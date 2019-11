Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 5

Тарик Саиди

Технологическая революция, драйвером которой выступает технология блокчейн, одноранговые сети и технологии 5G, создает цифровую экономику.

Должно быть ясно, что цифровые валюты или криптовалюты не являются изолированным явлением. Они выступают частью цифровой революции, которая формирует цифровую экономику.

Мы можем предвидеть приближение цифровой экономики, мы можем чувствовать, как она влияет на нашу жизнь, и все же еще немного рано определять его в авторитетных терминах.

В докладе, опубликованном ЮНКТАД в сентябре 2019 года, отсутствует определение цифровой экономики просто потому, что на данном этапе ей невозможно дать четкое определение. Как верно отмечается в докладе ЮНКТАД, присвоение любого определения может быть равносильно смирительной рубашке этой концепции.

Полный, 194-страничный отчет можно найти здесь:

Отчет о Цифровой Экономике-2019 ЮНКТАД, 4 сентября 2019 года

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Report.aspx

Несмотря на то, что в докладе ЮНКТАД отсутствует определение цифровой экономики, в нем определены компоненты цифровой экономики.

Вот длинный, но полезный отрывок из доклада:

Основные составляющие цифровой экономики

С появлением цифровых технологий, лежащих в основе все большего числа транзакций, Цифровая экономика становится все более неотделимой от функционирования экономики в целом. Различные технологии и экономические аспекты цифровой экономики можно разделить на три основных компонента:

I. основные аспекты или основополагающие аспекты цифровой экономики, которые включают фундаментальные инновации (полупроводники, процессоры), основные технологии (компьютеры, телекоммуникационные устройства) и вспомогательные инфраструктуры (интернет и телекоммуникационные сети).

II. сектора цифровых и информационных технологий (ИТ), которые производят ключевые продукты или услуги, основанные на базисных цифровых технологиях, включая цифровые платформы, мобильные приложения и платежные услуги. Цифровая экономика в значительной степени зависит от инновационных услуг в этих секторах, которые вносят все больший вклад в экономику, а также создают благоприятные потенциальные побочные эффекты для других секторов.

iii. более широкий набор секторов цифровизации, включая те, где цифровые продукты и услуги используются все шире (например, для электронной торговли). Даже если изменения будут постепенными, многие сектора экономики будут оцифрованы. Это включает в себя сектора с цифровыми возможностями, в которых появились новые виды деятельности или бизнес-модели и которые трансформируются в результате цифровых технологий.

Примерами служат финансы, средства массовой информации, туризм и транспорт. Кроме того, грамотные в цифровом плане или квалифицированные сотрудники, потребители, покупатели и пользователи имеют решающее значение для роста цифровой экономики.

Эти компоненты используются различными способами в качестве основы для измерения масштабов и воздействия цифровой экономики. На самом базовом уровне методологии сосредоточены на показателях основных и цифровых / ИТ-секторов (или соответствующих других секторов), в частности связанных с инвестициями и политикой, относящейся к цифровой экономике (например, инвестиции в цифровую инфраструктуру, внедрение широкополосной связи), и на том, как они связаны с ростом этой экономики, особенно с точки зрения объема производства и занятости в цифровых и цифровых секторах (ОЭСР, 2017a; ЮНКТАД, 2017a и b). Такой анализ помогает определить направление политики и инвестиций в цифровую экономику, а также оценить потенциальное воздействие на фирмы, потребителей и работников.

Измерение цифровой экономики за пределами цифровых секторов представляется более сложным. Воздействие от использования цифровых технологий может быть результатом побочных эффектов, а нематериальные результаты (такие как гибкость фирмы, управленческие подходы или производительность) также зависят от других переменных (Brynjolfsson, 1993).

Некоторые исследования оценивали цифровизацию с помощью исследований и данных электронной торговли, измеряя побочные эффекты от ИКТ / цифровых секторов в масштабах всей экономики (Barefoot et al., 2018; Knickrehm и соавт., 2016), или путем изучения меняющейся географии глобальных данных и знаний (Manyika et al., 2014; Ojanperä et al., 2016). Эти подходы часто сталкиваются с ограничениями, обусловленными методологическими проблемами и отсутствием надежных статистических данных.

Предлагаемые определения цифровой экономики, как правило, тесно связаны с указанными выше компонентами.

Определение цифровой экономики, предложенное Бухтом и Хиксом (2017: 17): «Часть экономической продукции, которая получена исключительно или главным образом из цифровых технологий с бизнес-моделью, основанной на цифровых товарах или услугах».

Другой подход заключается в том, чтобы рассматривать цифровую экономику как охватывающую все пути распространения цифровых технологий в экономике (Brynjolfsson and Kahin, 2002). Knichrehm и соавт. (2016: 2), в таком случае цифровая экономика – это «доля общего экономического производства, полученная за счет широких “цифровых” вливаний. Эти цифровые вливания включают цифровые навыки, цифровое оборудование (аппаратное, программное и коммуникационное оборудование) и промежуточные цифровые товары и услуги, используемые в производстве. Такие широкие меры отражают основы цифровой экономики».

С учетом того, что в настоящем докладе основное внимание уделяется созданию и учету стоимости, основное внимание уделяется процессам и изменениям в цифровой (или общей) экономике, а не результатам деятельности.

Необходимо уделять внимание не только конкретным технологиям, но более широким тенденциям, таким как платформизация, цифровые данные и электронная торговля. Это позволяет анализировать изменения в цифровой экономике, признавая при этом, что такие изменения могут происходить по-разному. Вышеприведенные определения подчеркивают различные акценты: либо в сторону передовых видов деятельности в цифровом секторе, либо в сторону более широкой цифровизации экономики.

Следует отметить, что в дискуссиях о динамичной цифровой экономике часто делается ссылка на «цифровую инфраструктуру» – понятие, которое до сих пор не имеет общепринятого определения. Возможно, будет полезно рассмотреть различные уровни цифровой инфраструктуры:

i) сети ИКТ (основная цифровая инфраструктура для обеспечения связи);

ii) инфраструктура данных (центры обработки данных, подводные кабели и облачная инфраструктура);

iii) цифровые платформы; и

iv) цифровые устройства и приложения.

Некоторые эксперты также включают сами данные в состав цифровой инфраструктуры.

В случае цифровых платформ, хотя они не являются строго инфраструктурой (они также могут быть агентами, участвующими в деятельности), они также выполняют инфраструктурные функции, соединяя две рыночные стороны или более. Кроме того, электроэнергетическая инфраструктура имеет важное значение для обеспечения возможности использования цифровой инфраструктуры, поскольку эти технологии нуждаются в энергии для работы. В настоящем докладе этот широкий и гибкий подход применяется к использованию термина “цифровая инфраструктура” в зависимости от контекста.

Тенденции в появлении цифровых технологий

Эволюция цифровой экономики тесно связана с прогрессом в нескольких передовых технологиях, включая некоторые ключевые программно-ориентированные технологии, такие как блокчейн, аналитика данных и искусственный интеллект. Другие новые технологии варьируются от пользовательских устройств (таких как компьютеры и смартфоны) до 3D-принтеров и носимых устройств, а также специализированного машинного оборудования, такого как IoT, автоматизация, робототехника и облачные вычисления.

Стремительный прогресс в этих все более сближающихся технологиях был обусловлен резким увеличением мощностей, а также значительным сокращением затрат на хранение, обработку и передачу данных.

Подробное описание и анализ каждой из этих технологий широко представлены в других источниках.

В настоящем разделе основное внимание уделяется некоторым последним тенденциям и перспективам развития этих технологий и их географической эволюции, с тем чтобы дать представление об относительном положении развивающихся стран в мире в формирующемся ландшафте цифровых технологий.

Технологии блокчейна

Технологии блокчейн – это форма распределенных учетных технологий, которые позволяют нескольким сторонам участвовать в безопасных, надежных транзакциях без какого-либо посредника. Эта технология стоит за криптовалютами, но она также имеет значение для многих других областей, важных для развивающихся стран.

К ним относятся цифровая идентификация, имущественные права и предоставление помощи. Платформы с открытым исходным кодом, такие как Ethereum, позволяют программистам разрабатывать децентрализованные приложения для запуска их в блокчейне.

Однако одна из проблем для блокчейнов заключается в том, что для некоторых приложений они требуют существенного и надежного электроснабжения.

Некоторые блокчейн-приложения уже используются в развивающихся странах, например, в области финтеха, землеустройства, транспорта, здравоохранения и образования в Африке (UNECA, 2017).

Согласно прогнозу стоимости блокчейн-бизнеса от Gartner, после первого этапа нескольких громких успехов в 2018-2021 годах, в 2022-2026 годах будут более крупные, целенаправленные инвестиции и многие более успешные модели. И они, как ожидается, достигнут пика развития в 2027-2030 годах и будут оцениваться в размере более 3 трлн долл.США во всем мире (ВТО, 2018). В настоящее время только на Китай приходится почти 50 процентов всех патентных заявок на технологические семейства, связанные с блокчейнами, и вместе с Соединенными Штатами они составляют более 75 процентов всех таких патентных заявок (ACS, 2018).

Трехмерная печать

Трехмерная печать (3D), также известная как аддитивное производство, потенциально может нарушить производственные процессы, стимулируя международную торговлю дезайном, а не готовой продукцией.

Она открывает перед развивающимися странами возможности для опережения традиционных производственных процессов. Действительно, в некоторых развивающихся странах уже существует ряд предприятий по 3D-печати. Например, такие предприятия работают в Африке, в области медицинских поставок – в Уганде, для заполнения импортных пробелов – в Нигерии, для коммерческих предприятий – в Южной Африке и в секторе возобновляемых источников энергии – в Руанде (Atlantic Council, 2018). Крупнейший производитель велосипедов и скутеров в Индии использует 3D-печать с 2014 года, что позволяет продуктам быстрее выходить на рынки; а 3D-принтеры используются для создания протезов в таких странах, как Камбоджа, Судан, Уганда и Танзания.

Но возможности 3D-печати остаются высококонцентрированными. Фактически, на пять ведущих стран (Соединенные Штаты, за которыми следуют Китай, Япония, Германия и Соединенное Королевство) приходится примерно 70 процентов от общего показателя.

Интернет вещей

Интернет вещей (IoT) относится к растущему массиву подключенных к Интернету устройств, таких как датчики, счетчики, чипы радиочастотной идентификации (RFID) и другие гаджеты, которые встроены в различные повседневные объекты, позволяющие им отправлять и получать различные виды данных. Он имеет широкое применение, в том числе в области маркировки товаров для производства, животноводства и логистики, для мониторинга почвы и погодных условий в сельском хозяйстве, а также для носимых устройств. В 2018 году к Интернету было подключено больше «вещей» (8,6 миллиарда), чем людей (5,7 миллиарда абонентов мобильной широкополосной связи), а число подключений IoT, по прогнозам, будет расти на 17 процентов в год и превысит 22 миллиарда к 2024 году (Ericsson, 2018). На семь ведущих стран (Соединенные Штаты, за которыми следуют Китай, Япония, Германия, Республика Корея, Франция и Соединенное Королевство) приходится почти 75 процентов общемировых расходов на IoT, причем на первые две страны приходится 50 процентов общемировых расходов (диаграмма I. 2).

Ожидается, что глобальный рынок Интернета вещей вырастет в десять раз, с $151 млрд в 2018 году до $1,567 млрд к 2025 году (IoT Analytics, 2018). IDC (2018) оценивает, что к 2025 году в среднем каждый подключенный к интернету человек в мире будет взаимодействовать с устройствами IoT почти 4 900 раз в день, или каждые 18 секунд. В 2010 году этот показатель составлял 298 раз в день, 584 раз – в 2015 году. Такой быстрый рост использования Интернета вещей приведет к дальнейшему расширению цифровых данных.

Широкополосной мобильный интернет 5G

Пятое поколение беспроводных технологий (5G) будет иметь решающее значение для Интернета вещей из-за большей скорости обработки огромных объемов данных. Сети 5G могут обрабатывать примерно в 1000 раз больше данных, чем современные системы (Afolabi et al., 2018). В частности, 5G предлагает возможность подключения многих других устройств (например, датчиков и интеллектуальных устройств). 72 мобильных оператора протестировали 5G в 2018 году, 25 из них, как ожидается, запустят услугу в 2019 году, а еще 26 – в 2020 году (Deloitte, 2019). Предполагается, что к 2025 году США, а затем Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион будут лидерами в покрытии сетями 5G. Для того чтобы развивающиеся страны могли максимизировать воздействие интернета вещей, потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру 5G. Ожидается, что к 2025 году доля 5G в общем объеме подключений достигнет 59 % в Республике Корея по сравнению с 8 % в Латинской Америке и 3 % в субсахарской Африке (таблица I. 1). Кроме того, внедрение 5G может привести к дальнейшему увеличению цифрового разрыва между городами и сельскими районами, поскольку создание сетей 5G в сельских районах с более низким спросом будет сопряжено с коммерческими трудностями (ITU, 2018a).

Облачные вычисления

Облачные вычисления обеспечиваются за счет более высоких скоростей интернета, что значительно снижает задержку между пользователями и удаленными центрами обработки данных. Расходы на хранение данных также резко упали. Облако трансформирует бизнес-модели, поскольку оно снижает потребность в собственном ИТ-опыте, обеспечивает гибкость для масштабирования и согласованного развертывания и обслуживания приложений (UNCTAD, 2013). Некоторые бесплатные облачные службы предоставляют офисные прикладные инструменты, которые полезны для микро -, малых и средних предприятий (ММСП). Это особенно полезно для стран, где стоимость лицензионного программного обеспечения может быть препятствием для создания приложений и предоставления услуг. Однако во многих развивающихся странах высокие затраты на дополнительную международную пропускную способность для доступа к зарубежным серверам и центрам обработки данных по-прежнему ограничивают использование облачных служб.

Большая часть облачного трафика генерируется в Северной Америке, за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа, на долю которых в совокупности приходится около 90% всего облачного трафика (диаграмма I. 3). В период с 2016 по 2021 год самые высокие темпы ежегодного роста облачного трафика, как ожидается, будут наблюдаться на Ближнем Востоке и в Африке – 35 %, а затем в Центральной и Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где темпы роста составят 29 %. Облачный рынок также сильно сконцентрирован. По данным Synergy Research Group (2019), доля пяти крупнейших провайдеров − Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, IBM и Alibaba − на мировом рынке облачных инфраструктурных услуг превышает 75%, причем только на AWS приходится более трети этого рынка.

Автоматизация и робототехника

Автоматизация и робототехника Автоматизация и робототехника все чаще используются в производстве, что может оказать существенное влияние на занятость. Существуют опасения, что такие технологии могут ограничить возможности развивающихся стран в плане перехода на экспортно ориентированное производство как путь к индустриализации (UNCTAD, 2017c) и что более развитые страны могут все чаще использовать роботов для “перепрофилирования” производственных рабочих мест. По данным Международной федерации робототехники (2018), мировые продажи промышленных роботов удвоились в период с 2013 по 2017 год. Эта тенденция, похоже, будет продолжаться, и ожидается, что продажи увеличатся с 381 300 единиц в 2017 году до 630 000 единиц к 2021 году. На пять крупнейших рынков (Китай, за которым следуют Япония, Республика Корея, Соединенные Штаты и Германия) в 2017 году пришлось 73 % от общего объема продаж роботов. Китай демонстрирует самый сильный спрос, с долей рынка 36%. Роботы в основном используются в автомобильной, электротехнической, электронной и металлообрабатывающей промышленности.

Искусственный интеллект и анализ данных

Развитие ИИ, в том числе машинного обучения, обеспечивается благодаря большому объему цифровых данных, которые могут быть проанализированы для получения информации и прогнозирования поведения с использованием алгоритмов, а также благодаря современным вычислительным мощностям. Искусственный интеллект уже используется в таких областях, как распознавание голоса и коммерческие продукты (такие как IBM Watson). Было подсчитано, что эта технология общего назначения способна обеспечить к 2030 году дополнительный объем мирового экономического производства в размере около 13 трлн долл.США, способствуя ежегодному росту ВВП на 1,2%. В то же время это может привести к расширению технологического разрыва между теми, кто имеет и теми, кто не имеет возможности воспользоваться этой технологией. Китай и Соединенные Штаты намерены извлечь наибольшие экономические выгоды из ИИ, в то время как Африка и Латинская Америка, вероятно, испытают самые низкие выгоды.

На Китай, Соединенные Штаты и Японию приходится 78 % всех патентных заявок на искусственный интеллект в мире.

Другой ключевой технологией в цифровой экономике является аналитика данных, которую иногда называют “Большими Данными”. Это относится к растущей способности анализировать и обрабатывать огромные объемы данных. Действительно, вышеупомянутые технологии имеют один общий элемент, который заключается в том, что они сильно полагаются на данные. Цифровые данные являются одним из основных элементов создания стоимости в цифровой экономике.

* * *

Как видно, цифровые валюты или криптовалюты не являются инновацией. Они являются частью цифровой революции, которая формирует цифровую экономику.

В заключительной части этой серии мы хотели бы предложить некоторые шаги, которые Центральная Азия, возможно, пожелает предпринять в ближайшем будущем. /// nCa, 22 ноября 2019 г

Продолжение следует…