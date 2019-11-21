Цифровые валюты и Центральная Азия – Часть 4

Тарик Саиди

Технология блокчейн и одноранговые сети P2P уже являются важной частью нашей жизни и экономики. Однако их полный потенциал будет реализован только тогда, когда технология 5G станет легко доступной.

Мы вступаем на неизведанную территорию, где Интернет вещей (IoT) и интернет навыков (IoA) внедряться в сферу наше работы, жизнедеятельности, сферу взаимодействия с другими людьми и вещами.- – – Мы стоим на пороге цифровой экономики.

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5G, самое последнее поколение технологии мобильной связи, обеспечивает высокую скорость передачи данных, сокращение интервала времени от момента запроса данных до получения их первых битов, экономию энергии, снижение себестоимости, более высокую емкость системы и массивное взаимодействие устройств.

Здесь важно понимать, что такое латентность или период ожидания.

В телекоммуникации – это время, требуемое пакету [данных] для перемещения от источника к приёмнику, сообщению – от одной точки сети к другой (измеряется при прохождении пакета либо в одном направлении, либо в обоих, туда и обратно).

В терминах блокчейна задержка – это время между трансляцией транзакции и ее получением узлами. Однако для интернета вещей, независимо от того, применяется ли он к интеллектуальным домам или автономным транспортным средствам, достижение низкой задержки имеет решающее значение, если устройства будут взаимодействовать друг с другом, не испытывая длительных задержек.

Технология 5G будет в десять раз быстрее, чем самая быстрая чистая скорость, доступная сегодня. В сочетании с технологией блокчейн она также обеспечит огромную пропускную способность для пользователей и устройств.

Это означает, что умные города, беспилотные транспортные средства, умные дома и другие сенсорные усовершенствования, наконец, получат технологию, которая может справиться с их потребностями.

Давайте представим, что существует два слоя блокчейна. На базовом уровне блокчейны могут обеспечить консенсус и безопасность, в то время как большинство транзакций и контрактов интернета вещей происходят в сетях второго уровня, с возможностью урегулирования платежных каналов и споров о транзакциях в цепочке.

Такое возможно только тогда, когда решения блокчейн питаются от технологии 5G.

Интернет вещей разблокирует интернет навыков (IoS).

Например, если задержка максимально близка к нулю из-за скорости 5G и децентрализации блокчейна, хирург в Бостоне (США) сможет выполнить сложную операцию на пациенте в больнице в Кампале (Уганда).

Археолог в Италии мог бы в реальном времени руководить экспедицией в отдаленном уголке пустыни в Туркменистане.

Влияние 5G на интернет вещей и связанные с ним концепции будет расширено за счет многоуровневых вычислений. Это форма сетевого взаимодействия, при которой сервис распространяется от централизованных узлов к периферийным, что приводит к еще большему увеличению скорости при одновременном снижении задержки.

Интернет вещей будет полагаться на эту способность и способность для огромного количества устройств соединяться друг с другом. Было подсчитано, что к 2025 году может быть до 100 миллиардов подключений в сети интернета вещей, согласно исследованиям Huawei.

С такой скоростью и автоматизацией мы увидим исчезновение многих современных профессий и появление новых профессий. Кроме того, у нас, вероятно, будет больше свободного времени, поскольку мирские рутинные дела могут быть легко решены через интернет вещей.

Это уже видно в умных домах, где бытовая техника общается друг с другом, распоряжаясь материальными ресурсами. Автономные легковые и грузовые автомобили уже проходят тестирование, и главным препятствием является законодательство.

Блокчейны также могут напрямую использовать 5G с точки зрения функциональности и производительности.

Одним из таких примеров является смарт-контракт. Блокчейн-смарт-контракты часто зависят от оракулов. Оракул – это агент, который находит и подтверждает реальные события и передает эти данные в блокчейн для использования смарт-контрактов. Конечно, эта информация может быть передана только с доступом в интернет. Для таких приложений, как цепочки поставок, 5G может облегчить функционирование этих оракулов в отдаленных районах.

Блокчейн может улучшиться за счет сети 5G.

Массовое увеличение диапазона и пропускной способности, параллельно с уменьшением задержки при помощи граничных вычислений, могут привести к увеличению числа дополнительных узлов, присоединяющихся к публичным блокчейнам. За счет расширения охвата удаленных районов, а также расширения возможностей подключения к нестатическим устройствам, таким как мобильные телефоны и планшеты, можно добиться значительного расширения участия в сети и, соответственно, повышения уровня безопасности и децентрализации.

Экономическое влияние технологии 5G и блокчейн будет огромным. Исследование от Qualcomm показало, что 5G может мобилизовать до 12,3 трлн.долл.США дополнительного мирового ВВП к 2035 году.

Последствия слияния 5G и блокчейн – Бен Уиттл

Cointelegraph, 30 марта 2019 г

https://cointelegraph.com/news/the-implications-of-fusing-5g-and-blockchain

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Будучи далеко не нишевой технологией, ограниченной академическими форумами, блокчейн постепенно стал основной идеей благодаря растущей популярности криптовалюты. Блокчейн – это технология, которая открывает множество возможностей не только для мобильной индустрии, но и для всех отраслей.

Все во Вселенной интернета вещей должно иметь свою собственную уникальную идентичность. Это ключевое условие для бесперебойного функционирования этой системы.

Наличие цифровой идентификации может звучать как абстрактная идея, но возможность правильно определить, с каким онлайн-устройством мы взаимодействуем, является краеугольным камнем в онлайн-мире. Число подключенных устройств неуклонно растет, и, по прогнозам, достигнет около 18 миллиардов к 2022 году. Выдача и управление цифровыми сертификатами является фундаментальной частью безопасности и автоматизации для этих устройств.

Чтобы проиллюстрировать потенциал блокчейна, нужно учесть, что автоматизация устройств также включает в себя автоматическое управление деньгами. Вот отличный пример: самоуправляемый автомобиль, служащий в качестве такси, «понимает» необходимость мойки. Он может автоматически доехать до автомойки, оплатить услугу и вернуться на дорогу для обслуживания клиентов без необходимости стороннего управления процессом.

Блокчейн идеально подходит для цифровых удостоверений, поскольку он позволяет многим различным эмитентам сосуществовать и взаимодействовать прозрачным, безопасным и удобным для устройств способом.

В мире, быстро движущемся в сторону совместного владения, а также Интернета вещей и услуг, работающих на 5G, блокчейн, несомненно, предложит безопасный способ для автоматизации.

EricssonBlog, Даниэль Бергстрем, старший исследователь, 9 октября 2019

https://www.ericsson.com/en/blog/2019/10/5g-blockchain-shared-economy

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С почти одновременным дебютом цифровых валют DCEP и Libra, широкой доступностью технологии 5G и эффектом, который они окажут на технологию блокчейн и P2P-сеть в следующем году, у Центральной Азии почти не остается времени.

Интернет вещей и интернет навыков – как только они придут в движение, никто не сможет их остановить. /// nCa, 21 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .