феврале 2019 года были созданы две рабочие группы (управляющая и техническая) по разработке концепции цифровой экономики Таджикистана.
Кыргызстан знакомится с идеей цифровой экономики самостоятельно, а также с помощью международных организаций, таких как ПРООН.
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Поскольку общепризнанного определения цифровой экономики не существует, вполне возможно, что у каждой страны Центральной Азии есть своя концепция того, что такое цифровая экономика и как лучше всего к ней перейти.
Тем не менее, факт остается фактом: будущее на подходе. Нравится нам это или нет, но цифровая экономика – это живой организм.
Ни у кого не остается выборы, не важно хотят ли они цифровой экономики или нет. Каждая страна в Центральной Азии должна двигаться в соответствии со своими собственными приоритетами и целями; но они должны прогрессировать. — Время от времени оглядывайтесь назад – как далеко от вас находятся интернет веще и интернет навыков.
Как уже упоминалось в предыдущей части этой серии, вот основные компоненты цифровой экономики:
- Технологии блокчейн (и P2P-сети)
- Трехмерная (3D) печать
- Интернет вещей (и интернет-навыков)
- мобильный широкополосный доступ в интернет 5G
- Облачные вычисления
- Автоматизация и робототехника
- Искусственный интеллект и анализ данных
Было бы очень полезно, если бы Центральная Азия смогла сформулировать полу-синхронизированный подход к цифровой экономике. Обмен навыками, знаниями и ресурсами пойдет на пользу всем. /// nCa, 25 ноября 2019 г.
Конец.